WoW: Neues Cinematic zeigt, wie Sylvanas ihren finsteren Plan umsetzt

Überall in der Welt ziehen dunkle Wolken auf, als Sylvanas ihre Pläne in die Tat umsetzt. Mysteriöse, geflügelte Kreaturen aus den Schattenlanden stürzen herab und entführen wichtige Anführer von Horde und Allianz.

Was ist im Cinematic zu sehen? Das Video zeigt den gefallenen Lichkönig Bolvar Fordragon, kurz nach dem Angriff von Sylvanas . Die Streitkräfte der Todesritter haben die Nekropole Acherus zurück nach Nordend gebracht, um den Lichkönig einzusammeln. Dieser ist vom Kampf extrem geschwächt und erzählt seinen Mitstreitern, was vorgefallen ist. Sylvanas hat den Helm der Herrschaft zerstört und damit den Schleier zwischen Azeroth und den Schattenlanden zerrissen.

Ein erstes Cinematic aus Patch 9.0 wurde in den Spieldateien von World of Warcraft gefunden. Schaut Euch hier an, was schon bald auf Azeroth geschieht …

