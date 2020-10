Und was macht Rextroy jetzt? Ohne die merkwürdige PvP-Skalierung dürfte der Spieler Rextroy sich wohl wieder neuen Methoden zuwenden, um sonderbare oder fantastische Leistungen zu erbringen. Vermutlich wird er sich wieder dem Solo-Bezwingen von Bossen widmen oder schauen, ob er eine andere Art von Exploit findet, die sich für lustige Videos eignet. In der kommenden Erweiterung Shadowlands werden wir sicher mehr von ihm zu sehen bekommen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was war die PvP-Skalierung? Die PvP-Skalierung wurde in WoW eingeführt, um ein bisschen mehr Fairness zwischen den Spielern zu schaffen. Charaktere mit schlechter Ausrüstung bekamen einen kleinen Boost, während Helden mit stärkerer Ausrüstung ein wenig abgeschwächt wurden. Dadurch sollte sich das PvP fairer anfühlen und Kämpfe zumindest ein paar Sekunden dauern.

Der neue Patch 9.0 in World of Warcraft ist seit gestern live. Neben den großen Änderungen an der Charakteranpassung und der Level-Quetsche gibt es aber auch eine Menge Dinge, die sich „still und heimlich“ geändert haben. Eines davon lässt PvP-Spieler nun aufatmen. Denn die PvP-Skalierung mit all ihren Tücken und Fehlern wurde entfernt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf − 3 =

Insert

You are going to send email to