WoW stellt heute das nächste Addon vor – So könnt ihr zusehen

Für Fans von World of Warcraft ist ein wichtiger Tag angebrochen. Heute entscheidet sich, wie es mit Azeroth in den kommenden Jahren weitergeht.

Nach langen Monaten des Wartens ist der Tag heute endlich gekommen. Die Entwickler von World of Warcraft veranstalten einen Stream und werden über die nächste Erweiterung sprechen. Doch worum geht es in der inzwischen 9. Erweiterung von WoW? Welche Wünsche und Hoffnungen haben die Fans?

Wann geht das heute los? Die Enthüllung der nächsten Erweiterung von World of Warcraft findet heute, am 19.04.2022 um 18:00 Uhr statt. Wer live dabei sein möchte, kann sich die Ankündigung entweder auf YouTube oder aber auf Twitch anschauen und so direkt am frühen Abend erfahren, wie es mit der Zukunft von WoW aussieht. Anschauen könnt ihr euch das hier:

Alternativ werden wir von MeinMMO natürlich umgehend über die Ankündigung berichten und euch alle wichtigen Informationen zusammenfassen.

Was für Wünsche haben die Spieler? Ziemlich viele. Wie üblich ist die Spielerschaft von World of Warcraft ziemlich divers, die Wünsche und Hoffnungen gehen weit auseinander. Es ist schon jetzt klar, dass Blizzard gar nicht alle Spieler zufriedenstellen kann – denn häufig sind die Vorstellungen der Fans in direktem Widerspruch zueinander.

Wir haben vor einigen Tagen eine Umfrage gestartet und dabei die größten Wünsche der Spieler herauskristallisiert. Auf MeinMMO waren die am sehnsüchtigsten erwarteten Features:

Mehr accountweite Freischaltungen

Spieler-Housing

Neue Klassen

Ganz frische PvE-Inhalte

Neue Talente für alle Klassen

Überarbeitung der alten Welt

Mehr etablierte PvE-Inhalte (Dungeons, Raids)

Einfachere Story auf Azeroth, ohne kosmische Bedrohungen

Überarbeitung der Berufe

Neue Endgame-Aktivitäten

Was ist wahrscheinlich? Alle Hinweise der vergangenen Wochen deuten auf die Ankündigung des Addons „Dragonflight“ hin. Der Name wurde bereits in einem Leak vor mehreren Monaten erwähnt. Damals hat den Leak jeder als Hirngespinst abgetan, doch vor einigen Tagen tauchte diese Bezeichnung auch im Code der offiziellen Webseite von World of Warcraft auf. Zusammen mit einigen weiteren Hinweisen, wie etwa Quests im PTR von Patch 9.2.5, mysteriösen Rücken-Gegenständen und verschlüsselten Spielinhalten mit Animationen, die an Drachen erinnern. Dazu gehörte auch geleaktes Promo-Material, das Alexstrasza in neuer Optik zeigt.

Bisher handelt es sich bei all diesen Infos aber noch um unbestätigte Leaks.

Natürlich wäre es möglich, dass Blizzard überrascht und mit einer ganz anderen Erweiterung um die Ecke kommt – die Wahrscheinlichkeit eines „Dragonflight“ ist aber ausgesprochen hoch.

Werdet ihr euch den Stream heute anschauen? Was erwartet ihr von der neuen Erweiterung?