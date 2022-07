Das Release-Datum für Wrath of the Lich King Classic ist bekannt. Wir verraten, wann es (wieder) in die 2. Erweiterung von World of Warcraft Classic geht.

In World of Warcraft ist gerade die große Saison des Wartens angebrochen – egal ob in Retail oder Classic. Doch zumindest Classic-Fans können sich mit der Warterei jetzt ein klares Datum setzen, denn das Release-Datum von Wrath of the Lich King Classic wurde geleakt.

Was wurde geleakt? Das Release-Datum von World of Warcraft ist bekannt. Demnach geht es am 26. September 2022 zurück nach Nordend. Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen könnte das bei uns in der Nacht auf den 27. September der Fall sein – zumeist finden solche Releases um 0:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Woher stammt der Leak? Wie so oft kam der Leak direkt von Blizzard. Sie hatten die offizielle Website von Wrath of the Lich King Classic mit dem Bild versehen, das versprach „Der Lichkönig kehrt am 26. September 2022 zurück.“

Die Information verbreitete sich rasend schnell im Internet, auch wenn Blizzard die eigene Website nach wenigen Stunden wieder änderte und die Grafik entfernte.

Von Blizzard gibt es seither noch keine weitere Reaktion darauf.

Warum warten so viele auf WotLK Classic? In den Augen vieler Fans ist Wrath of the Lich King die beste Erweiterung, die World of Warcraft jemals hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Spiel auch die größte Menge an Spielern überhaupt.

Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sehr viele Spielerinnen und Spieler mit WotLK überhaupt erst ins Spiel gekommen sind und daher Nordend ihre erste richtige Erfahrung mit WoW war. Dieses Erlebnis noch ein weiteres Mal zu erleben, ist für viele reizvoll, zumal Dungeons und Bosse mit WotLK anspruchsvoller wurden, als es noch in Burning Crusade der Fall war.

Bedenkt bitte, dass es zumindest theoretisch sein könnte, dass Blizzard den Termin noch einmal verschiebt. Da der Leak aber von der eigenen Website stammt, scheint das wohl eher unwahrscheinlich. Behaltet zumindest die Möglichkeit aber im Hinterkopf.

Freut ihr euch schon auf Wrath of the Lich King Classic? Mit welcher Klasse werdet ihr nach Nordend ziehen?