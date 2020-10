Das Farmen von begehrten Reittieren in World of Warcraft ist schwieriger geworden. Schuld ist eine kleine, aber gravierende Änderung an den Raids.

Das Sammeln von coolen Reittieren gehört für viele Spieler zum wöchentlichen Aufgabenbereich in World of Warcraft. Doch besonders das Farmen von alten Raids ist nun härter geworden. Eine undokumentierte Änderung in Patch 9.0 sorgt dafür, dass die Spieler nun viel mehr Zeit benötigen, um ihre wöchentlichen Versuche auf Reittiere wie „Unbesiegbar“ abzuschließen.

Was wurde geändert? Es ist in den Legacy-Raids nicht länger möglich, die Schwierigkeit zu ändern. Innerhalb des Raids kann der Raid nicht mehr von „normal“ auf „heroisch“ (oder umgekehrt) gewechselt werden.

Das Ändern der Schwierigkeit ist nicht mehr möglich. Bildquelle: wowhead

Warum ist das wichtig? Die Änderungen ist vor allem für Spieler relevant, die bisher mit mehreren Charakteren Reittiere gefarmt haben. In der Eiskronenzitadelle war es etwa möglich, mit einem Charakteren den ganzen Raid auf „normal“ freizuräumen und diese ID dann an andere Charaktere „weiterzugeben“. Der neue Charakter übernahm die ID des ersten und stellte die Schwierigkeit anschließend innerhalb des Raids auf „heroisch“ um.

So war es dann möglich, mit mehreren Charakteren lediglich den Lichkönig auf heroischer Schwierigkeit zu besiegen, ohne alle anderen Bosse mehrfach bezwingen zu müssen. Ein einzelner „Run“ auf das Reittier des Lichkönigs benötigte so nur knapp 5 Minuten und konnte so oft wiederholt werden, wie Charaktere verfügbar waren.

Zu Arthas zu gelangen ist nun deutlich anstrengender.

So reagieren die Spieler: Das überwiegende Feedback in den Kommentaren etwa auf wowhead scheint negativ zu sein. Die Spieler wundern sich darüber, warum diese Möglichkeit für viele Jahre bestand und nun entfernt wurde. Das macht es besonders Mount-Farmern schwieriger, an die begehrten Reittiere ranzukommen.

Viele wünschen sich aber auch, dass Blizzard Quests in die alten Raids einfügt, mit denen Bosse übersprungen werden können. Das ist bei den meisten aktuelleren Raids inzwischen der Fall. Nachdem man einen Raid vier Mal abgeschlossen hat, kann man viele Bosse einfach überspringen.

Bedenkt allerdings, dass es sich dabei auch schlicht um einen Bug handeln könnte, der nachträglich noch gefixt wird. Immerhin gibt es gerade auch andere, sehr kuriose Fehler …

Was haltet ihr von dieser Änderung? Blöd, dass es geändert wurde? Oder ist es eher ein Wunder, dass dieser Trick so lange möglich war?