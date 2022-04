WoW: In Dragonflight gibt es wohl kein „richtiges“ Fliegen

Ein WoW-Addon ohne richtiges Fliegen? Mit Dragonflight könnte das wieder der Fall sein – denn ein neues Feature ersetzt es.

Flugreittiere gehören in World of Warcraft längst zum Standard dazu. Die Spielerschaft erwartet, dass – früher oder später – auch in neuen Gebieten das Fliegen freigeschaltet wird, damit man wieder mit dem eigenen Flugreittier reisen kann, oder einfach afk irgendwo unangreifbar im Himmel schwebt, ohne sich Sorgen um Feinde am Boden zu machen.

Doch mit dem neuen Addon Dragonflight dürfte sich das wohl ändern. Denn in Dragonflight wird es das normale Fliegen nicht geben – stattdessen müsst ihr auf euer Drachenreiten vertrauen.

Was ist Drachenreiten? Das Drachenreiten ist eines der neuen Kern-Features von Dragonflight und soll von Anfang an zur Verfügung stehen. Quasi in den ersten Questreihen auf den Drachensinseln werdet ihr in das Feature eingeführt und bekommt einen eigenen Drachen an die Seite gestellt.

Der Drache fungiert dabei ein bisschen wie ein Flugreittier, hat aber mehrere Einschränkungen und Vorteile. So ist die Dauer des Drachenreitens begrenzt und dann (vermutlich) mit einer Abklingzeit versehen.

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Drachenreiten hat auch ein paar besondere Eigenschaften. So spielt die Gravitation eine Rolle, ebenso wie Bewegungsgeschwindigkeit und die Gleitfähigkeit. Euer Drache wird nämlich, nach einem anfänglichen Sprung in die Lüfte, ganz von alleine wieder zu Boden gezogen. Es liegt an euren Reitkünsten, den Drachen so zu steuern, dass er beim Hinabstürzen an Geschwindigkeit gewinnt, um dann wieder Auftrieb erlangen zu können oder möglichst weit zu gleiten.

Die Fähigkeiten des Drachen, der sich übrigens umfassend optisch anpassen lässt, werden im Laufe der Zeit immer besser. So schaltet ihr neue Flugmanöver und passive Boni frei, mit denen ihr länger und einfacher in der Luft bleiben könnt.

Grundsätzlich soll Drachenreiten deutlich dynamischer und auch schneller sein als bisheriges Fliegen. Gleichzeitig erfordert es aber auch ein wenig mehr Interaktion und Überlegung. Besonders hohe Punkte in der Welt sind plötzlich attraktiver, weil man von ihnen gut starten und weiter fliegen kann. Besondere Aufwinde können nette Boosts verleihen, um den eigenen Drachen in ungeahnte Höhen zu katapultieren.

Was sagen die Entwickler dazu? Jeremy Feasel sagte dazu in einem Interview mit AusGamers, dass Drachenreiten das Fliegen in Dragonflight ersetzen wird. Weiter erklärte er:

[Drachenreiten] ist sehr schnell und flüssig, ein bisschen arcadig. Du drückst die Leertaste und dann hebst du mit einem großen Sprung ab. Und dann geht es in dieser Art Mini-Spiel darum, dass du die Höhe und die Geschwindigkeit hast und versuchst, wie du so schnell wie möglich wirst, bevor du wieder landest. Es sollte sich so anfühlen, als würdest du über die Landschaft düsen. Mit gigantischen Gebieten – diese zwei Dinge funktionieren wirklich gut zusammen. Ihr werdet auch sehr schnell mit dem Drachenreiten sein, viel schneller als existierende Reit-Geschwindigkeiten. Wenn ihr abhebt, dann ist da ein großer Windstoß und ein starkes Schlagen der Flügel. Unser Landschafts-Team hat einen großartigen Job gemacht, verschiedene Dinge einzubauen, wie etwa unterschiedliche Schichten an Wolken, sodass ihr durch diese fliegen könnt und das Gefühl habt, wirklich schnell zu sein. Und dann, während ihr immer mehr beschleunigt und schneller und schneller werdet, seht ihr erste Partikel-Effekte an den Flügeln, die letztlich zu Kondensstreifen werden. Es wurden große Bemühungen unternommen, dass das Erlebnis der Fortbewegung in der Welt sich dreidimensional anfühlt. Die Idee, Schwung ausnutzen zu müssen, darüber nachzudenken, wann du anhältst – denn du willst nicht anhalten, du willst so schnell wie möglich bleiben. Wie komme ich so schnell wie möglich von A nach B? Verschiedene Anhöhen zu finden, von denen du dich mit dem Drachen stürzen kannst, werden plötzlich zu einem interessanten Faktor, während du dich in der Welt bewegst.

Was ist mit den Flug-Reittieren? Nach aktuellem Kenntnisstand können die Flugreittiere in Dragonflight nicht zum Fliegen benutzt werden – und eine Fliegen-Freischaltung wird es wohl auch nicht geben. Allerdings sind diese Mounts nicht nutzlos, denn ihr werdet sie dennoch am Boden verwenden können, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, wenn ihr gerade – aus welchen Gründen auch immer – nicht auf das Drachenreiten zugreifen könnt.

Natürlich wäre es möglich, dass eine der letzten Freischaltungen sein wird, dass der Drache unendlich in der Luft bleiben kann und sich wie ein normales Flugmount verhält, nachdem die „Drachenreiten“-Zeit aufgebraucht ist. Allerdings werden wir eine Gewissheit darüber wohl erst haben, wenn die Alpha von Dragonflight startet – für die Beta von WoW: Dragonflight könnt ihr euch hier anmelden.

Könnt ihr mit einer WoW-Erweiterung ohne richtiges Fliegen leben? Oder muss das auf jeden Fall kommen, egal wie gut oder schlecht das Drachenreiten wird?