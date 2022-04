Housing in World of Warcraft? Game Director sagt: „Der Traum lebt noch“

Die Fans von World of Warcraft sehnen sich nach Housing. Doch das fehlt im neuen Addon Dragonflight. Aber es gibt Hoffnung, wie der WoW-Chef erklärt.

Die Ankündigung von World of Warcraft Dragonflight kam bei vielen Spielern ziemlich gut an. Ein etwas ruhigeres Setting, Drachen als Fokus und eine Menge kleiner Verbesserungen sowie eine komplett neue Klasse. Doch während der Ankündigung wurde recht schnell klar, dass ein Feature auch mit Dragonflight wohl weiter Wunschdenken bleiben wird: Player-Housing.

Die Sehnsucht nach einem Eigenheim in Azeroth ist dabei schon längst kein kleiner Wunsch einer Splittergruppe. In einer Umfrage vor wenigen Tagen landete „Player-Housing“ sogar auf Platz 2 der am meisten gewünschten Features.

In einem Interview mit dem Game Director Ion Hazzikostas stellte die YouTuberin und Streamerin Hazel („Hazelnuttygames“) dann eine Frage zu genau diesem Thema. Der Wunsch nach Spieler-Housing sei groß. Wie genau werde entschieden, ob so ein Feature in eine Erweiterung kommt oder eben nicht?

Hazzikostas nahm sich Zeit, um ausführlich zu antworten und auch ein paar Einblicke zu geben:

Spieler-Housing ist ein Thema, das sehr oft im Team aufkommt. Es gibt einen Haufen Unterstützung für das Thema in der Community und auch in unserem Team. Es ist etwas, das viele von uns selbst lieben würden. Wenn wir die Features für eine Erweiterung zusammenstellen, dann ist das eine Mischung aus „Was passt thematisch zur Erweiterung“, „Was wird verschiedene Arten von Spielern ansprechen“, aber auch: „Was wäre notwendig, um dieses Feature auf dem Niveau erschaffen zu können, das Spieler erwarten und verdienen?“ Und: „Was müssten wir aufgeben, um das möglich zu machen?“

Genau dieses „Aufgeben“ scheint hier der große Faktor zu sein, denn ein Housing-Feature würde wohl abertausende Arbeitsstunden verschlingen, die dann nicht in andere Features einfließen könnten. Housing würde jede Menge Ressourcen binden – nicht nur reine Entwickler-Arbeit, sondern auch viele Mitarbeiter aus dem „Art-Team“, die etwa Texturen und Modelle für unzählige Objekte erschaffen müssten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Dazu meint Hazzikostas weiter:

Spieler-Housing ist eine große Sache. Es ist eine dieser Sachen, wenn wir sie richtig machen wollen … es ist ein großes Projekt, ein großes Vorhaben. Ich würde sagen, wenn wir es machen, dann würde das mehrere Erweiterungen umspannen. Es ist ein so großes Feature …

Da unterbricht sich Hazzikostas dann und nimmt Bezug auf ein früheres Feature – die Garnisonen. Die waren in den Augen mancher Spieler so etwas wie „Housing Light“, aber stimmten nicht alle glücklich.

Während der Garnisonen, damals in Warlords of Draenor. Ehrlich gesagt, aufgrund von Ressourcenbeschränkung waren wir eingeschränkt und darauf beschränkt, sagen zu können: „Das hier ist die Allianz-Garnison“ und „Das hier ist die Horde-Garnison“. Und die Leute meinten damals: „Nun, ich bin aber ein Blutelf. Ich will coole Silbermond-Architektur in meiner Garnison. Warum kann ich das nicht haben?“ Und die Antwort darauf war, ich meine, das war der ursprüngliche „Das kostet euch ein Raid-Tier“-Witz – aber ehrlich gesagt war das wahr. Es würde einfach so viele Tausende Stunden benötigen, um das zu machen. Das ist, was Player-Housing sein muss, wenn und falls wir es machen. Der Traum lebt noch. Es ist etwas, das wir tun wollen. Aber es ist nichts, das wir mit Dragonflight tun werden.

Auch wenn es natürlich enttäuschend ist, dass mit Dragonflight noch immer kein Housing in die World of Warcraft kommt – die Entwickler diskutieren dieses Thema regelmäßig und der Wunsch in der Community wird immer größer. Vielleicht wird ja eine der kommenden Erweiterungen endlich einen Ort bringen, an dem unsere Helden nach getaner Arbeit zurückkehren können.

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.