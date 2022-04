Was ihr vom neuen WoW-Addon wollt – und was euch komplett egal ist

Housing, Talente, weniger Sylvanas – was wollen die Spieler eigentlich von World of Warcraft? Ihr habt geantwortet und hier ist das Ergebnis.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft wird schon kommende Woche vorgestellt. Während alle Hinweise schon auf „Dragonflight“ deuten, brodelt es in der Community. Was muss eine Erweiterung leisten, damit sich WoW von Shadowlands erholt? Welche Features sind besonders wichtig?

In einer Umfrage wollten wir das vor einigen Tagen von euch wissen und ihr habt fleißig daran teilgenommen. Knapp 1.500 von euch haben abgestimmt und konnten bis zu 3 Punkte auswählen, die für sie von besonderer Relevanz sind. Die beliebtesten dieser Features wollen wir hier kurz ansprechen, um zu zeigen, was die Community sich eigentlich wünscht – und was dem Anschein nach gar nicht so relevant ist.

Mehr Freiheit, mehr accountweite Freischaltungen

Den absoluten Top-Platz belegt mit 10 % und 423 abgegebenen Stimmen der Punkt „Mehr accountweite Freischaltungen“.

Accountweite Freischaltungen oder eben das Fehlen genau dieser Dinge sind oft ein großes Hindernis, um von einem Charakter auf den anderen zu wechseln. Wer nach Monaten die Lust an seinem Magier verloren hat und lieber das aktuelle Endgame als Paladin erleben möchte, der muss sich oft durch unzählige Aufgaben quälen. Ein weiteres Mal den Ruf von Fraktionen hochgrinden, ein weiteres Mal die Kampagne durchspielen und ein weiteres Mal all die kleinen Features erst entwickeln, die allesamt den Charakter formen.

Accountweite Freischaltungen würden dafür sorgen, dass dieser Aufwand minimiert wird. Der Patch 9.2 war bereits ein guter Schritt in die richtige Richtung. Viele Inhalte sind hier, nach dem erstmaligen Spielen, für alle Charaktere freigeschaltet. Das muss Blizzard ausweiten, sodass die Nachteile immer kleiner werden.

Spieler-Housing: Der unerwartet große Wunsch

Schon auf Platz 2 mit 9 % und insgesamt 407 Stimmen landet der Wunsch nach dem „Spieler-Housing.“

Etwas unerwartet war dann doch, dass „Spieler-Housing“ schon auf Platz 2 der Wünsche gelandet ist. Offenbar ist die Sehnsucht nach einem kleinen Eigenheim in Azeroth, von dem man sagen kann: „Das ist der Ort, an den mein Charakter gehört“ deutlich größer als angenommen. Doch irgendwie ist das auch wenig verwunderlich – zahlreiche andere MMORPGs machen es vor, wie toll Housing als komplettes „Nebenfeature“ funktioniert.

Final Fantasy XIV, WildStar und viele andere MMORPGs haben es vorgemacht, wie viel Liebe, Details und Herzblut Spieler in das eigene MMO-Haus stecken können. Klar, wäre das auch für Rollenspieler ein Segen. Vielleicht geht dieser Traum ja bald in Erfüllung – und das nicht nur in Form einer eher enttäuschenden Garnison.

Ein kleines Eigenheim in WoW – das wünschen sich viele Spieler*innen schon sehr, sehr lange.

Neue Klassen für mehr Abwechslung

Dicht dahinter, mit ebenfalls 9 % und 396 Stimmen ist er der Wunsch nach neuen, spielbaren Klassen.

Wann immer World of Warcraft eine neue Klasse gebracht hat, war das quasi das Zugpferd der Erweiterung. Der Todesritter in „Wrath of the Lich King“, der Mönch in „Mists of Pandaria“ und der Dämonenjäger in „Legion“ brachten komplett neue Spielstile und selbst die langjährigsten WoW-Fans hatten etwas Neues zu tun. Das ging auch immer mit einer spannenden, neuen Klassen-Story einher, die zwar auf ein Startgebiet begrenzt war, aber doch ausgesprochen cool ausfiel.

PvE-Inhalte – Aber bitte was ganz Neues

Etwas weiter abgeschlagen (7 %) mit 286 Stimmen landet die Hoffnung, dass es neue, frische PvE-Inhalte geben wird.

Auch wenn es für einige schwer zu akzeptieren ist – im Herzen ist World of Warcraft ein PvE-Spiel und das schon immer gewesen. Die PvE-Inhalte sind in vielen Fällen durchdachter als PvP, Dungeons und Raids haben in aller Regel eine höhere Beteiligung als Schlachtfelder. Doch nach knapp 17 Jahren haben sich die bekannten Konzepte ein wenig verbracht.

Zwar haben Dungeons und Raids immer neue, interessante Bosskämpfe, doch am grundsätzlichen Vorgehen ändert sich wenig. Mit Battle for Azeroth hatte Blizzard mit den Kriegsfronten versucht, ein neues Feature im PvE zu bringen – und ist daran gescheitert. Viele wünschten sich, dass die Entwickler noch einmal ihre Kreativität beweisen, um etwas Neues zu erschaffen.

Neue Talente für alle Klassen

Auf Platz 5 (6 %) mit 266 Stimmen ist der Wunsch, dass es ganz neue Talente geben wird.

Talente sind wohl die älteste Anpassungmöglichkeit des Charakters in World of Warcraft. Auch wenn das Talent-System sich im Laufe der Jahre drastisch geändert hat, sind Talente noch heute sehr wichtig. Fast immer bringen Talente riesige passive Effekte oder ganz neue Zauber und Fähigkeiten, auf die andere Spieler dann verzichten müssten. Talente erlauben es, den Spielstil einer Klasse auch innerhalb einer Spezialisierung nochmal deutlich anzupassen. Mehr davon ist immer gut – daher ist der Wunsch auch recht beliebt.

Mehr Talente für alle Klassen – ein großer Wunsch.

Platz 5 – 10 – Viele kleine Wünsche

Die Plätze 6 bis 10 gibt es im Schnelldurchlauf – sie liegen alle recht nah beieinander:

Platz 6: Überarbeitung der „alten Welt“ (6 %, 241 Stimmen)

Platz 7: Mehr etablierte PvE-Inhalte (Dungeons, Raids) (5 %, 225 Stimmen)

Platz 8: Einfachere Story auf Azeroth, ohne kosmische Bedrohungen (5 %, 225 Stimmen)

Platz 9: Überarbeitung der Berufe (5 %, 222 Stimmen)

Was Euch ganz egal ist – Neulingshilfe und Sylvanas

Werfen wir zuletzt einen kurzen Blick auf die Auswahl-Möglichkeiten, die kaum jemanden von euch interessiert haben. Nur ein sehr kleiner Bruchteil der Stimmen fiel auf die letzten 3 Punkte.

Auf dem drittletzten Platz und damit ziemlich unbeliebt, ist mit 36 Stimmen (1 %) der Wunsch nach einem neuen Match-Feature wie Pakten, Azerit-Kräften oder den Artefaktwaffen.

Diese sogenannten „Borrowed Power“-Systeme, also geliehene Macht, die man am Ende einer Erweiterung dann wieder abgibt, haben einen schlechten Ruf. Allerdings scheint das bei vielen nicht so ein großer Dorn im Auge zu sein, wie angenommen. Solange ein System gut gemacht ist und spannendes Gameplay mit sich bringt, scheinen viele Spieler damit leben zu können, sich von dieser Macht auch wieder zu trennen.

Ebenfalls weniger drastisch als erwartet ist wohl die Abneigung gegen Sylvanas. Lediglich 1 % (35 Stimmen) wollen als wichtigen Punkt, dass die Banshee-Königin nicht mehr auftaucht.

Sylvanas ist unbeliebt – doch tatsächlich ist euch das gar nicht so wichtig. Sie darf bleiben.

Auch das verdeutlicht ein ziemlich bekanntes Phänomen in der WoW-Community, nämlich das der „lauten Minderheit“. Schaut man in unterschiedliche Foren oder auch den Kommentarbereich auf MeinMMO, dann liest man immer wieder Kommentare von Spielerinnen und Spielern, die einfach keine Lust mehr auf Sylvanas hätten und sich wünschten, dass sie ab sofort gar nicht mehr vorkommt. Das wirkt durch die Vehemenz der Kommentare wie ein Wunsch eines Großteils der Community – macht aber zumindest auf MeinMMO nur knapp 1 % der Spieler aus. Die Banshee-Königin darf also bleiben.

Absolut keine Relevanz hingegen scheinen Neuerungen für Neulinge, wie etwa verbesserte Tutorials oder einen simpleren Einstieg zu haben. Nur 6 Stimmen fielen auf diesen Punkt – ein verschwindend kleiner Anteil, weit unter der 1-%-Grenze. Aber das ist ja wohl auch verständlich. Wer über eine neue Erweiterung spricht, der steckt vermutlich schon tief in World of Warcraft drin und hält Hilfen für Neulinge eher für zweitrangig.

Hättet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Welcher Punkt hat euch besonders überrascht?

Immerhin: Morgen, am 19.04.2022 um 18:00 Uhr enthüllt Blizzard die neue Erweiterung. Wir werden natürlich darüber berichten.