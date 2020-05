WoW bekommt fliegende Einhörner – vielleicht habt ihr sogar schon eines

Einhörner lernen in World of Warcraft bald Fliegen. Das gilt sogar rückwirkend – vielleicht habt ihr also schon ein (bald) fliegendes Einhorn!

Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands wird sich in World of Warcraft wieder einiges ändern. Die wird übrigens noch in 2020 erscheinen – hat der WoW-Chef bestätigt. Eine der aktuellsten Neuerungen aus der Alpha ist dabei eine Anpassung mehrerer Reittiere, die in Zukunft das Fliegen lernen. Das betrifft nämlich alle Einhörner (oder „Monohörner“, wie gewisse Elfen sagen).

Welche Reittiere sind betroffen? Dem Anschein nach betrifft das sämtliche Reittiere, die der Gattung der Einhörner angehören und sich ein ähnliches Modell teilen. Das sind:

Luzider Alptraum

Reinherzrenner

Wilder Traumläufer

Alle „Prestigeträchtigen Renner“

Der Luzide Alptraum ist besonders begehrt – benötigt aber einiges an Arbeit.

Habt ihr bereits so ein Reittier? Die verschiedenen Einhörner lassen sich in World of Warcraft auf unterschiedliche Weise verdienen, sind aber zumeist an Erfolge oder besonders lange Aufgaben gekoppelt. Hier ein paar Auszüge, wie ihr einige der tollen Einhörner in World of Warcraft bekommen könnt:

Reinherzrenner: Hierfür müsst ihr 100 Fraktionen auf einen ehrfürchtigen Ruf bringen. Das ist seit Battle for Azeroth möglich, sollte mit Shadowlands aber noch einmal deutlich leichter fallen.

Hierfür müsst ihr 100 Fraktionen auf einen ehrfürchtigen Ruf bringen. Das ist seit Battle for Azeroth möglich, sollte mit Shadowlands aber noch einmal deutlich leichter fallen. Wilder Traumläufer: Dieses Reittier bekommt ihr aus der Paragon-Kiste der Traumweber in Val’sharah (Legion).

Dieses Reittier bekommt ihr aus der Paragon-Kiste der Traumweber in Val’sharah (Legion). Luzider Alptraum: Dieses schwarze Einhorn bekommt ihr am Ende einer sehr langen Rätsel-Reihe. Wir haben einen Schritt-für-Schritt-Guide zum Luziden Alptraum.

Es gibt nur wenige Monohörner – aber die sind alle hübsch!

Weitere Reittiere dieser Gattung sollen in WoW: Shadowlands erhältlich sein, denn es sind bereits einige Platzhalter dafür in den Spieldateien gefunden worden. Für Mount-Sammler wird es also ganz sicher wieder eine Menge zu tun geben.

Der Traum vom fliegenden Einhorn, das einen Regenbogen hinter sich herzieht, ist also ein bisschen näher gerückt.