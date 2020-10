WoW: Kurioser Bug macht aus Magier-Spielern sonderbare Drag-Queens

Was sind das für Fehler? Die Umwandlung des Geschlechts sorgt gleich für mehrere mögliche Fehler. Zum einen kann es geschehen, dass die Stimme des Charakters nicht mitgewandelt wird. Dann spielt ihr etwa einen männlichen Elfen, der aber auch weiterhin eine weibliche Stimme benutzt. Auch sprechen euch Questgeber in der deutschen Version nicht unbedingt sofort mit dem korrekten Geschlecht an.

In World of Warcraft ist der große Patch 9.0 live gegangen , der jede Menge Änderungen mit sich brachte. Dabei stechen speziell die zahlreichen neuen Charakter-Anpassungen hervor, die Spieler sich beim Frisör verpassen können. Besonders beliebt ist auch die Möglichkeit, das Geschlecht des eigenen Charakters zu wechseln. Das hat jedoch manchmal kuriose Folgen.

Neue Bugs in World of Warcraft sorgen für bizarre Momente. Magier wundern sich darüber, warum ihre Spiegelbilder plötzlich wie Drag Queens aussehen …

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − = null

Insert

You are going to send email to