WotLK Classic: Gruppen für Dungeons finden – Neues LFG-Tool für Gruppensuche erklärt

Eigentlich hat Wrath of the Lich King einen Dungeon Finder. Der wurde aber in WoW Classic nicht übernommen. Stattdessen gibt es ein neues LFG-Tool. MeinMMO erklärt euch die Gruppensuche im Detail.

Was ist das für ein Tool? Die Entwickler haben entschieden, dass der Dungeon Finder nicht zu WoW Classic passt. Das neue Tool ist eine Art „Verbesserung“ der Gruppensuche, die ihr schon aus The Burning Crusade kennt.

Ihr könnt euch selbst als Charakter oder als Gruppe listen lassen, um dann nach Mitspielern für Dungeons und Co. zu suchen. Das neue Tool bringt aber Probleme mit sich, unter anderem beschweren sich Spieler, dass dadurch der Chat absolut geflutet wird.

Damit ihr nun zum Release von WotLK schnell und leicht Gruppen für die neuen Dungeons finden könnt, geben wir euch Tipps, wie ihr das Tool am besten nutzt.

Gruppen suchen und Mitglieder finden

So nutzt ihr das Tool: Die grundlegende Funktion ist recht einfach. Ihr öffnet das Gruppensuche-Tool über die Menüleiste oder standardmäßig mit der Taste „I“. Dort wählt ihr dann eure Rolle, ob ihr Erfahrung mit den Inhalten habt und die Inhalte selbst.

Entscheidet ihr euch etwa für Dungeons, könnt ihr dort eine oder mehrere Instanzen ankreuzen und werdet dann für diese gelistet. Spieler, die nach Mitgliedern suchen, sehen dann eure gewählten Rollen und mit einem Mouseover, für welche Inhalte ihr euch interessiert.

Wie uns die Entwickler im Interview erklärten, soll das Tool dazu da sein, „nebenher“ nach einer Gruppe zu suchen. Ihr könnt euch listen und weiter Questen. So zeigt ihr einfach an, dass ihr Interesse an Gruppen-Inhalten habt, aber keine Zeit auf die Suche verwenden wollt.

Das LFG-Tool gibt euch viele nützliche Informationen. Der Murloc steht für erfahrene Spieler.

So findet ihr schneller eine Gruppe: Wollt ihr schneller eine Gruppe zusammenstellen, dann solltet ihr gezielt suchen. Kombiniert hierzu das LFG-Tool mit einigen anderen Möglichkeiten der Gruppensuche:

aktualisiert das LFG-Tool regelmäßig, um neue Spieler und Gruppen zu finden

nutzt den „SucheNachGruppe“-Kanal, um aktiv um Spieler zu werben

schaut etwa in den „Allgemein“-Chat, ob dort ebenfalls jemand nach Gruppen sucht

Beim Chat gibt es einige Abkürzungen, die gerade neue Spieler verwirren können. Wir schlüsseln euch die wichtigsten Abkürzungen hier auf.

LFM = Looking for Member („Suche nach Mitglied“)

LFG = Looking For Group („Suche nach Gruppe“)

exp req = experience required („Hab bitte Erfahrung“)

rDD = ranged Damage Dealer (eine Klasse, die Schaden im Fernkampf zufügt)

mDD (oder einfach Melee) = Klasse mit Nahkampf-Schaden

hc = heroische Schwierigkeit

nhc = normale Schwierigkeit

Für Schlachtzüge, oder Raids, gibt es übrigens noch mehr zu beachten:

Es gibt außerdem noch Abkürzungen für Klassen und Dungeons, die sich oft aus dem Kontext ergeben. Übersetzt hieße die Aussage „LFM 1 Heal, 1 rDD für HdS nhc, port rdy“ etwa: „Wir suchen noch einen Heiler und einen Fernkämpfer für die Hallen des Steins auf normaler Schwierigkeit, können euch beschwören.“

Hilfe, ich bin (k)ein Tank!

Darauf müsst ihr achten: Aktuell gibt es einige Probleme mit dem neuen LFG-Tool. So werden etwa Spieler als Tank gelistet, obwohl sie sich nicht als solcher angemeldet haben oder überhaupt tanken können.

Das passiert laut der Entwickler, wenn man sich bei der Suche ausloggt oder wenn dem aktiven Talentbaum die falsche Rolle zugewiesen ist. Prüft bei euren Talenten, welche Rolle ihr dort ausgewählt habt.

In euren Talenten seht ihr rechts oben die ausgewählte Rolle.

Generell gilt: fahrt mit der Maus über einen Spieler oder eine Gruppe im Tool und lest euch durch, was genau dort gesucht oder geboten wird, um Verwirrung zu vermeiden. Ist dort etwa ein Magier als Tank gelistet, wird die Gruppe wohl nicht wirklich einen Tank haben. Wichtig ist auch, die gesuchten Aktivitäten zu prüfen, denn oft suchen Spieler für gleich mehrere Dungeons. Sprecht miteinander!

Das neue LFG-Tool ist anders als jedes andere Tool, das wir je in WoW hatten. Selbst für Veteranen dürfte es ungewohnt sein – und davon gibt es hier viele:

