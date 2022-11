Seit 12 Jahren stirbt WoW vor sich hin, aber jetzt macht Blizzard wieder (fast) alles richtig

World of Warcraft hat einige schwierige Jahre hinter sich. Selbst Hardcore-Fans haben sich zumindest zeitweise vom MMORPG-Platzhirsch abgewandt. Nun kommt aber die Wende, behauptet MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus. Denn die neue Erweiterung Dragonflight und sogar das 14 Jahre alte Wrath of the Lich King sorgen für Aufwind, den WoW dringend braucht.

Ich habe wieder Spaß an World of Warcraft. Ganz ehrlich und mit der kindlichen Freude, die ich damals empfunden habe, als ich Azeroth und die Scherbenwelt zum ersten Mal erkundet habe. Im Moment ist WoW ohne Zweifel wieder eines meiner Lieblingsspiele und ich hätte gerne mehr Zeit, ausgiebig verschiedene Klassen zu spielen.

Ich freue mich wahnsinnig auf Dragonflight. Der Rufer macht mir so viel Spaß, dass ich im nächsten Addon die Klasse wechseln und das erste Mal seit 12 Jahren wieder einen Caster spiele. Wrath of the Lich King Classic ist dazu noch genauso fantastisch wie vor 14 Jahren. Ich bin glücklich.

Dass ich eine solche Einleitung einmal wieder schreiben kann, damit hätte ich in den letzten Jahren nicht gerechnet. Denn in letzter Zeit sah es nicht danach aus, als wisse Blizzard, warum Millionen Fans eigentlich World of Warcraft lieben. Bevor ich euch erklären kann, warum ich WoW wieder liebe, will ich erst einmal erklären, warum das überhaupt so eine große Sache ist.

Blizzard macht auch mit einer Kurzfilm-Reihe gerade ziemlich Lust auf Dragonflight. Hier ist Teil 1 von „Vermächtnisse“:

2021 und 2022 waren keine schönen Jahre für das MMORPG, auch abseits des großen Sexismus-Skandals. Shadowlands hat viele Fans enttäuscht. Tausende wanderten zur japanischen Konkurrenz von Final Fantasy ab, darunter sogar der Twitch-Streamer Asmongold, den eine tiefe Hassliebe mit WoW verbindet.

Ich sagte damals, dass World of Warcraft stirbt – aber zu langsam. Auch MeinMMO-Dämon Cortyn meinte, Shadowlands habe verloren, egal was Blizzard noch daran dreht. Der Verfall fing aber schon viel, viel früher an.

Seit spätestens Mists of Pandaria stirbt WoW vor sich hin

Viele sehen Cataclysm als den Anfang vom Ende von World of Warcraft. Die ganze Idee eines Reworks der gesamten Welt wurde eher negativ aufgenommen. Und tatsächlich schlug sich das auch in den Spielerzahlen nieder.

Wrath of the Lich King hatte vor knapp 12 Jahren mit über 12 Millionen Abonnenten so viele Spieler wie nie zuvor und auch wie nie wieder seither. Zumindest nicht laut offiziellen Zahlen, die irgendwann nicht mehr erschienen. Und seit Cataclysm gingen die Zahlen zurück. Das lag sicherlich daran, dass mit dem Tod des Lichkönigs Warcraft 3 zu Ende erzählt war. Aber nicht nur, denn auch der MMOPRG-Faktor wurde Stück für Stück weniger.

Für mich ist Mists of Pandaria der Punkt, an dem WoW zu sterben begann. Konkret: die Beschneidung der Talente in ein viel simpleres System. Das war der erste Schritt dazu, das Gefühl, eines RPGs aus dem MMORPG zu streichen.

Der MMO-Aspekt wurde dazu durch den Raid Finder („LFR“) stark reduziert. Der LFR wurde am Ende von Cataclysm eingeführt – war also in MoP eines der Features, welches sich durch das ganze Addon gezogen hat.

Gilden wurden immer unwichtiger für Casuals, zugleich verloren viele Klassen ihre Tiefe. Man musste sich nicht mehr mit dem Spiel beschäftigen, um trotzdem alles sehen zu können.

Sicherlich, für „WoW-Touristen“ war das super. Zu jedem Patch für 2-3 Wochen zocken und dann wieder zu verschwinden klappte hervorragend. Aber diese Spieler halten das Spiel nicht am Leben. WoW begann für mich ab diesem Zeitpunkt, zu sterben. Und dabei blende ich Warlords of Draenor schon großzügig aus, wie die meisten WoW-Spieler …

In meinen Archiven habe ich noch ein ziemlich seltsames Bild aus meiner Garnison in WoD gefunden …

BfA und Shadowlands waren bestenfalls „meh“

Als Legion 2016 erschien, kehrte etwas von dem zurück, was WoW wirklich zu einem MMORPG macht. Artefaktwaffen und Legendarys sorgten wieder für Tiefgang und dafür, dass man sich mit seinen Klassen beschäftigen muss – selbst wenn das nur hieß, sich die hunderten Traits anzusehen, die man mit Artefaktmacht grinden musste. Es sah aus, als würde es mit WoW nach einer Dürre wieder aufwärtsgehen.

Aber dann kamen Battle for Azeroth (2018) und Shadowlands (2020).

BfA nahm das schlechteste System von Legion und hat es noch schlimmer gemacht. Mehr Grind für noch weniger Auswahl, keine Tier-Sets mehr und trotzdem waren 4 Ausrüstungs-Slots durch Azerit-Gear und das Herz von Azeroth gesperrt.

An Legion und vor allem die Ordenshallen habe ich gute Erinnerungen. An BfA … weniger.

Nie bot WoW weniger Möglichkeiten für Spieler, sich selbst zu entfalten. Ich habe in BfA 5 verschiedene Klassen gespielt und alle fühlten sich gleich an. So sehr, dass ich mein Interface einmal eingestellt habe und dieselben Tasten mit Skills belegen konnte, die immer die gleiche Funktion hatten.

Shadowlands war ein Lichtblick. Torghast klang vielversprechend, die Pakte als großes Feature klangen wie eine neue Möglichkeit zur Anpassung. Am Ende war das aber alles mit so viel Grind verbunden, dass man bei dem einen Pakt blieb, den man gewählt hat , um sich einfach nur durch die Story zu beißen, die durch Timegating zerstückelt wurde.

Dragonflight lernt aus den Fehlern der Vergangenheit

Sowohl Shadowlands als auch BfA haben aber zumindest das richtig gemacht, im Laufe der Erweiterungen die Features so anzupassen, dass man auf einer guten Note enden konnte. Vor allem Season 4 von Shadowlands war so gut, dass selbst die größten Kritiker es loben:

Analyst zerreißt WoW seit Jahren, lobt jetzt das Ende von Shadowlands, muss vor Freude grinsen

Und wie es aussieht, hat Blizzard aus den Fehlern der letzten 4 Jahre gelernt. Denn viele der Systeme und Entscheidungen, die einfach nicht gut ankamen, fehlen in der kommenden Erweiterung vollständig oder wurden überdacht.

Zwei prominente Beispiele sind hier besonders auffällig. Das erste sind die neuen Talentbäume für alle Klassen. In den letzten Jahren wurde so viel Arbeit in die Balance der Klassen gesteckt, dass einige von ihnen fast vollständig ihre Identität verloren. Jeder konnte irgendwie alles und nur die Farbe der Zauber unterschied sich. Mit Dragonflight kann ich meine Klasse endlich wieder so spielen, wie ich will – selbst, wenn das heißt, nur einen Talentpunkt anders zu setzen und damit vielleicht mathematisch 2 % schlechter zu sein. Aber es ist MEIN Charakter, den ich da auf MEINE Weise spiele.

Die Entwickler erklärten mir übrigens kürzlich, dass die Talente so etwas wie das „Best Of seit Legion“ seien.

Das zweite Beispiel sind die Tier-Sets, die von Anfang an im Spiel sein werden. Zugegeben, die Effekte sind ziemlich lahm im Vergleich zu früher. Aber Sets zu streichen, war die dämlichste Idee, die Blizzard je hatte. Diese besonderen Items waren für mich und viele andere immer der größte Ansporn, zu zocken. Leistungssprünge machen einfach Spaß und durch den LFR ist es leicht genug, selbst als Casual an die wichtigen Effekte zu kommen.

Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist das Ruf-System. Der ewige Grind mit dem Ruhm bei den Pakten in Shadowlands war lästig. Ich hoffe inständig, dass der Fortschritt in Dragonflight nicht so stark gedrosselt wird, aber das sehen wir dann noch.

Ich muss hier dazu sagen, dass ich bei Shadowlands ein ähnliches Gefühl hatte wie jetzt bei Dragonflight. Damals hat Blizzard aber viele Features wie das endlose Torghast kurz vor Release entfernt, obwohl sie in der Beta waren. Ich hoffe, Blizzard macht diesen Fehler nicht noch einmal.

Dragonflight hat das, was WoW seit Jahren fehlt

Was Talente und Sets zu Dragonflight bringen, ist das, was World of Warcraft seit fast 20 Jahren so großartig macht: das Gefühl des Spiels. Als ich die Alpha und Beta von Dragonflight gespielt habe, fühlte sich WoW wieder an wie ein MMO und vor allem wie ein RPG.

Mehr noch, die Idee des „Back to the Roots“ zieht sich durch die gesamte Erweiterung. Mir fiel überall auf, dass Blizzard seinen schrägen Humor an jeder Ecke der Dracheninseln eingebaut hat. Ich wurde wieder daran erinnert, warum ich World of Warcraft eigentlich liebe. Shadowlands hatte zwar seine eigene Art von Humor, aber buchstäblich im Totenreich herumzugeistern und mit bierernsten Kyrianern, humorlosen Nekrolords oder selbstgefälligen Venthyr zu verkehren, war nicht gerade eine Einladung zum Lachen.

Ein weiterer Grund, warum Dragonflight mir so viel Spaß macht, ist eigentlich viel offensichtlicher und naheliegender: Es gibt wieder eine neue Klasse und ein neues Volk.

Der Rufer würfelt die Balance der Klassen vollkommen durcheinander. Jeder muss sich neu entdecken, seine Nische wiederfinden und, was den Rufer so besonders macht, eine neue Spielweise aneignen . Denn Rufer sind auf 30 Meter Reichweite begrenzt, dafür aber enorm mobil, was es vor allem in Raids spannend machen wird, wie sich die Gruppendynamik nun entwickeln wird.

Hier haben wir ein wenig Gameplay vom Rufer aus der Alpha zusammengeschnitten:

Ich verstehe, dass eine neue Klasse immer viel Arbeit bedeutet, damit alle Spieler sich noch gerecht behandelt fühlen. Aber überlegt mal … jedes der „guten Addons“ von WoW hat immer eine neue Klasse ins Spiel gebracht, oder nicht?

Dazu ist das neue Volk so stark anpassbar, wie kein anderes Volk bisher. Das macht Hoffnung auf mehr Möglichkeiten, seinen eigenen Charakter zu erschaffen und seine Vision wahr werden zu lassen.

Wrath of the Lich King hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können

Um noch einmal die anfängliche Aussage aufzugreifen, warum ich gerade wieder so einen großen Spaß an World of Warcraft habe, muss ich hier auch WoW Classic erwähnen. Seit dem 27. September ist Wrath of the Lich King Classic die aktuelle Erweiterung der Classic-Version.

Damit befindet sich WotLK zeitlich genau zwischen Season 4 von Shadowlands und dem Release von Dragonflight. Wenn man nicht gerade zu den Verrückten zählt, die einfach nur durch die Erweiterung rasen, braucht allein die Levelphase viele Stunden, Tage oder sogar Wochen.

Eine der größten Stärken von Wrath of the Lich King ist der Kontinent Nordend. Dort sind so viele Geschichten versteckt, dort liegt so viel Nostalgie und Liebe zum Detail, dass jeder Besuch einfach begeistert. Noch einmal sehen, wo Arthas die verfluchte Klinge Frostgram aufhebt, noch einmal sehen, wie Sindragosa erweckt wird, noch einmal die Frostzwerge entdecken. Schöne Erfahrungen, die jeder mindestens einmal machen sollte.

Classic ist für mich schon immer die „Feelgood“-Version von WoW gewesen. Retail ist schnell, da geht es um Leistung. WoW Classic entschleunigt. Schon Burning Crusade als mein liebstes Addon habe ich verschlungen, aber in WotLK bin ich gerne einfach Casual und spiele in meinem Tempo.

Ich lasse mir Zeit mit WotLK, war aber damals auf dem allerersten Schiff überhaupt nach Nordend. Zusammen mit hunderten anderen Spielern, ein irres Gefühl:

Ob ich meinen Charakter „gemaxt“ habe, bis Dragonflight erscheint, weiß ich nicht. Vermutlich nicht, ist mir aber auch egal. Sollte ich je in Dragonflight auf eine Grenze stoßen, an der ich gerade keine Lust mehr habe, packe ich meinen Classic-Paladin aus und fliege durch Nordend, ziehe meinen Todesritter nach oder farme irgendetwas. Einfach die Welt zu sehen, das reicht mir schon.

Dragonflight und WotLK zusammen sind im Moment die beste Kombination, die WoW überhaupt haben kann. Die beiden Spiele ergänzen sich hervorragend und sind für mich so perfekt, dass ich gerade kaum etwas anderes für meine Freizeit brauche.

Übrigens überzeugt Dragonflight nicht nur mich:

