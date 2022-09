WoW WotLK Classic: In welche Zone mit welchem Level in Nordend? Übersicht im Guide

In unserer Level-Übersicht für die Gebiete von Nordend zeigen wir euch, in welcher Zone ihr in WoW WotLK Classic mit welchem Level spielen sollt. So habt ihr die richtigen Gegner für eure Stufe.

Das ist die Übersicht: Auf dem Kontinent Nordend gibt es verschiedene Gebiete, in denen ihr leveln könnt. Den Anfang machen die Boreanische Tundra und der Heulende Fjord als Startgebiete. Aber wie geht es dann weiter und in welches Gebiet soll man mit welcher Stufe?

Wir zeigen euch in der Übersicht, wo ihr wann leveln solltet.

Nordend: Wohin mit welchem Level in WoW Classic?

Hier sollt ihr leveln: Die Stufen-Empfehlungen sind Von-Bis-Bereiche. Wenn ihr knapp drüber oder knapp drunter seid, könnt ihr da trotzdem noch EP sammeln. Es gibt allerdings bestimmte Quests, die erst ab bestimmten Leveln freigeschaltet werden. Wenn ihr außerdem weit über der Level-Empfehlung seid, dann sind die Mobs oft so weit unter eurer Stufe, dass sie wenig EP geben.

Die Level-Übersicht für Nordend

Level-Empfehlungen in Nordend:

Heulender Fjord: Level 68-72

Boreanische Tundra: Level 68-72

Drachenöde: Level 71-75

Grizzly Hügel: Level 73-75

Zul’Dra k: Level 74-76

k: Level 74-76 Sholazarbecken: Level 76-78

Sturmgipfel : Level 77-80

: Level 77-80 Kristallsangwald: Level 77-80

Eiskrone: Level 77-80

Das müsst ihr wissen: Es gibt Gebiete, deren Level-Anforderungen sich überschneiden. Ihr könnt mit Stufe 71 gleich in die Drachenöde wandern oder noch in den Startgebieten weitermachen. Die Grizzlyhügel könnte man komplett auslassen. Vieles ist da euch selbst überlassen.

Auch die End-Gebiete Kristallsangwald, Eiskrone und die Sturmgipfel überschneiden sich. Da kommt es auf die persönlichen Vorlieben an, wo ihr gern levelt. Das kann mit der Art der Gegner oder auch der Optik zusammenhängen. Im Kristallsangwald gibt es wenig Quests für euch. Über dem Wald schwebt Dalaran. Hin und wieder werdet ihr in den Wald geschickt, doch das eigentliche Endgame-Questen ist dann in Eiskrone und in den Sturmgipfeln. Für spätere Ruf-Quests kann es sich lohnen, die Gebiete später alle durchzuquesten.

Habt ihr euch schon eine Reihenfolge der Gebiete zurechtgelegt, in denen ihr leveln wollt? Schreibt uns eure Auswahl doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.