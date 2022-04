WoW: Manche Spieler schummeln, tragen 7 Legendarys gleichzeitig

Zwei legendäre Items sollten das Maximum sein. „Egal“, denken sich manche Spieler von World of Warcraft und tragen einfach 7 gleichzeitig.

Legendäre Gegenstände in World of Warcraft sind wichtig – besonders in der aktuellen Erweiterung Shadowlands. Sie machen einen großen Teil der Charakterkraft aus und verleihen sogar neue, passive Effekte. Daher sind diese Items auch drastisch beschränkt. Maximal 2 können gleichzeitig von einem Charakter getragen werden und das auch nur in ganz bestimmten Kombinationen – sollte man meinen.

Manche Spieler tragen einfach 5, 6 oder gar 7 legendäre Gegenstände gleichzeitig und haben damit nahezu unendlich starke Charaktere.

Was ist passiert? Im Subreddit von World of Warcraft wurde das Video eines Twitch-Streamers geteilt, der den Kerkermeister im Raid „Mausoleum der Ersten“ im mythischen Modus anging. Kurz vor Beginn des Kampfes öffnet der Paladin kurzzeitig sein Charakterfenster und offenbar dabei ungewöhnliches:

Er trägt nicht nur 2 legendäre Gegenstände, wie es eigentlich der Fall sein sollte, sondern gleich 7 Stück!

7 legendäre Items gleichzeitig – eine klare Ausnutzung eines Exploits.

Woher stammt der Fehler? Dieser Bug ist nicht gänzlich neu. Er tauchte bereits auf dem PTR zu Patch 9.2 auf. Dort hatten viele legendäre Items nicht den Zusatz „Einzigartig anlegbar“, was dazu führte, dass Spieler sich gleich mehrere legendäre Items anziehen konnten. Der Fehler wurde auf dem PTR behoben, doch ganz offensichtlich hat sich eine weitere Variante dieses Exploits in die Live-Version geschlichen.

Durch Ausnutzung eines Fehlers ist es möglich, das „Einigkeit“-Legendary auf sämtliche möglichen Slots anzulegen. Das gewährt zwar nur einmal den damit verbundenen, passiven Effekt – aber das Itemlevel von 291 auf vielen Slots führt zu massiven Charakterwerten und einem extrem optimierten Charakter. Mit herkömmlicher Ausrüstung lassen sich solche Werte schlicht nicht erreichen.

Alleine der Umstand, dass man 7 Gegenstände auf Itemlevel 291 mit exakt den besten Sekundärwerten trägt, macht den Charakter schon viel stärker als es auf normale Weise möglich wäre.

Darf man das ausnutzen? Nein. Es ist ausgeschlossen, dass man diesen Bug „aus Versehen“ findet und sich dann genau so „aus Versehen“ 7 legendäre Items herstellt und diese benutzt. Wer den Fehler ausnutzt, darf wohl damit rechnen, in den kommenden Tagen eine saftige Accountstrafe zu kassieren. Wir raten also allen Spielern davon ab, diesen Fehler nicht auszunutzen, wenn ihnen etwas an ihrem Spielzugang liegt.

Natürlich ist das für Blizzard dennoch eine unangenehme Situation, denn eigentlich dachte man, diesen Bug bereits auf dem Testserver ausgeschaltet zu haben.

Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Blizzard den Fehler behebt und Accountstrafen verhängt.