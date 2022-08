WoW WotLK Classic streicht das kontroverseste MMORPG-Feature und die Spieler meckern trotzdem

Bald erscheint mit Wrath of the Lich King die neue Erweiterung für WoW Classic. Ursprünglich erschien mit WotLK der Dungeon Finder in der ersten Form, wie ihr ihn nun aus dem modernen WoW kennt. Und obwohl das Feature oft als „Anfang vom Ende“ von WoW gesehen wird, beschweren sich nun einige Leute darüber, dass es fehlt.

Was ist das für ein Feature? Der Dungeon Finder ermöglicht es euch, per Knopfdruck eine Gruppe für einen Dungeon zu finden und euch zu dessen Eingang zu teleportieren. So, wie ihr es heute vermutlich kaum noch anders kennt.

Vor dem Dungeon Finder gab es dessen Vorgänger, das LFG-Tool. Hier müsst ihr Gruppen in einer Art Anschlagtafel oder alternativ über Addons oder den Chat suchen und anschließend selbst zum Eingang der Instanz reisen. Das dauerte oft genauso lang oder länger als der Dungeon selbst.

Der Dungeon Finder erschien mit dem letzten WotLK-Patch, mit dem auch die Classic-Version erscheint. Schon seit einer Weile wissen wir, dass WotLK Classic ohne Dungeon Finder kommen wird und eigentlich sollte das gerade Classic-Spieler freuen. Nun meckern sie aber.

WotLK Classic erscheint am 27. September als neue Erweiterung. Den Trailer seht ihr hier:

Der Dungeon Finder ist eigentlich verhasst und trotzdem meckern die Leute jetzt

Das ist die Kritik am Dungeon Finder: Eigentlich ist die Idee hinter dem Tool, MMORPGs wie WoW bequemer zu machen. Und tatsächlich wurde WoW so bequemer, aber auch unsozialer, wie Spieler schon seit vielen Jahren kritisieren.

Gerade Veteranen aus Vanilla-WoW und Burning Crusade schätzten an den Gruppen damals, dass man sich zusammenfand, um auch wirklich etwas zu reißen – selbst, wenn der Run mehrere Stunden dauert. So lange man den Dungeon nur zu Ende bringt.

Das Zusammenstellen der Gruppe und das Anreisen sorgten bereits für Smalltalk und soziale Bindung oder Zusammenhalt in der Gilde, wenn man schnell mal nach Hilfe fragen konnte. Gerade das Thema soziale Bindung ist der Grund, den Blizzard gegen die Implementierung des Dungeon Finders nennt (via WoW-Foren).

Da viele dieser Faktoren durch den Dungeon Finder wegfallen, empfinden Veteranen das Spiel als unpersönlicher. Dazu kommt, dass gerade die frühen Versionen des Tools Spieler mit massiven Strafen belegt haben, wenn sie vorzeitig verschwunden sind. Besonders seltenere Rollen wie Tanks haben sich das ab und an zu Nutze gemacht, um ganze Gruppen als „Geisel“ zu halten, wie Nutzer auf reddit erklären.

So sieht das LFG-Tool heute aus, auch wenn es teilweise von unliebsamen Gruppen überrannt wird.

Warum meckern die Fans nun? Blizzard bestätigte in einem Forenpost noch einmal, dass der Dungeon Finder nicht in WotLK Classic erscheinen wird, nicht zu Release und vermutlich auch nicht später. Das stieß auf viel Kritik.

Verteidiger des Dungeon Finders schätzen den Komfort und sehen keinen Verlust an sozialer Interaktion. Vor allem im Vergleich zur Classic-Version des LFG-Tools sei der Dungeon Finder eine viel angenehmer. Auf reddit schreibt Nutzer Ranec:

Schau mal, wenn wir schon nicht den Dungeon Finder bekommen, macht WENIGSTENS das LFG-Tool so wie in Retail. Das aktuelle ist SO schlecht. Ich bin echt verwundert, dass sie einfach ein neues [Tool] gemacht haben aber schlechter als das, was sie schon haben.

Auch im Forum stößt die Entscheidung auf Kritik, vor allem mit Blick auf das LFG-Tool. Hier wünscht man sich ebenfalls den Dungeon Finder als neues Feature oder doch zumindest eine bessere Version der Gruppensuche als die, die aktuell existiert.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch ist übrigens ein großer Verfechter von Dungeon Findern in allen MMORPGs:

Hasst mich ruhig, aber: Dungeon-Finder sind das Beste, was MMORPGs passieren konnte

Weitere Änderungen an WotLK Classic

Mit dem Release am 27. September wird WotLK Classic in einigen Belangen anders sein, als ihr es noch in Erinnerung habt. Im neusten Post erklärt Blizzard noch einmal einige der Änderungen:

Raids teilen sich eine ID im normalen und heroischen Modus, nicht aber in der 10- und 25-Spieler-Variante.

Fraktions- und Volkswechsel werden zu einem späteren Zeitpunkt in der Erweiterung möglich sein.

Titel und Erfolge werden auch in der 2v2-Arena erspielbar sein.

Reittiere und Erfolge sind an den Charakter gebunden, nicht an den Account.

Außerdem gab es schon früher die Entscheidung, den „Quest Helper“ aus WotLK Classic zu streichen. Das Feature hat etwa Quests direkt auf der Karte markiert. Diese Entscheidung wurde aber rückgängig gemacht, die Funktion bleibt im Spiel.

Da Blizzard hier bereits zurückgerudert ist, hoffen Fans nun auch darauf, dass vielleicht doch noch ein Dungeon Finder ins Spiel kommt. Ob das jedoch passieren wird, steht noch offen – aktuell sieht es nicht danach aus.

Wer sich außerdem auf die Schlacht von Tausendwinter gefreut hat, wird vermutlich etwas enttäuscht:

WoW WotLK Classic ändert legendäre PvP-Schlacht: „Wir sind von uns selbst enttäuscht“