WotLK Classic: Das legendäre Zombie-Event in WoW solltet ihr nicht verpassen

Der Pre-Patch von WoW: Wrath of the Lich King Classic hat einen Termin. Blizzard hat den Zeitplan für die unterschiedlichen Phasen veröffentlicht.

Mit Sehnsucht erwartet die Community von WoW Classic den Release der beliebtesten Erweiterung aller Zeiten. Wrath of the Lich King Classic steht in den Startlöchern und Blizzard hat endlich konkrete Termine bekanntgegeben, wann der Pre-Patch und damit auch das legendäre Zombie-Event live geht.

Was ist das für ein Event? Beim Pre-Event von Wrath of the Lich King Classic können die Spieler mittels verseuchter Kornvorräte von der Geißel verdorben werden. Nach einer kurzen Inkubationszeit werden sie zu Zombies – und damit feindlich für alle anderen Spieler! Es ist nun möglich, andere Spieler wiederum zu infizieren und somit ganz Azeroth ins Chaos zu stürzen.

Das Pre-Event von WotLK gilt als eines der eindrucksvollsten aller Zeiten, da es einen großen Teil der Spielwelt für die Dauer des Events nahezu unspielbar macht. Das stört zwar auch einige Spieler, die das Event zu aufdringlich finden, aber immerhin ist es zeitlich begrenzt.

31. August: Der Pre-Patch wird veröffentlicht und bringt damit die großen Systemänderungen von Wrath of the Lich King.

Der Pre-Patch wird veröffentlicht und bringt damit die großen Systemänderungen von Wrath of the Lich King. 6. – 13. September: Das „Zombieseuche“-Event beginnt, mit der ihr das Chaos über die Spielwelt verteilen könnt.

Das „Zombieseuche“-Event beginnt, mit der ihr das Chaos über die Spielwelt verteilen könnt. 13. September – 26. September: Die Geißel-Invasionen beginnen überall auf der Welt. Im Kampf gegen die Nekropolen könnt ihr besonders mächtige Belohnungen erhalten.

Die Geißel-Invasionen beginnen überall auf der Welt. Im Kampf gegen die Nekropolen könnt ihr besonders mächtige Belohnungen erhalten. 27. September: Wrath of the Lich King Classc wird um Mitternacht (00:01 Uhr) veröffentlicht.

Wrath of the Lich King Classc wird um Mitternacht (00:01 Uhr) veröffentlicht. 5. Oktober: Die Arena-Saison 5 beginnt.

Die Arena-Saison 5 beginnt. 7. Oktober: Die ersten 3 Raids öffnen – Naxxramas, das Auge der Ewigkeit und das Obsidiansanktum.

Die weiteren Release-Pläne für die kommenden Inhalte, wie etwa das Argentumturnier, Ulduar und die Eiskronezitadelle sind noch nicht bekannt.

Event wurde in Shadowlands neu aufgelegt: Selbst 14 Jahre nach dem ursprünglichen Release von Wrath of the Lich King galt das „Zombie-Event“ noch als legendär und unvergessen – deshalb brachte Blizzard es zum Start der aktuellen Erweiterung Shadowlands sogar in gewisser Weise zurück. Für mehrere Tage herrschte ein ähnliches Durcheinander. Doch wer noch einmal das „Original-Event“ erleben will, sollte ab dem 6. September mal auf den Classic-Realms vorbeischauen. Denn vermutlich wird es dieses Event danach nicht mehr so schnell geben.

