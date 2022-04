Solo spielen und Tier-Sets abgreifen? Das geht in World of Warcraft. Wir verraten, wie ihr an die coolen Set-Teile kommt.

Tier-Sets gehören in World of Warcraft zu den beliebtesten Items. Kein Wunder, immerhin gewähren sie nicht nur extrem starke Boni sondern haben meistens auch ein richtig hübsches Design und machen ordentlich was her. Fast schon „heimlich“ hat Blizzard nun eine neue Möglichkeit für Spieler implementiert, sich die Tier-Sets zu verdienen – ohne auch nur eine einzige Gruppen-Aktivität zu machen. Wir erklären, wie das funktioniert.

Um welche Items geht es? Es geht um die Items, die ihr für „Sandgeschliffenes Relikt“ kaufen könnt. Das sind Abzeichen, die ihr euch in der offenen Welt von Zereth Mortis verdienen könnt – vor allem im Wüsten-Bereich gibt es die Relikte, über seltene Feinde, eine tägliche Kiste und manchmal auch über tägliche Quests.

Die Items, die es für die Abzeichen gab, waren schon zuvor in Ungnade bei der Community gefallen. Denn viele Spieler haben nicht verstanden, welchen Zweck diese Items überhaupt erfüllen sollen, was zu arger Kritik führte.

Was hat Blizzard geändert? Per Hotfix hat Blizzard die Items vom Händler Rafiq nun so angepasst, dass sie auch mit dem Schöpfungskatalysator verwendet werden können! Das bedeutet, dass ihr aus den Gegenständen mit Itemlevel 246 künftig Tier-Set-Teile machen könnt.

Das lohnt sich vor allem für Spieler, die gar keine Gruppeninhalte spielen, nur den LFR besuchen oder schlicht kein Drop-Glück haben.

Da ihr mit den Relikten gezielt einzelne Items kaufen könnt, habt ihr volle Kontrolle darüber, welchen Slot ihr zu einem Tier-Set umwandeln wollt.

Der „Creation Catalyst“ – erreichbar mit dem Flug-Reittier.

Wie macht man daraus Tier-Sets? Damit müsst ihr einfach zum Schöpfungskatalysator reisen („Creation Catalyst“), sobald dieser freigeschaltet ist. Das sollte mit den nächsten Wartungsarbeiten sein, also am Mittwoch den 13. April 2022.

Den Schöpfungskatalysator findet ihr bei den Koordinaten 48 / 89 – ihr habt ihn schon im Zuge der Pakt-Kampagne besucht, um einen Schlüsselstein mit Energie aufzuladen.

Der Schöpfungskatalysator erlaubt es euch, Items aus PvP oder Mythisch+ in Tier-Set-Teile umzuwandeln – oder eben aus „Open World Content“. Dabei bleibt das Itemlevel des Gegenstandes erhalten, es übernimmt aber die Werte, die für das entsprechende Setteil passend wären.

Einige Beispiele:

Ihr habt den Set-Helm eures Tier-Sets aus dem LFR ergattert, allerdings nur auf Itemlevel 239. Aus einem „Mythisch+“-Dungeon habt ihr jedoch einen tollen Helm auf Itemlevel 265 erhalten. Damit könnt ihr zum Schöpfungskatalysator gehen und aus eurem 265er-Dungeon-Helm einen Tier-Set-Helm auf Stufe 265 machen.

Oder habt ihr einfach kein Drop-Glück mit Tier-Set-Teilen, aber euch im PvP eine starke Schulter auf Itemlevel 265 verdient. Ihr könnt die Schulter in den Katalysator werfen und daraus ein Tier-Set-Teil machen.

Der Katalysator hat allerdings eine Abklingzeit. Ihr könnt ihn zu Beginn nur einmal pro Woche verwenden, die Abklingzeit wird aber mit den Wochen immer kürzer. Später seid ihr jeden zweiten Tag in der Lage, ein Tier-Set-Teil herzustellen. Der Katalysator ist somit ein Mechanismus, der gegen besonders viel Pech helfen soll, aber nicht der alleinige Weg, um an Tier-Set-Items zu kommen.

Bedenkt auch, dass jede Benutzung des Katalysators die Ressource Kosmischen Flux benötigt. Wer diese allerdings seit Release des Patches auch nur halbwegs fleißig gefarmt hat, dürfte so bald keine Probleme erhalten.

Was haltet ihr von diesem Mechanismus? Eine coole Sache, um Leuten mit Pech unter die Arme zu greifen? Oder sollte man für Tier-Sets „richtig schuften“ und die nur aus Raids bekommen?