Spieler in WoW sind sauer über neues Gear-Set, weil sie es nicht verstehen

In World of Warcraft gibt es mit Patch 9.2 ein neues Relikt-Set, das man sich zusammengrinden kann. Viele Spieler interpretieren das Set aber als Gear zum Aufholen und sehen es als viel zu teuer an. Doch sie irren sich, denn das Zeug ist gar nicht dafür gedacht. Lest hier alles zu dem kontroversen Gear-Set auf MeinMMO.

Um welches Set geht’s? Seit dem neuen Patch 9.2 von WoW könnt ihr in WoW nicht nur knallharte Bosse treffen, sondern auch für „Sandgeschliffene Relikte“ ein neues Level 246-Relikt-Set grinden. Das Zeug ist aber recht teuer, man benötigt zwischen 160 und 300 Relikte pro Item.

Laut einem reddit-User kommt daher das gesamte Set auf 2.070 Relikte, was eine Menge ist und viel Zeit frisst.

Was stört die Spieler? Der reddit-User boxonhead11 hat damit ein Problem. Denn es wäre ein gigantischer Aufwand, so viele Relikte zu farmen. Vielmehr würde es doch reichen, ein mythisches Dungeon der Schlüsselsteinstufe 5 zu machen. Da käme auch brauchbares Gear der Stufe 246 raus. Das wäre viel weniger Aufwand als sich das Relikt-Zeug stundenlang zu grinden.

Und überhaupt, das Zeug sehe nicht mal gut aus und tauge nichts für Transmog. Es sei nur ein Reskin eines anderen Sets.

Spieler irren sich bei neuem Gear – War nie für Hardcore-Spieler gedacht

Was sagt die Community? Auch andere Spieler teilen im Thread die Meinung des Erstellers. So sei das Gear „Absolut nutzlos“. Andere User verstehen nicht, warum man sich sowas nach einer Woche grinden holen soll. Da gäbe es doch viel schnellere Methoden, an gutes Gear zu kommen.

Auch als Catch-Up-Gear, also Zeug, das man sich als Wiedereinsteiger holt, um schnell ins Endgame zu kommen, sei es ungeeignet. Dafür wäre doch die Chiffrenausrüstung viel besser geeignet.

Relikt-Set ist gar nicht das, was viele Spieler denken: Ist das Relikt-Set aus Patch 9.2 also wirklich für die Katz? Keineswegs, denn das Set ist nicht dazu gedacht, dass man es stur durchgrindet. Das klappt nicht gut, weil die Relikte nur bei bestimmten Aktivitäten überhaupt droppen.

Vielmehr ist es laut unserem MeinMMO-Redaktionsdämonen Cortyn ein nettes Set für Casual-Gamer, die World of Warcraft solo spielen.

Die bekommen durch ihre reguläre Aktivität immer wieder Relikte und wenn sie mal genug davon haben, springt ein nettes Set-Item hier und da raus.

Dass man sich stur eine Woche hinstellt und über 2.000 Relikte grindet, ist hier nicht vorgesehen. Vielmehr ist das eine nette Möglichkeit für Casuals, ein einigermaßen starkes Item zu bekommen. Denn Casuals, die fast nur solo spielen, nutzen auch keine Mythic+5-Dungeons, auch wenn es dort schneller Top-Gear gibt.

Die ganze Aufregung um die angebliche „Nutzlosigkeit“ des Relikt-Sets basiert also auf einem Missverständnis und einer Fehlinterpretation um den wahren Nutzen des Sets.

Seht ihr die Sache auch so oder findet ihr, dass das Set aus den Relikten trotzdem grober Unfug ist? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.