Habt ihr noch andere Neuerungen gefunden, die nicht in den Patch-Notes vermerkt waren? Oder amüsiert ihr euch erstmal prächtig an den kuriosen Bugs des Updates?

Einhörner können fliegen: Die zahlreichen Einhörner bzw. Monohörner in World of Warcraft haben nun gelernt abzuheben. Alle Reittiere dieser Art können nun auch als Flug-Mounts verwendet werden. Wenn ihr noch eine besonders schicke Variante dieses Reittieres wollt, dann solltet ihr euch den Luziden Alptraum zulegen …

Seit etwas über einem Tag ist nun der Patch 9.0.1 in World of Warcraft live. Der brachte vor allem die großen Änderungen, die später zur Erweiterung Shadowlands führen. In den umfangreichen Patchnotes stehen seitenweise Neuerungen – aber nicht alles. Es gibt einige Details und „heimliche“ Anpassungen, die nicht in den Patch-Notes stehen. Diese undokumentierten Änderungen sind den Spielern aber nicht entgangen. Wir haben die wichtigsten davon zusammengefasst.

Eine Handvoll Änderungen im WoW -Patch 9.0 hat Blizzard heimlich eingeführt. Wir verraten, was nicht in den Patch-Notes stand.

