WoW Classic streicht umstrittenen Dungeon-Finder – Doch das Ersatz-System ist so umständlich, dass der Chat leidet

Der große Pre-Patch 3.0 für World of Warcraft: Classic ist online und beendete erneut die Ära von Burning Crusade. Mit Wrath of the Lich King startet die nächste Erweiterung, aber ohne den Dungeon-Finder. Das System, mit dem die Gruppensuche ersetzt wurde, führt allerdings kurz nach dem Start zu Frust und jede Menge Spam.

Der Release der „neuen“ Erweiterung Wrath of the Lich King (WotLK) für WoW: Classic ist noch eine Weile hin – am 27. September ist es so weit. Doch schon jetzt werden die Weichen im Spiel gestellt und mit dem Pre-Patch 3.0 kamen erste Änderungen ins Spiel sowie das Ende von Burning Crusade.

Für viele Leser auf MeinMMO gilt Wrath of the Lich King als die beste WoW-Erweiterung überhaupt. Obwohl sie ganz zum Schluss ein umstrittenes Feature ins MMORPG brachte: den Dungeon-Finder.

Mit der Neuauflage in WoW: Classic kommt der Dungeon-Finder nicht zurück ins Spiel. Doch schon wenige Stunden nach dem Start des Pre-Patches scheint klar: Das Ersatz-System bringt es auch nicht so wirklich. Das „Looking for Group“-Tool scheint unnötig kompliziert und sorgt für vollgespamte Chats.

Wollt ihr euch in Stimmung bringen für die neue Classic-Erweiterung, binden wir euch hier das legendäre Cinematic „Die Pforte des Zorns“ ein:

Neues Tool ist zu kompliziert – Spieler spammen lieber

Was ist das Problem? Auf Reddit hat sich schnell ein Thread zum Thema gebildet, der innerhalb von 4 Stunden bereits über 350 Kommentare gesammelt hat. Titel: „Das neue LFG-Tool ist totaler Müll“.

Der Thread-Ersteller „dbcanuck“ ist spürbar gefrustet von dem neuen Tool, das eigentlich dabei helfen soll, Gruppen-Mitglieder schneller zu finden. Das Problem sei jedoch, dass es viel umständlicher ist, das Tool korrekt einzustellen, als schnell eine Anfrage im Chat zu posten.

Dazu kommt, dass die neue Gruppensuche-Mechanik den Zugriff auf den Chat für die Gruppensuche beschränkt. Das führt nun dazu, dass die anderen Chat-Channels voll sind mit Gruppensuche-Anfragen, wie etwa der Handels-Chat.

Was stimmt nicht mit dem Tool? Laut dbcanuck geht das schon bei der Bedienung los. Man müsse 3, 4 Menü-Klicks ausführen, um sich selbst listen zu können. Eine Nachricht im Chat, selbst ein Re-Post dieser Nachricht, ginge schneller. Der User nennt das „sehr mühsam“.

Zudem gibt es echten Rollen-Zwang: Spieler können sich als Tanks eintragen und müssen diese Rolle dann nicht unbedingt spielen. Das lädt dazu ein, sich als gefragter Tank zu tarnen und dann mit der Gruppe zu verhandeln.

In dem Zusammenhang berichten viele Kommentatoren, dass die ausgewählte Rolle immer wieder zurückgesetzt wird und man sie bei jedem Such-Vorgang neu einstellen muss. Das wirkt jedoch aktuell eher wie ein Fehler.

Zudem müsse das Tool manuell upgedatet werden, um die neusten Gruppensuchen angezeigt zu bekommen.

Viele Spieler im Reddit-Thread sind gefrustet, weil es bereits eine lange Beta-Phase gab, um solche Probleme zu erkennen. Zudem ist das Tool nicht wirklich neu, sondern eher eine Überarbeitung.

User „Isair81“ schreibt dazu einen sehr passenden Kommentar: „Die Neuerfindung des Rades… aber das Rad ist jetzt nicht mehr rund, es ist oval“.

Lasst uns ebenfalls einen Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da. Wenn ihr jetzt lieber wissen wollt, wieso der Dungeon-Finder mit WotLK nicht mehr im Spiel ist, schaut hier vorbei: WoW WotLK Classic verzichtet auf den Dungeon-Finder: „Passt einfach nicht zur Community“