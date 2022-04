WoW WotLK Classic verzichtet auf den Dungeon-Finder: „Passt einfach nicht zur Community“

Eines der wichtigsten Features kommt nicht in World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Der Grund: Es würde das Classic-Gefühl nachhaltig schädigen.

Auch wenn die Ankündigung der neuen Retail-Erweiterung „Dragonflight“ den Löwenanteil des Entwickler-Streams vor einigen Tagen ausmachte, gab es auch für alle Fans von WoW Classic eine große Ankündigung. Die Erweiterung „Wrath of the Lich King“ wird ebenfalls die Classic-Behandlung spendiert: Es geht schon bald nach Nordend.

Doch eines der umstrittensten Features von Wrath of the Lich King wird nicht kommen: Der Dungeon-Finder. Der passt, laut den Entwicklern, einfach nicht zum Classic-Gefühl.

Was war der Dungeon-Finder? Erst recht spät im Verlauf von Wrath of the Lich King kam der Dungeon-Finder. Seine Einführung gilt als eines der einschneidendsten Ereignisse in der Geschichte von World of Warcraft überhaupt. Manch einer hat die Einführung gefeiert und konnte so endlich Dungeons erleben, während andere dies als den „ersten Schritt zum Untergang von WoW“ angesehen haben.

Der Dungeon-Finder erlaubte es Spielern, von überall in der Welt ein Menü zu öffnen und sich dann für einen Dungeon anzumelden. Das Tool sucht dann andere Spieler mit dem gleichen Dungeon-Wunsch und stellt eine passende Gruppe zusammen. Sind genug Spieler gefunden, wird man direkt zum Dungeon teleportiert und kann loslegen, bevor man am Ende des Dungeons wieder an den Startort zurückteleportiert wird.

Warum war der Dungeon-Finder so umstritten? Für viele Spieler gehört es einfach zu WoW dazu, sich über einen längeren Zeitraum eine Gruppe zusammenzusuchen. Die gemeinsame Reise zum Dungeon und vor allem die Kommunikation mit den Gruppenmitgliedern sind essentieller Bestandteil der sozialen Erfahrung von World of Warcraft. Freundschaften und Gilden haben sich oft dadurch gebildet, dass die Spieler viel Zeit miteinander verbracht haben, wodurch sie im Classic-Spieldesign förmlich genötigt waren. Ein schnelles „Rein und wieder Raus“-Dungeon-Feature ruiniert und verhindert solche Erfahrungen.

Vor allem bei Spielern mit weniger Zeit oder solchen, die schlicht nicht so viel mit anderen kommunizieren wollen, war der Dungeon-Finder beliebt. Man konnte rasch eine Gruppe finden und musste nicht erst lange Zeit mit der Anreise oder dem Suchen von passenden Mitspielern aufbringen.

Warum lassen die Entwickler den Dungeon-Finder weg? In einem Interview mit dem Magazin PCGamesN sprach Kevin Vigue über das Thema. Er erklärte:

Ich habe Leute in Dungeons kennengelernt, die dann zu lebenslangen Freunden wurden. Für mich ist das etwas, das Classic grandios macht und viel davon geht darauf zurück, wie man andere Leute [im Spiel] kennenlernt. […] Würde es sich wie Classic anfühlen, wenn wir den automatisierten Dungeon-Finder hätten, der in Patch 3.3 von Wrath of the Lich King kam? Wir haben uns entschieden, dass das nicht das Spiel ist, das wir machen wollen.

Was macht WoW Classic stattdessen? Anstatt den Dungeon Finder zu implementieren, wollen die Entwickler lieber die Funktionsweise des Gruppen-Such-Tools ausweiten. Hier soll es einige Modernisierungen geben, damit es leichter ist, gleichgesinnte Spieler zu finden.

Wir wollen das Tool verbessern, sodass Spieler auch weiterhin Gruppen mit gleichgesinnten Spielern finden können, die den gleichen Content erleben wollen, wie sie selbst. Aber wir wollen das auf eine Art machen, die sich „mehr nach Classic“ anfühlt und noch immer dieses soziale Element hat, wo man immer noch zusammen zum Dungeon reist und Gespräche dabei hat, weil das ist, was Classic herausstechen lässt und so besonders macht.

Das Gruppensuch-Tool vereinfacht schon jetzt die Gruppenfindung, benötigt aber aktive Teilnahme der Spieler. Es gibt keine automatische Zuweisung und Gruppenanführer wählen ihre Mitglieder händisch aus.

Wann soll WotLK Classic starten? Ein genaues Datum gibt es noch nicht, allerdings dürfte der Launch nur wenige Monate entfernt sein. Denn der Ankündigunstrailer spricht von einem Release-Datum noch im Jahr 2022. Spätestens gegen Weihnachten dürft ihr euch also alle in die eisigen Weiten von Nordend vorwagen, um dem Lichkönig einmal mehr die Lebenslichter auszupusten.

Freut ihr euch auf Wrath of the Lich King Classic? Oder werdet ihr ohne den Dungeon Finder nicht spielen?