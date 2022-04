WoW: Dragonflight Reveal – Addon bringt neue Klasse, Level 70 und neue Talente

Blizzard hat die nächste Erweiterung für World of Warcraft angekündigt – es wird Dragonflight. Wir verraten, was im neuen Addon steckt.

Die neuste Erweiterung für WoW wurde endlich enthüllt. Einige der Leaks haben sich bewahrheitet, andere nicht. Doch zumindest der Name ist korrekt:

Dragonflight

Die 9. Erweiterung von WoW dreht sich um die Dracheninseln und spielt somit wieder auf Azeroth. Mit im Gepäck sind ein neues Volk und sogar eine neue Klasse mit ziemlich interessanten kosmetischen Anpassungen.

WoW: Hier ist das bombastische Cinematic zur neuen Erweiterung Dragonflight

Neue Gebiete: Die Dracheninseln

Die Story von „Dragonflight“ wird auf den Dracheninseln spielen. Hier leveln Spieler nicht nur bis Stufe 70, sondern erkunden auch 4 komplett neue Gebiete:

Die Küste des Erwachsens

Die Ebenen von Ohn’ahra

Das Azurblaue Gebirge

Thaldraszus

Hier soll es vor allem „urzeitliche Wunder“ und Geheimnisse der Dracheninseln zu erforschen geben. Immerhin ist das eines der ältesten Gebiete von Azeroth überhaupt und gibt den Entwicklern entsprechend viel Spielraum, um neue Geschichten und Legenden zu erschaffen.

Alexstrasza – eine wichtige Rolle in Dragonflight.

Neue Klasse: Rufer der Dracthyr

Ein Highlight von Dragonflight dürfte die neue Klasse werden, die sogenannten „Rufer“. Diese sind an ein einziges Volk gebunden – die Dracthyr! Das ist eine neue Spezies, die ihr mit Dragonflight spielen könnt.

Ähnlich wie Dämonenjäger haben die Rufer der Dracthyr nur zwei Spezialisierungen. Das sind:

Schadensausteiler (Verheerung / Devastation): Mit verschiedenen verheerenden Atem-Angriffen, Klauen und Fängen fallen die Dracthyr über ihre Feinde her – vor allem aus der Distanz, denn die Devastation-Rufer sind eine Fernkampf-Spezialisierung.

Mit verschiedenen verheerenden Atem-Angriffen, Klauen und Fängen fallen die Dracthyr über ihre Feinde her – vor allem aus der Distanz, denn die Devastation-Rufer sind eine Fernkampf-Spezialisierung. Heiler (Bewahrung / Preservation): Als Heiler unterstützten die Drachen ihre Verbündeten und verstärken sie im Kampf.

Dracthyr tragen Ketten-Rüstung.

Besonders cool: Rufer der Dracthyr haben extrem umfangreiche, kosmetische Anpassungen. Sie haben, ähnlich wie Worgen, eine humanoide Gestalt, in der sie mit den sterblichen Völkern interagieren. Dazu kommt dann eine Drachen-Gestalt, die sie im Kampf annehmen.

Beide Gestalten können frei voneinander angepasst werden. Die humanoide Gestalt erinnert an eine Mischung aus Menschen und Blutelfen, zusammen mit zahlreichen drakonischen Eigenschaften – Schuppen, Hörner und ähnliches.

Aus Story-Sicht sind die Dracthyr gerade erst erwacht. Sie erleben die Welt also quasi aus Sicht Neugeborener, sind aufmerksam und neugierig. Die Rufer der Dracthyr starten bereits auf Stufe 58 und haben eine spezielle Questreihe, die sie in die Spielwelt einführt, an dessen Ende sie sich für eine Mitgliedschaft bei der Horde oder der Allianz entscheiden müssen – ganz ähnlich wie Pandaren.

Überarbeitung des Talent- und Berufe-Systems

Eine eher unerwartete und doch willkommene Ankündigung ist eine große Überarbeitung des Talent-Systens. Tatsächlich soll es das „umfassendste Update für die Talent und Beruf-Systeme in World of Warcraft seit Veröffentlichung des Spiels sein“.

Auch wenn alle Details dazu noch nicht bekannt sind, soll das Talent-System so umgestaltet werden, dass es auf jeder Stufe einen Talentpunkt gibt und man so mit jedem Level-Up eine Entscheidung fällen muss. Gleichzeitig wollen die Entwickler aber vermeiden, dass Talente langweilig und nahezu ohne Auswirkung sind, so wie es beim klassischen Talent-System der Fall war.

Ob dieser Spagat gelingt, wird wohl erst die Beta zeigen können – doch zumindest die Ambition klingt gut.

Ja, die Urväter der Murlocs sind auch wieder mit dabei.

In Hinblick auf die Berufe verspricht Dragonflight ebenfalls große Neuerungen. Die Rede ist von „ganz neuen Features“, neuen Werkzeugen und sogar Berufsausrüstung sowie einem ganz neuen Spezialisierungssystem. Es scheint so, dass Handwerker eine Spezialisierung einschlagen können und ihr damit wieder einen gewissen Ruf auf eurem Realm erlangen könnt. Wie genau das aussieht ist noch nicht ganz klar.

Neues Feature: Drachenreiten

Eine Erweiterung, die „Dragonflight“ heißt, kann natürlich nicht ohne fliegende Drachen auskommen. Genau dieses „Drachenreiten“ wird ein neues Feature sein, das anfänglich wohl das Fliegen in den neuen Gebieten ersetzen wird.

Jeder Charakter kann einen Drachen der Dracheninseln erhalten und mit diesem Fliegen. Ihr könnt eure Drachen im Laufe der Erweiterung immer stärker anpassen – neue Aussehensoptionen sind hier der Fokus.

Wichtig ist aber auch, dass eure Drachen im Laufe der Zeit neue Fähigkeiten lernen. Dann können sie schneller und weiter fliegen.

Es scheint ganz so, als würde das Drachenreiten die Flugmounts – zumindest zu Beginn – ersetzen. Dann würden Spieler die Gebiete mit ihren Drachen erkunden und könnten immer nur kurzzeitig fliegen. Das sieht nach einem guten Kompromiss aus, um die Welt das erste Mal zu erkunden.

Was steckt sonst noch im Addon?

Abgesehen von den großen Features stecken natürlich noch viele, weitere Kleinigkeiten in Dragonflight. So haben die Entwickler eine vollumfassende Überarbeitung des Interface angekündigt – damit hat das 17 Jahre alte WoW-Interface nun ausgedient. Die meisten Spieler haben das ohnehin bereits durch Addons ausgetauscht, doch bald wird auch der Standard deutlich verbessert. Sämtliche Elemente sollen von Haus aus anpassbar sein und viele Möglichkeiten bieten. Die Entwickler haben dabei „zeitgenössische Anzeigen“ im Sinn – orientieren sich also an dem, was Addons ohnehin schon ermöglichten.

Die ersten Screenshots verraten auch, dass viele Kreaturen eine deutliche, optische Überarbeitung bekommen. Zentauren, Tuskarr und auch so ziemlich alle Drachen scheinen eine optische Runderneuerung zu bekommen.

Kann man sich zur Beta anmelden?

Ja! Die Beta-Anmeldung ist ab sofort auf der Blizzard-Webseite möglich. Einen Start der Beta oder gar ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Freut ihr euch auf Dragonflight? Wie ist euer erster Eindruck?