WoW-Experte zeigt düsteres Bild zu den Spielerzahlen, aber das täuscht

Wie steht es gerade um World of Warcraft? Der Streamer Bellular verrät Details zu den Spielerzahlen – die sehen düster aus. Aber sind sie es auch?

Die Spielerzahlen von World of Warcraft sind seit Jahren eine große Unbekannte. Offizielle Zahlen gibt Blizzard inzwischen seit langer Zeit nicht mehr raus, sodass man über die exakte Anzahl der Abonnenten nur spekulieren kann. Allerdings haben findige Community-Seiten auch andere Wege gefunden, um über einige andere Statistiken zumindest ein grobes Gefühl für den Zustand des Spiels zu erlangen.

Der Streamer und Analyst Bellular zieht dabei die Zahlen aus dem Endgame-Content zu Rate und erklärt, warum die zwar düster aussehen, aber eigentlich viel besser sind.

Wer ist Bellular? Bellular ist ein langjähriger Streamer und YouTuber, den man aus vielerlei Gründen kennen kann. Immer mal wieder trägt er viele Informationen zusammen, um etwa spannende Lore-Theorien zu stricken oder einen Blick in die Zukunft von World of Warcraft zu wagen. Zu seinem Content gehört aber auch, über die Entwicklung von MMORPGs zu sprechen – Spielmechaniken, Krisen in den Unternehmen oder auch die Spielerzahlen. Seine Analysen sind dabei zumeist recht umfangreich und auf mehrere Quellen gestützt.

Was hat Bellular erklärt? In seinem neustem Video vergleicht Bellular einige Zahlen zu den Endgame-Aktivitäten von aktuellen Patch in World of Warcraft mit unterschiedlichen Zahlen aus vergangenen Patches und Erweiterungen.

Ein Wert sind dabei die Boss-Kills, die nach einer bestimmten Zeit im neusten Raid erzielt wurden. So kann man auslesen, wie viele Gruppen es geschafft haben, etwa den Endboss „Kerkermeister“ in den ersten vier Wochen nach Eröffnung des Raids zu töten und vergleicht das mit den Endboss-Kills aus dem letzten Raid, Sanktum der Herrschaft. Interessant ist hier auch der direkte Vergleich mit den Zahlen der Spieler, die zumindest den ersten Boss getötet haben – das liefert einen direkten Vergleich. Für die ersten 4 Wochen im normalen Modus bedeutet das:

Im Sanktum der Herrschaft hatten 18.675 Gruppen den 1. Boss getötet und 11.474 davon den letzten – also stolze 61,44 %.

Im Mausoleum der Ersten haben noch 12.382 Gruppen den 1. Boss getötet, aber nur noch 3.277 den finalen Boss – also geringe 26 %.

Zahlen sehen schlecht aus, sind aber eigentlich ganz okay

Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick finster erscheinen, relativiert Bellular das und nennt eine ganze Reihe von Gründen, warum es gar nicht so schlecht um World of Warcraft steht.

Einer der wohl wichtigsten Gründe ist, dass der Vergleich zwischen den Endboss-Kills nicht ganz fair ist. Das liegt zum einen daran, dass die letzten 3 Bosse des Mausoleums der Ersten erst mit einer Woche Verzögerung zugänglich waren, zum anderen aber daran, dass der Raid im Grunde „zwei Endbosse“ hatte – denn Anduin Wrynn, der 8. Boss des Mausoleums war so komplex und schwierig, wie es sonst oft nur Endbosse waren.

Der zweite Fakt, der vor allem im heroischen Modus zum Tragen kommt, ist der Machtgewinn innerhalb des Patches. Die Spieler erlangen erst nach und nach richtig starke Boni, wie die doppelten Legendarys oder die 2er- und 4er-Boni ihrer Tier-Sets. Die sind grundsätzlich deutlich mächtiger als es die Herrschaftssplitter waren und haben einen größeren Einfluss auf den Progress.

Ein weiteres Argument ist, dass der Kerkermeister kein Tier-Set-Teil droppt – und deswegen schlicht uninteressant für viele Spieler ist. Das Tier-Set gehört zu den besten Belohnungen, die es im aktuellen Patch gibt und dass der Endboss diese Belohnung nicht droppen kann, macht ihn deutlich unattraktiver. Zum Vergleich: Sylvanas konnte einen legendären Bogen für Jäger und sehr interessante Dolche für Schurken droppen.

Ein krasser Abwärtstrend – aber ist das wirklich ein guter Vergleichswert?

Der Kerkermeister ist zudem auf heroischer Schwierigkeit härter als die ersten Bosse auf mythischer Schwierigkeit. Wer bessere Beute wollte, versuchte mit seiner Gilde lieber die ersten paar Bosse auf mythischer Schwierigkeit zu besiegen, anstatt sich am Kerkermeister auf heroischer Schwierigkeit die Zähne auszubeißen.

Ein letzter Punkt ist, dass der Raid zu Beginn schlicht zu schwierig war. Kaum ein anderer Raid wurde in so kurzer Zeit so oft abgeschwächt, wie das Mausoleum der Ersten. Fast sämtliche Bosse erhielten kleinere oder größere Nerfs. Manche Bosse, wie der zuvor erwähnte Anduin, wurden sogar gleich 5-mal in Folge abgeschwächt.

Gute Zahlen im Vergleich zu Battle for Azeroth

All diese Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung führen dazu, dass Bellular den direkten Vergleich zwischen dem Kerkermeister und anderen Endbossen nicht gerechtfertigt findet. Er hält es für besser, die Zahlen mit einem anderen Boss zu vergleichen – Anduin Wrynn. Das sei zwar auch nicht zu 100 % akkurat, aber doch näher an der Wahrheit dran. Bellular vergleicht also die Raid-Ergebnisse aus Woche 3 nach Release und tut so, als wäre Anduin der Endboss gewesen.

So hatten nach 3 Wochen 9.447 Gruppen Sylvanas im Sanktum der Herrschaft getötet und 8.851 Gruppen Anduin Wrynn im Mausoleum der Ersten – jeweils auf normaler Schwierigkeit. Das ist eine Differenz von 6,31 % und macht laut Bellular viel besser deutlich, wie viele aktive Spieler im Endgame noch unterwegs sind.

Diese Werte sind auch im Vergleich mit den vorangegangenen Erweiterungen recht solide. In den Patches von „Battle for Azeroth“ wurden die jeweiligen Endbosse ähnlich oft nach Woche 3 getötet. Jaina in der Schlacht um Dazar’alor lag dort 9.692 mal im Dreck, Königin Azshara im Ewigen Palast 8.282 mal und N’Zoth in Ny’alotha wurden sogar nur 4.064 Mal die Lebenslichter ausgepustet.

Legt man ähnliche Maßstäbe an den heroischen Modus an, sind die Zahlen sogar regelrecht positiv. Während es in den ersten 3 Wochen lediglich 1.195 Gruppen gab, die Sylvanas im heroischen Modus besiegten, waren es bei Anduin zum gleichen Zeitpunkt satte 2.567 Gruppen – eine Steigerung von knapp 115%.

Für Bellular ist damit klar: Patch 9.2 hat einiges richtig gemacht. Er ist zwar nicht perfekt, hat aber dazu geführt, den Spielerschwund abzudämpfen und die Abwärtsspirale von World of Warcraft – zumindest in Bezug auf das Endgame – deutlich abzumildern.

Dass die Spielerzahlen im Verlauf einer Erweiterung immer geringer werden sei vollkommen normal. Der besonders große „Drop“ zwischen Patch 9.0 und Patch 9.1 war laut Bellular zwar katastrophal, doch Patch 9.2 habe seine Sache insofern gut gemacht, die bestehenden Spieler in World of Warcraft zu halten und auch er selbst genießt den Patch. Es sei ein guter Schritt in eine richtige Richtung, der Hoffnung für die nächste Erweiterung macht.

Findet ihr Bellulars Analyse nachvollziehbar und logisch? Oder ist das nur „Augenwischerei“ und World of Warcraft geht’s gerade richtig schlecht?