WoW schmuggelt 5 neue Items ins Spiel – Sie gehören wohl zum neuen Addon

Was hat das mit der neuen Erweiterung zu tun? Hier wird bereits von den Fans fleißig spekuliert. Denn der Umstand, dass diese Items kurz vor der Ankündigung der neuen WoW-Erweiterung am 19. April ins „Live-Spiel“ geschoben wurden, deuten darauf hin, dass es sich um Vorbesteller- oder „Special Edition“-Items des nächsten Addons handelt, die Spieler etwa nach einer Vorbestellung sofort freischalten können.

In der jüngeren Vergangenheit hat Blizzard immer wieder mit neuen „Umhängen“ experimentiert. So gibt es inzwischen verschiedene Rucksäcke, schwebende Klingen, kleine Murlocbabys und sogar Flügel der Kyrianer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch diese Rücken-Items ein ganz besonderes Design haben werden.

Um was für Items handelt es sich dabei? Da die Spieldaten noch verschlüsselt sind und die Texturen demnach nicht ausgelesen werden können, ist das genaue Aussehen der Items noch ungewiss. Allerdings ist schon jetzt klar, dass es sich dabei um Items handelt, die für den Rücken gedacht sind – also eine Art Umhänge.

Verschlüsselte Dateien im aktuellen Patch von World of Warcraft sorgen immer für besondere Aufmerksamkeit. Besonders interessant ist aber, wenn Blizzard die während des laufenden Patches einfach heimlich „nachschiebt“. So ist es erst kürzlich geschehen. Denn in einer „Nacht- und Nebel-Aktion“ fanden plötzlich 5 neue Gegenstände vom PTR ihren Weg zu World of Warcraft und verliehen den Leaks zum nächsten Addon neue Kraft.

Blizzard hat heimlich 5 Items in die aktuellen Spieldaten von World of Warcraft geschmuggelt. Verdächtig, denn es gibt auch 5 Drachenschwärme …

