Spielzeit in WoW: Ihr habt 9.000.000 Jahre in Azeroth verbracht

Kaum ein MMORPG wurde so ausführlich gespielt wie World of Warcraft. Die Spielzeit ist länger als die Menschheitsgeschichte – viel länger.

Dass MMORPGs Zeitfresser sind und World of Warcraft da keine Ausnahme bildet, das ist ein alter Hut. Doch wie viel Zeit frisst das Spiel eigentlich wirklich? Wie viele Zehntausende Stunden haben Spieler in Azeroth verbracht? Eine Frage, auf die man keine Antwort erwartet hat – doch Blizzard hat sie jetzt beantwortet.

Was ist passiert? Auf Twitter postet der Account „Überfacts“ regelmäßige unterschiedliche Fakten, die man getrost als „Unnützes Wissen“ abspeichern kann. Gut, um auf der Party ein Gesprächsthema zu haben, aber nicht wichtig genug, um sich auch noch eine Stunde später daran zu erinnern. Der Kanal erklärte:

Die Menschen haben insgesamt mehr als 6 Millionen Jahre World of Warcraft gespielt.

Das konnte der offizielle Account von World of Warcraft offenbar nicht auf sich sitzen lassen und erklärte:

Inzwischen ist das deutlich näher an 9 Millionen.

Auf eine kleinere Einheit umgerechnet, wäre das eine Zeitspanne von 78.840.000.000 Stunden. Man will es sich gar nicht vorstellen.

So reagiert die Community: Wenngleich solche Zahlen sicher auch von anderen Spielen erreicht werden, ist es doch interessant, sich mal vor Augen zu führen, wie viel Zeit das doch ist. Im Subreddit von World of Warcraft haben die Spieler einige Rechnungen vorgenommen und einfach mal geschaut, was denn „9.000.000 Jahre“ überhaupt auf die ganze Menschheit bezogen heißen würde.

So kam der Nutzer AktionMusic zu dem Schluss, dass ein durchschnittlicher Mensch auf der Erde rund 10 Stunden World of Warcraft gespielt haben müsste.

Andere merken an, dass es ja wohl nicht sein könne, dass man nach 9.000.000 Jahren Spielzeit noch immer „der eine“ sei, der Unbesiegbar nicht vom Lichkönig bekommen hätte.

Die Zahl wirft natürlich auch instinktiv einige andere Fragen auf. So würden viele gerne wissen, wie viele Jahre dieser Zeit denn durch Bots zustande gekommen sind oder wie viele Jahre Spieler nur damit verbracht haben, um in Eisenschmiede, Shattrath, Dalaran oder Oribos im Kreis zu reiten. Aber das sind wohl Fragen, auf die es so bald keine Antwort geben wird.

Man sollte wohl nur niemals den Fehler machen und darüber nachdenken, was man alles hätte erreichen können, wenn man die 9 Millionen Stunden in produktive Dinge gesteckt hätte …

Wie viele Tage oder Jahre habt ihr zu den Millionen beitragen? Gebt doch mal auf eurem Main-Charakter „/played“ ein und lasst es uns wissen.