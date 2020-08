Boosting-Dienste in MMORPGs wie WoW nerven – oder sind sie gar nützlich und cool? Wir wollen das diskutieren und herausfinden, wie sie bei euch ankommen.

Egal ob in der aktuellen Version von World of Warcraft, der Classic-Variante oder vielen anderen MMORPGs – Wo immer die Spieler Gold oder andere Ingame-Währungen untereinander handeln können, gibt es auch sogenannte „Boosts“ als Angebot.

Was sind Boosts? Boosts unterscheiden sich je nach Spielinhalt. Im Regelfall geht es aber darum, dass ein Spieler oder eine Gruppe aus gut ausgerüsteten Charakteren einen anderen Spieler durch bestimmte Inhalte zieht, die er sonst nicht bewältigen könnte. Das kann ein besonders schwerer Dungeon, ein kritischer Erfolg oder auch einfach das passive Aufleveln eines Charakters sein. Ebenfalls beliebt sind Aufwertungen im PvP-Rating oder das garantierte Erhalten eines bestimmten Reittiers.

Solche Boosts werden im Regelfall gegen Ingame-Währung angeboten. Der Käufer bezahlt dann einen vorher festgelegten Betrag und bekommt dafür die vereinbarte Leistung.

Boosts gegen Gold machen einige Spieler sehr reich.

Boosts spalten die Community

Wann immer das Thema Boosts zur Sprache kommt – egal ob in Foren oder in den Chats der MMOs – sind die Spieler gespaltener Meinung darüber.

Viele Spieler mögen Boosts und deren Angebote nicht. Zum einen sind sie genervt davon, dass solche Angebote permanent die Channels fluten. Zum anderen verwässert es die Leistungen einzelner Leute im Spiel. Wenn ein Charakter Belohnungen besitzt, die er sich nicht durch Leistung erspielt hat, fehlt ein wichtiger Indikator, wie gut ein Mitspieler eigentlich ist.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch zahlreiche Spieler, die solche Boost-Angebote in Anspruch nehmen und davon profitieren. Sie sind vielleicht begabter im Ansammeln von Gold und wollen das nutzen, um sich einige Belohnungen zu kaufen. Einige haben auch schlicht nicht genug Zeit, um sich ernsthaften Raidgruppen anzuschließen, wollen aber dennoch einige der schicken Belohnungen haben. In dem Fall bietet es sich an, das Gold für solche Angebote auszugeben, da beide Seiten davon profitieren.

Für einige, coole Mounts lassen sich Spieler gerne boosten und zahlen gutes Gold.

Gelegentlich kommt es auch vor, dass die Anbieter solcher Boosting-Angebote dann in verbotene Machenschaften verstrickt sind. Erst kürzlich ist Blizzard gegen eine der größten Boost-Communitys vorgegangen und hat zahlreiche Accounts gesperrt. In dem Fall hatte man das erspielte Gold anschließend gegen reales Geld verkauft – etwas, das in den allermeisten Spielen ausdrücklich verboten ist.

Boosting in MMORPGs – Gute Sache oder eher verbieten?

Doch jetzt wird es Zeit, euch nach eurer Meinung zu befragen. Habt ihr Boosting-Dienste, etwa in World of Warcraft, schon einmal in Anspruch genommen? Lasst ihr euch gegen Ingame-Geld manchmal durch Dungeons oder Raids ziehen oder sichert euch so ein bestimmtes Reittier? Was ist eure Meinung zu solchen Angeboten?

Wenn ihr eure Meinung noch ein bisschen besser begründen wollt, dann lasst doch gerne einen Kommentar unter diesem Artikel und diskutiert fleißig mit.