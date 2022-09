WoW WotLK Classic: Warteschlangen vor Release – Auf einen Server kommt ihr nicht mehr rechtzeitig

Eigentlich startet Wrath of the Lich King erst um 0:00 Uhr deutscher Zeit, aber schon jetzt gibt es riesige Warteschlangen in WoW Classic – auch auf deutschen Servern. Der Andrang ist enorm und wird vermutlich noch wachsen.

Wo gibt es Warteschlangen? Aktuell ist der deutsche Server Venoxis von einer Warteschlange von über 6.000 Spielern betroffen (Stand 22:50 Uhr). Laut Berechnung entspricht das einer Wartezeit von 104 Minuten, also etwa eindreiviertel Stunden.

Wer pünktlich zum Release von Wrath of the Lich King um 0:00 Uhr durchstarten will, kommt also selbst dann nicht mehr rechtzeitig, wenn er sich jetzt noch einloggt, über eine Stunde vor Release der Erweiterung.

Kann ich trotzdem spielen? Bei unseren Tests war es möglich, alle anderen Realms zu betreten und neue Charaktere zu erstellen. Das gilt für alle deutschen und andere europäischen Server, die nicht schon zuvor verschlossen wurden, weil sie zu voll sind.

Allerdings hatten wir beim Test auch schon Charaktere auf Everlook und Razorfen erstellt, den beiden größten deutschen Realms nach Venoxis. Ob das einen Einfluss auf die Queue hat, können wir nicht sagen.

Steckt euer Charakter auf Venoxis fest, habt ihr direkt in der Warteschlange die Möglichkeit, einen der kostenlosen Servertransfers von WotLK Classic einzusetzen und zu einem weniger dicht besiedelten Realm zu wechseln.

Hängt ihr in der Warteschlange? Hier ist der coole Trailer zur Erweiterung, um euch die Wartezeit zu verkürzen – oder unangenehmer zu machen, je nachdem:

Andrang auf WotLK führen zu Warteschlangen vor Release

Wird es noch schlimmer? Aller Voraussicht nach, ja. Schon der Pre-Patch von WotLK war so beliebt, dass Warteschlangen von weit über 10.000 Spielern auftraten. Jetzt, zum Release, wird der Ansturm auf das Spiel mit Sicherheit noch größer sein.

Das gilt allerdings nur für die größeren Realms. Kleinere Server haben dieses Problem zumeist nicht. Solltet ihr Glück haben und sofort einloggen dürfen, dann könnt ihr schon nach Nordend reisen und mit dem Leveln auf Stufe 80 beginnen.

Insofern nicht zu viele Leute unterwegs sind, solltet ihr auch Quests schnell erledigen können. Tipps zum Leveln und den neuen Zonen findet ihr hier:

Ob die Servertransfers helfen, den Andrang auf den dichter bevölkerten Servern zu verringern, bleibt abzuwarten. Vermutlich wechseln aber zu wenige Spieler und es wollen zu viele gleichzeitig spielen. Traditionell sind die Server von World of Warcraft bei jedem Addon-Release aufs Neue überlastet, rechnet also auch diesmal mit Wartezeiten.

Spätestens zum Wochenende werdet ihr vermutlich in Warteschlangen kommen, zumindest an den ersten zwei Wochen, wenn ihr auf großen Servern spielt. Aber irgendwie gehört ja auch das zu dem Gefühl von Wrath of the Lich King damals…

WoW Classic: Die Chef-Entwickler erklären, wie schwierig es eigentlich ist, WotLK zu erschaffen