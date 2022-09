WoW WotLK Classic: 5 Level-Tipps, um schnell auf Stufe 80 zu kommen

Tipps für schnelles Leveln in WoW WotLK Classic zeigen wir euch hier. Auf dem neuen Kontinent Nordend könnt ihr dann bis Stufe 80 leveln.

Was sind das für Tipps? Wir haben für euch einige Tipps zusammengestellt, die euch beim Release von WotLK Classic und darüber hinaus beim Spielen von Zweitcharakteren helfen.

Dabei verraten wir euch Tricks, mit denen ihr schneller levelt und geben euch Hinweise, was ihr beachten müsst, wenn ihr auf dem Weg zur neuen Maximalstufe noch mehr erledigen wollt. Außerdem findet ihr hier Vorteile von verschiedenen Level-Methoden.

Beachtet, dass die effizienteste Level-Methode für die meisten Spieler sich normalerweise aus einer Kombination all unserer Tipps zusammensetzt. Wechselt zwischen den Aktivitäten und verbindet sie für den maximalen Ertrag.

Hinweis: Ist euer Server zu voll, verzögert sich das Leveln unter Umständen, weil zu viele Leute die gleichen Quests erledigen wollen. Blizzard bietet zu Release kostenlose Servertransfers an und für 25 € könnt ihr euch zudem Transfers kaufen, um so auf leerere Realms zu kommen.

1. Wechselt erst spät das Gebiet

In Nordend stehen euch verschiedene Level-Gebiete zur Verfügung, in denen ihr aber teilweise erst mit höherer Stufe questen könnt. Es lohnt sich aber, nicht sofort zu wechseln, sobald ihr könnt, sondern erst zumindest noch den Quest-Hub im alten Gebiet abzuschließen, bei dem ihr noch seid.

Wenn ihr eine oder zwei Stufen über dem Level seid, das für das Gebiet vorgesehen ist, könnt ihr Gegner deutlich schneller besiegen. Quests fallen euch leichter und ihr könnt sogar Gruppen-Quests leicht alleine erledigen.

WoW WotLK Classic: In welche Zone mit welchem Level in Nordend? Übersicht im Guide

Selbst, wenn die Quests unter Umständen etwas weniger Erfahrungspunkte gewähren, holt ihr das durch die höhere Geschwindigkeit wieder rein. Durch euren Vorsprung fällt euch dann auch das nächste Gebiet, in das ihr wechseln wollt, wieder leichter und ihr knabbert nicht zu lange an stärkeren Gegnern herum.

Bestimmte Addons helfen euch zudem beim Leveln in WotLK Classic. Questen eignet sich am besten zum Leveln, wenn:

ihr gerne alleine oder in kleinen Gruppen unterwegs seid

ihr euch die Welt ansehen oder seltene Mobs mitnehmen möchtet

ihr Materialien beim Leveln sammeln und Berufe direkt auf Stufe 80 maximieren wollt

Tipp: Wenn ihr beim Leveln noch etwas Gold machen wollt, kann sich auch eine kurze Grind-Session lohnen. Das bedeutet, ihr tötet wiederholt Gegner, die bestimmte Items fallen lassen. Prüft in eurem Auktionshaus, womit sich gerade Gold verdienen lässt.

Beim Leveln könnt ihr außerdem das erste In-Game-Cinematic bewundern, das WoW je hatte:

2. Spielt Dungeons mit Gruppen

Überall in Nordend verteilt findet ihr Dungeons, die euch konzentriert mit Loot und Erfahrungspunkten versorgen. Mit stumpfen Dungeon-Grinds lässt sich mitunter am schnellsten leveln, aber nur, wenn ihr eine eingespielte Truppe habt.

Für Dungeons braucht ihr im Regelfall eine Gruppe aus 5 Spielern, die ihr erst einmal zusammenstellen müsst. Das lässt sich gut mit dem regulären Questen verbinden: sucht mit dem LFG-Tool, welches den Dungeon Finder ersetzt, beim Leveln nach einer Gruppe.

Ihr müsst zwar dann noch immer zum Dungeon anreisen, aber erhaltet dort einen dicken Batzen Erfahrung. Außerdem sorgt der Loot aus dem Dungeon dafür, dass eure Ausrüstung sich signifikant verbessert. So fallen euch spätere Runs als auch Quests deutlich leichter.

Dungeons eignen sich am besten zum Leveln, wenn:

ihr eine feste Gruppe aus 5 Spielern habt, mit denen ihr euch einspielen könnt

ihr Quests für Dungeons habt, die ihr abschließen wollt

ihr noch Ausrüstung braucht und euch stetig verbessern wollt

3. Kauft große Taschen

Was banal klingen mag, kann euch beim Leveln ungemein helfen: größere Taschen sorgen dafür, dass ihr seltener zum Händler müsst oder generell nicht so oft überlastet seid. Passt etwa ein Quest-Gegenstand nicht mehr in eure Beutel, dann müsst ihr erst sortieren.

Das kostet zwar nur wenige Sekunden, passiert das aber häufiger, kann sich die Zeit hier schnell aufsummieren. Ausreichend Taschenplatz und eine gute Übersicht sind deswegen wichtig.

Mit WotLK gibt es neue Taschen mit mehr Plätzen. Diese könnt ihr unter Umständen günstig ergattern, weil Schneider mit ihnen ihre Fertigkeit erhöhen. Als Faustregel gilt: nehmt die kleineren, aktuellen Taschen, da diese in der Regel den besten Kosten/Nutzen-Faktor aufweisen.

Viel Taschenplatz ist wichtig zum Leveln. Das Addon Bagnon hilft euch beim Organisieren.

4. Nutzt Elixiere, Buff-Food und mehr

Kommt ihr frisch aus Burning Crusade, habt ihr vielleicht noch Doppelwarper, Knusperschlangen oder Würzige Flusskrebse im Inventar sowie ein paar Elixiere aus dem letzten Raid. Auch Heil- und Manatränke oder sogar Trommeln von Lederverarbeitern können euch die Reise deutlich leichter machen.

Mit Stufe 80 bekommt ihr aber schon deutlich bessere Verbrauchsgegenstände und werdet die alten nicht mehr benutzen. Verbraucht also alles, was ihr noch so habt, auf eurem Weg zur Maximalstufe.

Die Buffs selbst sehen zwar schwach aus, über ihre Dauer und die Kombination verschiedener Effekte könnt ihr aber ordentlich Zeit sparen, etwa weil ihr einen Mob mehr pullen und überleben oder mehr Schaden austeilen könnt.

Wenn ihr ein wenig Gold übrig habt, könnt ihr auch noch einmal das Auktionshaus abgrasen und schauen, ob ihr ein paar Schnäppchen findet. Oft versuchen Spieler zum Ende einer Erweiterung und zum Start einer neuen noch, ihre Bestände zu verkaufen und bieten sie zu hohen Preisen an. Gebt also nicht zu viel Gold für „altes Zeug“ aus.

Verbrauchsgegenstände wie Zauberfäden, Rüstungsset oder Verbrauchsgegenstände wie Trommeln der Schlacht lohnen sich ebenfalls nicht zu horten. Wendet sie an, wann ihr könnt und erleichtert euch die Level-Phase. Insbesondere in Dungeons hilft jeder Buff.

Wichtig: Kauft euch Glyphen! Diese verbessern euren Charakter ungemein und sind seit dem Pre-Patch von WotLK verfügbar. Einige der besten Glyphen lernen Inschriftenkundler aber vielleicht erst jetzt, haltet also im Auktionshaus Ausschau.

5. Setzt euren Ruhestein um

Dieser Tipp mag für viele selbstverständlich sein, aber kann euch wertvolle Minuten sparen. Habt ihr euren Ruhestein noch in Shattrath gesetzt, dann legt ihn schnellstmöglich um. Hier gibt es zwei Möglichkeiten für den optimalen Einsatz:

Dalaran als neue Hauptstadt mit Portalen in alle Städte für Flexibilität Das Gasthaus eures aktuellen Quest-Hubs, um sich den Rückweg zu sparen

Die erste Variante ist vor allem für Spieler nützlich, die all ihre Items ins Auktionshaus stellen wollen und dafür keinen „Bank-Charakter“ haben. Die zweite Variante richtet sich vor allem an Fans vom Power-Leveln, die keine Sekunde verschwenden wollen.

Es gilt in jedem Fall: Nutzt euren Ruhestein. Ihn aufzubewahren „für den Fall“, resultiert meist darin, dass ihr die Abklingzeit verschwendet und stattdessen mehrere Minuten zu Fuß unterwegs seid.

Bonus: Nutzt Erbstücke, sobald sie verfügbar sind

Mit WotLK wurden in World of Warcraft damals Erbstücke eingeführt. Das sind accountgebundene Gegenstände, die beim Leveln selbst in der Stufe ansteigen. In ihrer alten Version erhöhen sie noch die Erfahrung, die ihr durch Kills und Quests erhaltet.

Die Grenze für Erbstücke ist allerdings Stufe 70. Darüber hinaus lohnt sich ihr Einsatz nur bedingt. Wollt ihr noch einen Zweitcharakter spielen, sind sie aber der ideale Ersatz für den „Rauschende Reisen“-Buff, der nun verschwunden ist.

Einen ausführlichen Guide zu Erbstücken findet ihr in Kürze hier auf MeinMMO.

Alle Infos zu Wrath of the Lich King findet ihr in unserer Übersicht:

