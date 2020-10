WoW: Der Riesen-Patch 9.0 ist da – Diese 5 Sachen solltet ihr zuerst tun

Der große WoW-Patch 9.0 ist live. Wir verraten euch, was ihr als erstes erledigen solltet, um das WoW-Update genießen zu können.

Eigentlich sollten die Wartungsarbeiten bis 15:00 Uhr gehen, doch schon am späten Morgen waren die WoW-Realms in Europa wieder online. Der große Pre-Patch 9.0 ist endlich live und brachte allerhand Veränderungen und Verbesserungen mit sich. Wer sich von all den Neuerungen erschlagen fühlt, bekommt hier einen kleinen Leitfaden, was er oder sie als erstes überprüfen und angehen sollte.

1. Addons aktualisieren

Das erste Einloggen nach einem großen Patch ist oft eine Qual, denn im Regelfall hat es das Interface „komplett zerschossen“. Schuld daran ist der Umstand, dass viele Interface-Addons veraltet sind und nun Fehler aufweisen oder überhaupt nicht mehr laden.

Aktuell können die Addons entweder händisch aktualisiert werden oder ihr benutzt eine zusätzliche Software. Gegenwärtig kann das die Twitch-App noch leisten, künftig wird das Feature jedoch entfernt und ihr müsst eine Alternative wählen.

Noch könnt ihr die Addons leicht über Twitch updaten.

Bedenkt aber, dass es im Regelfall einige Tage dauert, bis alle Interface-Addons ein Update bekommen haben. Es kann leichter sein, für einige Tage schlicht auf Addons zu verzichten, bis die Ersteller entsprechende Updates nachgereicht haben.

2. Mit den Klassenänderungen vertraut machen

Wie für einen Pre-Patch üblich, hat Blizzard ordentlich an den Klassen gearbeitet. Alle 12 Klassen haben neue (oder alte) Fähigkeiten, überarbeitete Talente oder gar einen neuen Spielstil spendiert bekommen. Werft am besten einen Blick in euer Zauberbuch und schaut euch alle Fähigkeiten genau an. Dabei werdet ihr sicher die eine oder andere Fähigkeit entdecken, die noch gar nicht in die Aktionsleisten gezogen wurde. Aber auch neue, passive Effekte dürften dabei sein, die künftig wichtig sind.

Fast alle Klassen haben große Neuerungen bekommen.

Weil sämtliche Klassenänderungen für alle 36 Spezialisierungen deutlich zu viel wären, verweisen wir hier auf die vollständigen Patchnotes zu Patch 9.0. Dort findet ihr sämtliche Änderungen im Detail.

3. Den Frisör aufsuchen

Wenn das Spiel endlich anständig läuft, dann solltet ihr mit euren Charakteren umgehend den Frisör aufsuchen. Den findet ihr etwa in Hauptstädten wie Orgrimmar, Sturmwind oder Dalaran – die Wachen führen euch dorthin.

Für sämtliche Völker und Klassen gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr euren Charakter noch stärker individualisieren könnt. Ein paar der coolsten Neuerungen haben wir euch bereits hier vorgestellt. Darin enthalten ist auch die Möglichkeit, das Geschlecht zu wechseln.

Der Frisör nimmt auch größere, chirurgische Eingriffe vor.

Besonders für Druiden und Worgen ist der Besuch beim Frisör quasi ein Pflichttermin, denn ihr könnt eure Worgen- oder Tiergestalten unabhängig von der humanoiden Form abwandeln.

Aber auch alle anderen Völker sollten rasch einen Termin klarmachen. Welche Nachtelfe will schon auf Blätter im Haar verzichten und welcher Menschenmann kann einem richtigen Vollbart jetzt noch widerstehen. Von den neuen Hautfarben fangen wir dabei gar nicht erst an …

4. Einen neuen Charakter leveln

Nehmt euch die Zeit und erstellt einen neuen Charakter, den ihr auf der neuen Start-Insel levelt. Die Insel der Verbannten bietet nämlich eine coole Story. Das lohnt sich nicht nur für Neulinge, sondern auch für Veteranen, die einfach mal ein neues, kleines Gebiet erleben wollen.

Außerdem winken im Laufe der Questreihen einige interessante Belohnungen in Form von coolen Waffenmodellen, die ihr anschließend auch für die Transmogrifikation freischalten könnt. Dann kann auch euer alter Level-50-Veteran einen coolen Hammer der Allianz schwingen oder euer stämmiger Orc-Krieger endlich auf eine ordentliche Kriegsaxt zurückgreifen.

Auf der Insel der Verbannten erleben Neulinge ihre ersten Abenteuer.

Die Insel der Verbannten ist ohnehin Pflicht, falls ihr gerade einen Neuling an World of Warcraft heranführen wollt. Denn neue Spieler kommen gar nicht drum herum – sie müssen auf der Insel anfangen, ob sie wollen oder nicht.

5. Verbündete Völker freischalten

Eine der wohl besten Neuerungen ist die Möglichkeit, die Verbündeten Völker von World of Warcraft nun in Windeseile freischalten zu können. Dafür benötigt man nicht länger einen ehrfürchtigen Ruf bei den entsprechenden Fraktionen, sondern muss nur noch die jeweilige Questreihe abschließen.

Damit erspart man sich viele Stunden des Farmens und kommt spielend leicht in den Genuss neuer Spezies mit eigenen Volksboni und Anpassungsoptionen.

Die verbündeten Völker lassen sich nun ganz leicht freischalten.

Sowohl Neulinge als auch Veteranen, die sich bisher vor der Freischaltung der Völker gedrückt haben, dürften nun keinen Grund mehr kennen, um sich dem zu entziehen. Nutzt also die Tage bis zum Release von Shadowlands, um alle Verbündeten Völker freizuschalten.

Kommt da noch mehr? Ja. In einigen Wochen startet auch noch das große Geißel-Event, bei dem bereits ein erstes Cinematic aus den Daten gezogen wurde. Das Event mündet dann nahtlos in der Veröffentlichung von Shadowlands – wann auch immer das sein wird. Ein offizielles Release-Datum der Erweiterung gibt es nämlich noch nicht.

Aber bis dahin hält der Pre-Patch uns sicher bei Laune.