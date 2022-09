WoW WotLK Classic: Spieler fliegt angeblich aus dem leichtesten Dungeon, weil er nicht die besten Items trägt

Seit nur etwas mehr als einem Tag ist mit Wrath of the Lich King die neue Erweiterung von WoW Classic spielbar. Viele Spieler strömen in die neuen Gebiete und Dungeons, aber es gibt Streit. Ab wann ist man „gut genug“ für einen Dungeon – Und muss man das überhaupt sein?

Was ist das Problem?

Im aktuell größten Thread auf reddit beschwert sich ein Spieler darüber, dass er wiederholt aus Gruppen für die neuen Dungeons von Wrath of the Lich King gekickt werde.

Der Grund: Er trage keine vollständige Tier-6-Ausrüstung. Tier 6 bezieht sich auf das letzte Klassenset, das in Burning Crusade verfügbar war – quasi die bestmögliche Ausrüstung.

Die WoW-Fans diskutieren, ob die Community „den Spaß aus dem Spiel heraus optimiert.“

Wie groß ist das Thema? Der Beitrag erhielt in wenigen Stunden über 3.900 Upvotes und über 1.300 Kommentare. Was die Spieler vor allem stört: So ein Verhalten taucht immer wieder auf. Schon in WoW Classic 2019 haben einige Elite-Spieler den Spielspaß unter Perfektion gestellt.

Dabei sei das überhaupt nicht notwendig, wie einige erklären. Gerade die genannten Dungeons Burg Utgarde und der Nexus seien Level-Dungeons, die man problemlos mit grünem Level-Gear meistern kann. T6 brauche dazu niemand.

Leute nun auszuschließen, nur weil sie nicht das beste Gear tragen und nicht auf alle Items aus dem Dungeon passen, sei absolut unangebracht. Die Spieler beschweren sich: „Diese Community ist voller bekloppter Leute“.

Der Andrang auf WotLK war riesig. Schon vor Release gab es riesige Warteschlangen und zum Launch um 0:00 Uhr wollten Hunderte das erste Schiff nach Nordend nehmen. Wir waren live dabei:

„Wenn ich nach Nordend komme, sind die verrückten Spieler schon 80“

Das ist die Kritik: Dieser Gruppe an Elite-Spielern, die möglichst optimal spielen will, sei für Fans von WoW Classic vor allem nervig, aber in vielen Fällen nur ein kleines Ärgernis. Es gebe diejenigen, die schon nach wenigen Stunden auf Stufe 80 sind, weil sie alle Mechaniken zu ihren Gunsten ausnutzen.

Schlimmer seien laut einem stark bewerteten Kommentar eher die Trittbrettfahrer, die nur so tun, als hätten sie Ahnung. Ein Nutzer auf reddit erklärt, dass er als erfahrener Druide eine Mechanik nutze, die nicht jeder versteht:

„Einige dieser Typen behaupten, sie würden optimal spielen und wissen nicht einmal, was gut oder schlecht ist. Sie lesen irgendeinen Guide, der ihnen sagt, was das bBesteeste ist. Hältst du dich nicht daran, bist du ein Noob. Ich würde gerne glauben, dass das nur junge Kids sind, die durch die Lernphase von Hardcore-WoW gehen, aber realistisch sind das 35-40 Jahre alte Mann-Kinder, die versuchen, ihre ruhmreichen Jahre zurückzukriegen.“

Zum Glück seien diese Leute aber vor allem zu Beginn der Erweiterung und vereinzelt im Endgame ein Problem, wie andere beschwichtigen. Die Dungeons jetzt mit Gruppen jeder Couleur zu spielen, sei problemlos möglich. Und einige Spieler warten schlicht ab.

So umgeht ihr unangenehme Erfahrungen: Der Nutzer Papaya_Payama erklärt, er ziehe erst einmal Bergbau und Ingenieurskunst hoch, ehe er mit dem Leveln anfange. „Wenn ich nach Nordend komme, sind die verrückten Spieler schon auf Stufe 80“, meint er.

Den größten Ansturm abzuwarten und erst später einzusteigen, ist eine Variante, Elite-Spieler zu umgehen. Besser noch ist es aber, wenn ihr euch eine eigene Gruppe gleichgesinnter sucht, mit denen ihr Nordend erkunden könnt.

Auch ganz alleine lässt sich gut durch die neuen Gebiete kommen – wenn ihr auf Dungeons verzichten wollt. Tipps zum Leveln findet ihr hier – ohne Exploits:

