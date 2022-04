WoW-Krieger schlägt Spielern Schilde ins Gesicht, tötet sie damit instant

Der WoW-Spieler Rextroy ist wieder auf der Pirsch. Dieses Mal tötet er Feinde im PvP – mit einem Schildschlag direkt ins Gesicht.

World of Warcraft ist ein ziemlich komplexes Spiel mit einer Vielzahl von Fähigkeiten, aktiven und passiven Effekten, die alle miteinander interagieren. In den meisten Fällen sind diese Interaktionen recht harmlos, doch ein Spieler schafft es immer wieder, die interessantesten Kombos zusammenzutragen und so verheerende Angriffe zu starten.

Rextroy ist zurück und einmal mehr verteilt er Onehits im PvP, die sogar in der Arena funktionieren.

Der Clou an der Sache: Dieses Mal richtet Euch ein Schildschlag vom Krieger hin.

Wer ist Rextroy? Der Name Rextroy dürfte vielen Spielern schon ein Begriff sein, denn alle paar Wochen veröffentlicht er ein Video und findet wieder einen neuen, absurden Exploit oder eine Kombination von Fähigkeiten. Zumeist nutzt er diese dann, um zu demonstrieren, wie man damit Spieler im PvP oder sogar Raidbosse in Windeseile solo töten kann.

Was hat er dieses Mal entdeckt? Rextroy hat mit seinem Krieger den 4er-Set-Bonus des Tier-Sets ergattert. Der erhöht den Schaden des nächsten Schildschlages um satte 200 %. Das alleine wäre schon ein mächtiger Bonus, reichte Rextroy aber nicht. Er überlegte also, welche Möglichkeiten es noch gibt, um den Schaden des Angriffs weiter zu erhöhen. Ein paar seiner zusätzlichen Buffs sind:

30 % zusätzlicher Schaden durch Schildblock

30 % zusätzlicher Schaden durch Avatar

15 % mehr Schaden durch Meisterschafts-Boni (Nekrolord-Fähigkeiten)

25 % mehr Schaden durch Stärke-Modifikatoren (Volksbonus und Schmuckstück)

18 % mehr Schaden durch Seelenbande

… und einige weitere.

Am Ende kommt er auf einen Modifikator von 553 % des ursprünglichen Schadens.

Das Ergebnis könnt ihr im Video betrachten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Rextroy haut Schildschläge raus, die im Falle eines kritischen Treffers bis zu 107.000 Schadenspunkte verursachen und damit jeden Charakter sofort aus dem Leben pusten. Selbst in nicht-kritischen Fällen sind es oft noch 30.000 bis 50.000 Schaden, was jede andere Klasse ins Schwitzen bringt.

Rextroy benutzt das, um im PvP die Gegner einfach eiskalt zu überfahren und sich ein Rating von 2.000 zu erspielen – quasi alles durch eine einzige Kombo, die fast immer einen Spieler tötet und damit den Sieg in der Arena bedeutet.



Ist das verboten? Viele von Rextroys Videos fallen eindeutig unter die Kategorie Exploit. In diesem Fall dürfte das aber nicht so sein, denn im Grunde stapelt Rextroy lediglich alle möglichen Stärkungseffekte, die in einem Kampf Sinn ergeben und nutzt sie zusammen mit dem Tier-Set-Bonus.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass Blizzard dieser Übermacht des Schildschlags bald einen Riegel vorschiebt, bevor die Tanks alle anderen Spieler im PvP eliminiert haben.

Was haltet ihr von dieser Krieger-Kombo? Eine coole Sache? Oder einfach „dumm“, dass so etwas überhaupt möglich ist?