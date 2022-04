WoW ändert Transmog-Regeln: Weiße und graue Items werden wertvoll

Die Transmog-Regeln in World of Warcraft werden gelockert. Schon bald könnt ihr unscheinbar aussehen, denn Hunderte simple Outfits kommen – und die Fans jubeln.

Transmog ist für viele WoW-Spieler eines der zeitfressendsten und spaßigsten Endgame-Features. Immer neue Outfits zu erschaffen und immer mehr Transmog-Items im Kleiderschrank zu sammeln, ist vor allem für „Completionists“ ein langfristiges Ziel. Bisher gab es einige Hürden und fehlende Items – doch die werden schon bald zugänglich.

Was war bislang das Problem? Obwohl das Transmog-System in World of Warcraft im Laufe der Jahre immer erweitert wurde und mehr Möglichkeiten zuließ, gibt es noch immer einige Einschränkungen. Eine der – für viele Spieler – nervigsten Limitierungen ist der Umstand, dass World of Warcraft lediglich die Vorlage von Gegenständen in der Sammlung abspeichert, die mindestens von seltener (grün) Qualität sind. Das heißt, dass zahlreiche graue und weiße Items, etwa aus den ersten Questbelohnungen oder Kleidung, die man bei Händlern kaufen kann, nicht für die Transmogrifikation zur Verfügung steht.

Das ist besonders ärgerlich für alle, die gerne einen weniger heroischen Look für ihren Charakter hätten und sich mehr wie ein gewöhnlicher Einwohner Azeroths kleiden wollen.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Was wird geändert? In einem Gruppen-Interview mit dem Game Director Ion Hazzikostas sprach dieser über Änderungen am Transmog-System.

Die fortwährende Erweiterung und Anpassungen sind etwas, das wir ganz sicher in Dragonflight tun wollen. Vielleicht sogar schon vorher, werden wir viele der Items von weißer und grauer Qualität in das Transmog-System integrieren, sodass ihr aus vielen einfacheren, gediegeneren Outfits im Stile von Zivilisten wählen könnt. Wir wollen auch weiterhin weitere Optionen für Anpassungen und Selbstdarstellung bringen.

Damit ist klar: Die meisten weißen und grauen Items dürften sich bald in der Transmog-Sammlung wiederfinden, womöglich schon mit dem kommenden Patch 9.2.5 – ansonsten wohl erst mit 10.0, dem Pre-Patch für Dragonflight.

Community ist begeistert: Obwohl die Änderung vergleichsweise klein ist, gibt es doch viele Spieler, die sich darüber freuen. Alleine in den Kommentaren auf wowhead gibt es zahlreiche Transmog-Fans, die sich positiv äußern:

„Holy F***. Endlich, das ist für mich die beste Änderung überhaupt!“

„Endlich! Ich habe Tonnen weißer Gegenstände auf der Bank meiner Charaktere, genau für diesen Moment.“

„Ich bin so froh, dass ich die ganze alte Start-Ausrüstung gesammelt haben, bevor sie entfernt wurde, da sind einige schöne Outfits dabei.“

Wer einen etwas „simpleren“ Helden verkörpern will, der mit eher gewöhnlicher Kleidung durch die Weiten von Azeroth streift, wird das bald tun können – ohne diese Items permanent im Inventar mit sich herumschleppen zu müssen.

Was haltet ihr von dieser Änderung am Transmog-System? Was sollte sich noch ändern, um das Feature zu verbessern?