Spieler farmt 4 Jahre lang ein super seltenes Mount in WoW – Schreit vor Freude, als es endlich droppt

MMORPGs sind dafür bekannt, dass man viel Zeit in ihnen verbringen kann – besonders, wenn man bestimmte Dinge jagt. Ein Spieler wollte unbedingt ein besonderes Reittier in World of Warcraft haben und kann es nun nach 4 Jahren endlich sein Eigen nennen.

Um welches Reittier geht’s? „Unbesiegbar“ (engl: „Invincible“) heißt das Pferd von Arthas Menethil. Als dieser zum Lichkönig wurde, hat er sein geliebtes Pferd schlicht als Untoten wiederbelebt und dieses Todespferd mit Flügeln steht WoW-Spielern nun als Mount zur Verfügung.

Unbesiegbar gehört zu einem der begehrtesten Gegenstände aus WoW, da es ein absolut einzigartiges und seltenes Reittier ist. Entsprechend gibt es viele Spieler, die sich das Reittier sichern wollen und regelmäßig dafür farmen gehen.

Einer von diesen Spielern ist der Twitch-Streamer Bingo1. Der hat nach 4 Jahren des Farmens endlich sein Traum-Mount bekommen und zelebriert den Drop ordnungsgemäß mit einem spitzen Schrei und einem wahren „Nerdgasm“, bei dem er wild im Zimmer umherspringt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Warum ist Unbesiegbar so selten? Unbesiegbar fällt nur im heroischen 25-Spieler-Modus der Eiskronenzitadelle und nur beim Endboss, dem Lichkönig. Diesen könnt ihr pro Woche und Charakter lediglich einmal besiegen.

Das wurde 2020 durch eine Änderung noch schwerer, weil ein Trick mit dem Umstellen der Schwierigkeit nicht mehr funktionierte.

Die Eiskronenzitadelle muss also mit jedem Charakter vollständig gecleart werden – was rund 15 Minuten bis eine halbe Stunde dauern dürfte. Entsprechend viel Aufwand ist es, ein solches Reittier zu farmen.

World of Warcraft ist voller seltener Reittiere. In unserem Video stellen wir euch 6 Stück davon vor – Besitzt ihr sie?

Weitere Videos Mehr Videos für dich Neuer Live-Action-Clip zu WoW schürt Hoffnung: „So muss eine Warcraft-Serie aussehen“ 6 der seltensten Mounts in WoW – Besitzt ihr sie?

9 Jahre seit dem ersten Versuch – 4 Jahre aktiver Farm

So lang hat Bingo1 gebraucht: Seinen ersten Versuch begann Bingo1 bereits 2013, damals noch in Mists of Pandaria, wie er selbst erklärt. Er habe aber erst 2018 in Battle for Azeroth damit angefangen, Unbesiegbar aktiv zu farmen.

Bingo1 rannte in den 4 Jahren also über 200-Mal durch den Raid für sein Reittier – pro Charakter, mit dem er das versucht hat. Der Streamer hatte zugegeben recht großes Pech mit den Drops.

Übrigens soll WotLK Classic schon im September erscheinen. Dort habt ihr dann sogar wieder live die Chance auf das seltene Pferd.

Die Freude des Spielers ist daher aber auch wenig verwunderlich, denn nach so viel Arbeit kann man schon mal einen Jubelschrei in den Nether ablassen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch solche Spieler, die offenbar einen Sonnenaccount geschenkt bekommen und einfach unverschämtes Glück haben:

WoW-Spieler bekommt 6 seltene Mounts in einer Woche, nervt seine Gilde mit dem Glück