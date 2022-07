WoW WoLK Classic: Release-Datum ist offiziell bestätigt – Seht hier den Trailer

Way of the Hunter ist ein neues Jagdspiel mit Koop. Das Spiel punktet vor allem mit der realistischen Grafik, die man in dem Gameplay-Trailer sehen kann.

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Add-ons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Cla...

Was ändert sich im Vergleich zu früher? Wie schon Classic und TBC erscheint auch WotLK auf dem Stand des letzten Patches 3.3.5. Damit sind viele Fehler schon behoben und das Klassen-Balancing ist etwas besser angepasst. Todesritter sind also nicht mehr absolut dominant, aber noch immer eine der stärksten Klassen. Außerdem ändern sich einige weitere Dinge im Vergleich zu früher:

Ihr beginnt eure Reise in Nordend entweder in der Borealischen Tundra oder im Heulenden Fjord und kämpft euch dann Gebiet für Gebiet weiter voran bis nach Eiskrone, wo schließlich Arthas auf euch warten wird.

Das sind die Features: Mit Wrath of the Lich King wurde erstmals eine neue Klasse und zugleich die erste Heldenklasse von WoW eingeführt, der Todesritter. Dieser bekam ein eigenes Klassen-Startgebiet und musste nicht wie alle anderen Versager auf Stufe 1 anfangen, sondern begann auf Stufe 55.

Wann ist der Release? Wie Blizzard in einem Tweet und einem etwas längeren Blogpost verraten hat, soll WotLK Classic am 27. September um 0:01 Uhr deutscher Zeit erscheinen. Damit ist der Leak bestätigt und ihr habt nun noch ziemlich genau 2 Monate Zeit, um euch auf den Release vorzubereiten.

Nach einem Leak ist es jetzt offiziell: Das Release-Datum von Wrath of the Lich King für WoW Classic ist am 27. September 2022. Ein kurzer Trailer soll euch heiß auf die kommende Erweiterung machen.

