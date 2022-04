MMORPG-Fan wird zur Legende, weil er mehr über WoW weiß als die Entwickler – Bewirbt sich bei Blizzard

Blizzard sucht jemanden, der die Warcraft-Story beschützt und bewahrt. Und der wohl bekannteste „Besserwisser“ von World of Warcraft hat sich darauf beworben.

Auch nach den großen Skandalen bei Blizzard in den letzten Jahren, ist es für viele noch immer ein Traum, für diese Spieleschmiede arbeiten zu dürfen. Eine Job-Ausschreibung verspricht dabei eine ganz besondere Stelle, die es so wohl nicht häufig gibt. Blizzard sucht nämlich einen „Archivar für die Story von Warcraft“ – und der wohl bekannteste „Besserwisser“ der Warcraft-Community hat sich prompt beworben: der „Red Shirt Guy“.

Was ist das für eine Stelle? Bei dem Job handelt es sich um einen „Associate Historian, Lore“ – eine Stelle, die es wohl nur bei wenigen Unternehmen gibt. Die Aufgabe dieser Person wird es sein, die Geschichte von Warcraft mit allen Details zu katalogisieren und aktuell zu halten. Dabei geht es nicht nur darum, eine Übersicht über den Verlauf der Handlung zu haben, sondern auch jedes noch so kleine Detail zu erfassen, das irgendwo mal erwähnt wurde – sei es innerhalb des „Haupt-Kanon“, wie etwa in Warcraft III und World of Warcraft, oder auch im erweiterten Universum, wie etwa in Hearthstone oder den Comics und Manga, die nicht zur offiziellen Story gehören.

Gänzlich neu ist die Stelle übrigens nicht. Blizzard hat schon seit vielen Jahren solche Mitarbeiter, die Zugriff auf die „Vault“ haben – ein riesiges Archiv mit sämtlichen Referenzen und Details zu vielen Warcraft-Inhalten. Diese „Warcraft-Historiker“ sind Ansprechpartner für andere Entwickler, die etwa die aktuelle Story weiterführen und Details absichern oder erfragen wollen. Immerhin ist es schier unmöglich, jedes noch so kleine Detail, das irgendwann mal in einer Quest oder einem NPC-Dialog erwähnt wurde, direkt im Kopf zu haben.

Wer ist der Red Shirt Guy? Auf die Stelle beworben hat sich Ian Bates, den viele nur als den „Red Shirt Guy“ kennen. Er hatte sich einen Namen auf der BlizzCon gemacht, als er eine Frage zur damals neusten Erweiterung „Cataclysm“ stellte. Er wollte wissen, wo denn der Zwerg Falstad Wildhammer hin sei, der eigentlich beim Rat der drei Hämmer in Cataclysm anwesend sein sollte. Der fehlte jedoch.

Die Frage warf sowohl Chris Metzen als auch Alex Afrasiabi damals gehörig aus der Bahn: „Ist der nicht tot seit ‚Tag der Drachen‘?“

Bates erklärte daraufhin, dass der Zwerg überlebt habe und die WoW-Entwickler versprachen, dieses Detail in der Beta von Cataclysm zu beheben.

Bates war seither der „Red Shirt Guy“, eben wegen der Kleidung, die er damals trug. Gleichzeitig hat er einen NPC in World of Warcraft bekommen, den „Wildhammer Fact Checker“ – ebenfalls mit roter Kleidung.

Doch auch in den Jahren danach beschäftigte sich Bates immer wieder mit der Lore rund um World of Warcraft, zeigte Probleme auf und führte viele Informationen zusammen, um Entwicklungen aufzuzeigen oder Schwierigkeiten mit dem aktuellen Storytelling offenzulegen.

Community sieht den perfekten Kandidaten: Für viele in der Community scheint klar zu sein: Wenn jemand für den Job als „Lore Historian“ in Warcraft geeignet ist, dann der „Red Shirt Guy“ Ian Bates.

Tatsächlich hat sich Bates sogar auf die Stelle beworben, wie er über Twitter mitteilte.

Im Subreddit von World of Warcraft scheint man sich einig zu sein, dass er die perfekte Position für diese Stelle wäre. Einige der Reaktionen darauf sind:

„Der wäre auch mein erster Gedanke und der perfekte Kandidat.“

„Wenn sie den Kerl nicht anstellen, sind sie echt dumm. Die brauchen ein wenig gute PR.“

„Sie hätten es einfach „Stelle für einen Red Shirt Guy“ nennen sollen. Denn es ist klar, dass er den Job bekommen wird.“

Könntet ihr euch vorstellen, einen solchen Job auszuüben und die Geschichte von Warcraft zu verwahren und archivieren? Denkt ihr auch, dass Bates den Job verdient hätte?