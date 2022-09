WoW: WotLK Classic startet heute Nacht – Alles zum Release in 3 Minuten

Heute Nacht startet der Release von WotLK Classic in World of Warcraft. Uhrzeit, neue Klasse und Änderungen in der Übersicht.

Wann ist der Release? Der offizielle Release von WotLK Classic ist um 00:00 Uhr am 27. September. Also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Uhrzeit entspricht 12 am CEST, wie man es auf der Übersichtskarte von Blizzard sehen kann.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die wichtigsten Infos von WotLK Classic, damit ihr bestens auf den Start vorbereitet seid.

Inhalte von WotLK Classic in der Übersicht

– Max-Level: Stufe 80

– Neue Gebiete: Kontinent Nordend mit 10 Gebieten

– Hauptstadt: Dalaran

– Neue Klasse: Todesritter

– Neuer Beruf: Inschriftenkunde

– Neue Dungeons und neue Raids

– Heroische Raids

– Barbiere in den Städten, um euer Aussehen anzupassen

– Duale Talentspezialisierung

– KEIN Dungeonfinder

Stufe 80Kontinent Nordend mit 10 GebietenDalaranTodesritterInschriftenkunde– Neue Dungeons und neue Raids– Heroische Raids– Barbiere in den Städten, um euer Aussehen anzupassen– Duale Talentspezialisierung

Neue Klasse: Der Todesritter ist die neue Klasse, die ihr bereits im Prepatch leveln konntet. Es gibt die Todesritter mit den Spezialisierungen Frost, Blut und Unheilig in den Talentbäumen. Wer sich einen neuen Todesritter erstellt, der startet direkt auf Stufe 55. Pro Realm könnt ihr einen Todesritter ohne Voraussetzungen erstellen.

Neuer Kontinent: Die Reise von WotLK bringt euch nach Nordend. Auf dem verschneiten Kontinent trefft ihr die Armeen des Lichkönigs, die sich vielerorts niedergelassen haben. Der Kampf gegen die Untoten steht im Fokus von Dungeons und auch Raids.

Neuer Beruf: Für euch beginnt in WotLK Classic der neue Beruf der Inschriftenkunde. Durch das Mahlen von Kräutern könnt ihr Pigmente und darus Tinte herstellen, die zum Erschaffen von Glyphen und mehr genutzt werden. Mit Glyphen könnt ihr Fähigkeiten verstärken oder verändern. Jeder kann die Glyphen nutzen und sie von Inschriftenkundlern oder im Auktionshaus erwerben.

Die Startzonen und Map: Das Leveln in Nordend könnt ihr in zwei verschiedenen Startzonen beginnen.

Die Boreanische Tundra

Der Heulende Fjord

Beide Gebiete eignen sich zum Leveln von Stufe 68 bis 72. Selbst, wenn ihr in TBC Classic noch nicht Stufe 70 erreicht habt, könnt ihr also mit Stufe 68 schon nach Nordend und dort mit dem Leveln beginnen.

Auf der Übersichtskarte seht ihr alle Zonen/Gebiete von Nordend

Wo gibt es PvP? Im Gebiet Tausendwinter wird es regelmäßig Schlachten geben, bei denen Allianz und Horde um die temporäre Herrschaft des Gebietes kämpfen. Alle drei Stunden erhaltet ihr im Außenbereich von Tausendwinter und auch in der Hauptstadt Dalaran die Benachrichtigung, dass die Schlacht um Tausendwinter gleich beginnt. Wer sich im Außenbereich aufhält, bekommt eine Einladung zur Warteschlange. Wer in Dalaran ist, kann mit einem NPC sprechen, um der Warteschlange beizutreten.

Die Schlacht wird instanziiert laufen. Ähnlich, wie ihr das vom Alteractal kennt.

Wie uns die Chef-Entwickler in einem Interview erklärten, gibt es in Tausendwinter außerdem weiterhin offenes PvP. Zwar seht ihr die eigentliche Festung immer nur für eure Fraktion, insofern ein Mitglied eurer Fraktion und auf eurem Server die Schlacht gewonnen hat, aber die Außengebiete mit Elementaren und Co. bleiben für alle offen.

Das war unsere Kurz-Übersicht zum Start von WotLK Classic in World of Warcraft. Blizzard fügte der Classic-Version des beliebten Addons noch weitere Änderungen und Einschränkungen zu, die es zum ursprünglichen Release der Erweiterung noch nicht gab.

Was sich noch zum Release von WotLK ändert, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO.