Der bekannteste WoW-Spieler „von damals“ kehrt mit WotLK Classic zurück, will wieder auf Twitch streamen

Bald erscheint mit Wrath of the Lich King die nächste Erweiterung für WoW Classic. WotLK lockt zehntausende Spieler an und bringt Veteranen zurück. Darunter einen Namen, den viele von Euch sicherlich schon seit vielen Jahren kennen.

Wer ist der Spieler? Thomas Bengtsson „Kungen“ Amèdèo war früher einmal der bekannteste Spieler in WoW und galt als bester Krieger der Welt. Mit seinem Wissen um WoW und seine Klasse verblüffte er selbst die Entwickler so oft und stark, dass ihm eine eigene Karte im TCG gewidmet wurde.

Der Schwede gründete außerdem die berühmte Gilde Nihilum, welche zur ersten Top-Gilde der Welt wurde und einige der ersten World-First-Kills beanspruchen konnte. Teilweise waren das bis zu 113 Tage Arbeit, nur für einen Kill.

Die Gilde wie auch Kungen zogen sich nach und nach aus WoW zurück. Zuletzt streamte Kungen im Februar 2021 Valheim auf Twitch, widmete sich aber auch neuen MMORPGs wie New World und Mortal Online 2.

Nun will der König, so sein Name auf Deutsch, sich mit WotLK noch einmal an World of Warcraft versuchen.

WoW Classic hat kürzlich einen neuen Trailer zum Release von WotLK veröffentlicht, um die Stimmung anzuheizen:

WotLK lockt alte Legende zurück ins Spiel und auf Twitch

Das sagt Kungen nun: Auf Twitter sprach Kungen unter anderem darüber, dass ihn das WoW-Fieber wieder packt. Er habe sich sogar einen neuen Rechner bestellt. In einem Tweet vom Freitag, den 23. September, schreibt Kungen:

Mein neuer PC kommt in 2 Tagen an. Das Paket wird jetzt gerade zu Postnord geschickt!! WotLK und Stream, let’s go!



Es nervt, dass ich nicht vorbereitet bin, aber das ist auf lange Sicht kein Problem. Ich suche noch einen guten Server. Tipps und Details über die Server sind sehr willkommen. Bin nicht mehr so drin. Kungen auf Twitter

Generell ist der Krieger-König wieder aktiver auf Twitter, wo er sich langsam wieder wohl zu fühlen scheint. Er mischte sich auch mit einem kritischen Kommentar zum Drama um das E-Sports-Team G2 und dessen Ex-Chef Ocelote ein.

Wann geht es los? WotLK Classic wird ab dem 27. September spielbar sein. Aktuell läuft schon der Pre-Patch und Kungen will sich voraussichtlich ab Sonntag, den 25. September, wieder nach Azeroth wagen. Zusehen könnt ihr auf seinem Twitch-Kanal KungenTV.

Ob die Legende dauerhaft zurückkehrt, bliebt abzuwarten. Kungen hat sich schon 2019 an WoW Classic versucht, aber blieb dort nicht lang. Wie er selbst auf Twitter schrieb, haben ihn mehrere private und psychische Probleme immer wieder von seinen Hobbys abgehalten.

