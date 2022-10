Spieler beschwert sich: Leveln in WotLK Classic ist härter als gedacht – „Wie machen die Leute das?“

Die neue Erweiterung von WoW Classic Wrath of the Lich King zieht tausende Spieler an – Veteranen wie Neulinge. Ein offenbar neuer Spieler scheint aber frustriert darüber zu sein, wie viel länger alles im „alten WoW“ dauert.

Was ist das Problem? In einem Thread auf reddit meldet sich ein frustrierter Spieler, dass er nach sechseinhalb Stunden gerade einmal ein halbes Level in WotLK geschafft habe. Dabei habe er jede Quest gemacht, sei Burg Utgarde sogar zweimal gelaufen – einen der neuen Dungeons in WotLK.

Er vergleicht sich selbst mit den Spielern, die bereits jetzt Stufe 80 erreicht haben oder kurz davor stehen:

Ich fühle mich … ausgebrannt. Wie gehen die Leute damit um? Einige wenden 14 Stunden oder mehr am Tag fürs Leveln auf, sind fast auf Stufe 80. Ich muss jeden Tag arbeiten, Abendessen zubereiten, Hausarbeiten erledigen … es wirkt unmöglich, da mitzuhalten. Wie machen die das?

Offenbar ist der Spieler ein Neuling in WotLK und spricht ein Thema an, das viele betrifft. Die Diskussion sammelte innerhalb kurzer Zeit 895 Antworten von hilfsbereiten Spielern und Veteranen, die erklären, dass ein solcher Vergleich nicht förderlich sei.

Der Ansturm auf WotLK war enorm, sowohl unter Veteranen als auch neuen Spielern. Wir waren auf dem ersten Schiff überhaupt nach Nordend:

„4-6 Stunden pro Level ist ein gutes Tempo“

Das sagen Veteranen: In einem Kommentar mit über 5.400 Upvotes erklärt der reddit-Nutzer Edraitheru14, dass man mit den Hardcore-Spielern gar nicht schritthalten solle. Wenn man nicht ebenso viel Zeit investiere, sei das auch gar nicht möglich.

Diese Spieler, die innerhalb weniger Stunden oder Tage die Maximalstufe erreichen, verpflichten sich diesem Vorgehen, hätten sogar teilweise Helfer nur genau dafür. Der Ersteller des Threads sei aber auf einem guten Weg:

4-6 Stunden pro Level ist ein gutes Tempo für Wrath. Es soll lange dauern. Wenn du einen Job und Verpflichtungen hast, wirst du nicht in der „Gogogo“-Masse mitschwimmen. Verbanne den Gedanken einfach. Denke außerdem daran, dass eine große Menge der Spielerschaft erwachsen ist, mit Jobs, Familien und Zeug zu erledigen. Du bist weit davon entfernt, der einzige mit diesem Problem zu sein. Das Spiel soll Spaß machen und wenn du dich mit den No-Lifern vergleichst, wirst du nicht viel Spaß haben. Das ist, als würdest du versuchen, deine eigene Courtage an der Wall Street zu öffnen, ohne Börsenerfahrung. Das wird nicht funktionieren.

Stattdessen solle er sein eigenes Tempo finden. Der Veteran selbst nehme sich extra für neue Spiele-Releases Urlaub, um Zeit in die neuen Games zu stecken. Er gehöre dann zu den „No-Lifern“. Vergleiche man sich aber mit denen, hasse man sich nur selbst.

Viele andere stimmen hier zu. Vergleiche seien der Tod für den Spielspaß. Als Kind habe man auch extrem viel gespielt, heute brauche man mehrere Wochen, aber das sei okay. Außerdem sei Wrath of the Lich King schließlich eine ganze Erweiterung.

Man solle vor allem versuchen, Spaß zu haben und zu entspannen, nicht einfach durchrollen und dann im Endgame herumhocken. In vielen anderen Threads wird gelobt, wie gut die Zonen und Quests von WotLK designt sind, das solle man genießen.

Wenn ihr euch die Level-Phase dennoch etwas angenehmer machen wollt oder euch alles trotzdem zu langsam geht, haben wir hier einige Tipps für euch:

