Im Herbst erscheint mit Shadowlands die nächste Erweiterung für Blizzards MMORPG World of Warcraft (WoW). Das Addon bringt nicht nur neue Inhalte mit sich, sondern auch eine Reduzierung der Levels. Eine Tabelle zeigt euch, wie tief ihr fallt.

Was ist der sogenannten Level-Squish? Als Level-Squish wird der Verlust eurer Levels nach dem Release von Shadowlands bezeichnet. Der Verlust der Levels geht mit der Tatsache einher, dass Blizzard nicht mehr so viele Stufen in WoW haben möchte. Mit Shadowlands soll das neue Höchstlevel bei 60 liegen. Aktuell ist es 120.

Das heißt, jeder Spieler in WoW wird an diese neuen Stufen angepasst und die meisten werden wohl Levels verlieren.

So sehen eure Levels mit Shadowlands aus

Dieses Level habt ihr nach dem Release des Addons: WoW-Spieler fragen sich jetzt natürlich, auf welche Stufe sie zurückfallen, sobald Shadowlands im Herbst erscheint. Dies könnt ihr anhand einer neuen Tabelle (via WoWHead) sehen.

Diese Tabelle zeigt euer neues Level nach Release von Shadowlands (Quelle WoWHead)

Ihr seht, dass ihr vor allem dann, wenn ihr derzeit das Maximallevel von 120 habt, auf Stufe 50 zurückfallt. Von da an geht es dann ins neue Höchstlevel 60, das mit Shadowlands eingeführt wird.

Warum kommt dieser Level Squish? Laut Blizzard war das Aufleveln in WoW nicht mehr besonders interessant. Indem die Stufen nun reduziert werden, soll jeder Level-Up wieder spannend und sinnvoll werden. Bei einem Aufstieg erhaltet ihr wieder Steigerungen, die sich wirklich gut anfühlen und wodurch ihr jedem Level-Up entgegenfiebern sollt.

Das neue System soll euch ein besseres Gefühl des Fortschritts vermitteln.

Durch die Anpassung der Levels ändert sich aber nichts am Balancing. Ihr werdet als Level-50-Held noch genauso gut gegen die Monster kämpfen oder Raids absolvieren können wie mit Stufe 120.

Mit dem Level Squish verliert ihr in WoW einige Stufen.

So wird das Leveln angepasst: Mit dem Level Squish kommt auch eine Anpassung des Levels ins Spiel. Ihr beginnt auf Wunsch in einem neuen Startgebiet, in dem ihr bis Stufe 10 aufsteigt. Anschließen jedoch könnt ihr wählen, wo ihr weiter Stufen sammeln möchtet. Zur Wahl stehen:

Classic („Vanilla“)

The Burning Crusade

Wrath of the Lich King

Cataclysm

Mists of Pandaria

Warlords of Draenor

Legion

Battle for Azeroth

Ihr könnt aber auch zwischen den Inhalten springen, wenn ihr möchtet. Habt ihr dann Stufe 50 erreicht, geht es an den neuen Content von Shadowlands.

In WoW könnt ihr das Level auch durch Boosting überspringen. Ob das gut oder schlecht ist, lest ihr im MeinMMO-Artikel „Boosting-Dienste in MMORPGs wie WoW.“