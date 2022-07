WoW WotLK Classic ändert legendäre PvP-Schlacht: „Wir sind von uns selbst enttäuscht“

Die Schlacht um Tausendwinter war in World of Warcraft: Wrath of the Lich King immer ein Highlight. Doch in Classic wird sie ganz anders ablaufen.

Wenn Spielerinnen und Spieler zurück an ihre WoW-Zeit in Wrath of the Lich King denken, dann kommt so manch einem PvP-Veteranen die Schlacht um Tausendwinter in den Sinn – oft nur „Wintergrasp“ genannt. Das war ein riesiges PvP-Spektakel in der offenen Welt, in der eine Fraktion eine Festung einnehmen musste, die von der anderen Fraktion gehalten wurde. Der Gewinner bekam Zugang zu besonderen Händlern, speziellen Mobs mit gutem Loot und sogar einem kleinen Raid, der PvE- und PvE-Gear droppen konnte.

Doch mit Wrath of the Lich King Classic wird diese PvP-Erfahrung deutlich verfälscht. Die Entwickler gestehen sich ein: Wir kriegen es einfach nicht besser hin.

Was wurde gesagt? In einem langen Blogpost erklären die Entwickler von Wrath of the Lich King Classic, dass sich die Schlacht um Tausendwinter deutlich von dem unterscheiden wird, was Veteranen noch aus der „echten“ WotLK-Zeit kennen. Das hat eine ganze Reihe von Gründen.

Zum einen sind auf einem Realm in WoW Classic viel mehr Charaktere, als das damals zu Zeiten von WotLK der Fall war – die Realms haben eine viel größere Kapazität.

Zum anderen gibt es oft ein großes Ungleichgewicht der Fraktionen, also etwa ein vielfaches mehr Horde-Charakter als Allianz-Helden.

Die Folge daraus wäre, dass viele Spieler nicht an der Schlacht von Tausendwinter teilnehmen können und diesen Content niemals erleben würden oder dass die Schlachten so überlaufen sind, dass Hunderte Spieler auf der einen Seite gegen ein Dutzend auf der anderen Seite kämpfen. Beides keine sehr rosigen Aussichten.

Wintergrasp – Tausendwinter. Eine legendäre PvP-Erfahrung.

Was wird an Tausendwinter geändert? Tausendwinter wird mit WotLK Classic zu einem instanzierten Schlachtfeld, das nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Anders als etwa beim Alteract-Tal, startet das Match aber auch, wenn sich nicht genügend Spieler für beide Seiten anmelden. So kann es passieren, dass auf einer Seite 40 Spieler landen, während auf der anderen Seite nur 5 Charaktere anzutreffen sind.

Allerdings will Blizzard auch den Buff „Hartnäckigkeit“ zurückbringen, der für mehr Balance sorgen soll und schon damals ein wichtiges Element war. Wenn etwa 40 Horde-Spieler gegen nur 5 Allianz-Spieler antreten, dann bekommen die Recken der Allianz einen mächtigen Hartnäckigkeit-Buff. Dieser erhöht ihre Werte massiv – je nachdem, wie stark das Ungleichgewicht ist. Somit können einzelne Spieler zu kleinen Raidbossen werden und gleich mehrere Spieler in Schach halten. Das macht selbst unausgeglichene Matches zumindest interessant.

Wenn ein Charakter der eigenen Fraktion die Schlacht um Tausendwinter gewinnt, dann bekommt alle Charaktere der Fraktion den Buff „Essenz von Tausendwinter“. Der Buff hält bis zum Beginn der nächsten Schlacht-Periode an und beschert Zugang zu den Elementar-Feinden sowie dem Händler für Splitter des Steinbewahrers und auch den Raid Archavons Kammer.

Wie kann man dann an der Schlacht teilnehmen? Das geht über mehrere Wege. Alle 3 Stunden wird die Schlacht um Tausendwinter ausgerufen. Wer in dieser Zeit in Dalaran ist, der bekommt eine zonenweite Nachricht angezeigt. Daraufhin kann man zu einem nur kurzzeitig verfügbaren NPC gehen und sich für die Schlacht anmelden.

Spieler, die zu diesem Zeitpunkt bereits in dem Gebiet Tausendwinter unterwegs sind, bekommen direkt eine Einladung, sich in die Warteschlange einzureihen. Ihr könnt also, ähnlich wie damals, „vor Ort“ auf die Schlacht warten – oder eben in Dalaran.

Blizzard ist enttäuscht von sich selbst

Den Entwicklern ist klar, dass die Änderung nicht allen gefallen wird. Sie betonen auch, dass sie selbst unzufrieden sind, keine bessere Lösung gefunden zu haben – das aber die beste Möglichkeit sei, um ein Tausendwinter zu erschaffen, das so nah wie möglich an das Original heranreicht, zugleich aber den Anforderungen von Classic entspricht. Sie sagen:

Als wir die verschiedenen Alternativen wie eine inakzeptable Leistung, eine Erfahrung mit beschränktem Zugang, die den Großteil der Spieler ausschließen würde, eine Instanzierung der Erfahrung oder eine komplette Umgestaltung von Tausendwinter gegeneinander abgewogen haben, fanden wir, dass die Instanzierung die Änderung ist, die am wenigsten „Schaden anrichtet“ und der größten Anzahl von Spielern den Zugang ermöglicht.

[…]

Wir möchten nochmal betonen, wie leid es uns tut, dass wir keine Lösung gefunden haben, um die Orignalversion der Schlacht um Tausendwinter in der ursprünglichen Funktionsweise in WoW Classic einzubauen. Wir waren selbst enttäuscht, aber wir finden es wichtiger, eine Erfahrung anbieten zu können, die möglichst nah am Aussehen und der Atmosphäre der ursprünglichen Schlacht um Tausendwinter ist.

Was haltet ihr von diesen Änderungen an Tausendwinter? Könnt ihr damit leben oder findet ihr die Änderungen sogar gut? Oder ist das damit „einfach nicht mehr WotLK“?

