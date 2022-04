Hasst mich ruhig, aber: Dungeon-Finder sind das Beste, was MMORPGs passieren konnte

Dungeon-Finder in MMORPGs werden kontrovers gesehen. Vielen erleichtern sie das Leben, doch einige Spieler sehen in ihnen den Untergang der sozialen Interaktion. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat sich in den letzten Wochen oft verzweifelt Dungeon-Finder gewünscht und sieht auch die Änderung in WoW Classic kontrovers.

Dungeon-Finder gehören für mich zu einem der besten Features in modernen MMORPGs. Mit dieser Meinung stehe ich sicherlich nicht alleine da, aber es wird auch viele Gamer geben, die gerade die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen – wie man bei der Diskussion um WOTLK Classic gesehen hat.

Dungeon-Finder sind kontrovers, denn sie machen es herrlich einfach, in ein Dungeon zu gehen, ohne sich intensiv mit der Gruppe auseinandersetzen zu müssen. Ich muss weder den Gearscore, noch die Namen meiner Mitspieler kennen und habe trotzdem ein Multiplayer-Erlebnis.

Doch genau darin sehen viele ein Problem. MMORPGs sind unpersönlicher geworden, Mitspieler oft nur Beiwerk. Die tollen Freundschaften, die man in seiner Jugend oder Studienzeit geschlossen hat, werden seltener.

Daran sind jedoch nicht die Dungeon-Finder schuld. Ich habe in WoW Bruning Crusade Classic und zuletzt vor allem in New World schmerzlich erlebt, wie kompliziert die Gruppensuche für ein Dungeon werden und wie das einen in der Gilde isolieren kann. Soziale Strukturen kann ich mir besser aufbauen.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Er spielt am liebsten Guild Wars 2, New World und ESO, hat aber auch etliche Stunden in Black Desert, WoW Classic oder Indie-Spielen wie Broken Ranks verbracht. Erst ist denn MMORPGs so verfallen, dass er keine Singleplayer-Games mehr zocken kann

Tank und Heiler wechseln die Gruppen, doch wir kommen einfach nicht vorwärts

In New World sind die Dungeons derzeit zu einem der lukrativsten und beliebtesten Spielinhalte geworden. Man bekommt dort gutes Gear, levelt schnell seine Kompetenz nach oben und verbringt nicht zu viel Zeit darin, dann viele die Dungeons inzwischen auswendig kennen. Durch die Mutationen aus dem Januar-Patch gibt es außerdem eine ordentliche Herausforderung für PvE-Fans.

Doch die Gruppensuche gestaltet sich in New World mehr als chaotisch, denn alle suchen im gleichen Rekrutierungs-Chat. Das ist nicht nur unübersichtlich, sondern kann zudem zu verrückten Situationen führen, wie ich gestern selbst erleben durfte:

Wir waren eine Gruppe aus vier Spielern – drei DDs und ein Tank – und suchten einen Heiler für den neuen Dungeon Herz der Stürme. Das dauerte schon so 10 Minuten.

Eine andere Gruppe suchte ebenfalls einen Mitspieler für Herz der Stürme – einen Tank.

Plötzlich verließ unser Tank die Gruppe und trat der anderen bei. Gleichzeitig jedoch wechselte der Heiler der anderen Gruppe zu uns. Beide Gruppen konnten also immer noch nicht losziehen.

Schlussendlich wechselte der Heiler in seine alte Gruppe zurück und wir brauchten nun sowohl einen Heiler als auch einen Tank. Nervig.

Zugegebenermaßen war das eine seltene Kuriosität, doch das ewige suchen und spammen im Chat bringt keine echte Tiefe und auch keine neuen sozialen Verbindungen. Ich habe mit keinem der anderen DDs während der Wartezeit zusammengespielt oder gechattet. Wir haben nun mal einfach gewartet – wie in einem Dungeon-Finder auch.

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

Soziale Strukturen kommen aus Herausforderungen, nicht aus stumpfen Farm-Content

Aber Alex, du hättest ja auch Kontakte in der Wartezeit knüpfen und so vielleicht neue Stammspieler gewinnen können, die du für kommende Dungeon-Runs anfragst. Ja, das ist richtig. Das kann man machen. Doch für so stumpfen Farm-Content wie die normalen Dungeons brauche ich in der Regel keine feste Gruppe.

Ich kann die normalen Dungeons problemlos mit Randoms laufen, egal ob aus dem Chat oder einem Dungeon-Finder.

Echte soziale Verbindungen ergeben sich bei mir aber erst durch Herausforderungen.

Mutierte Dungeons in New World etwa laufe ich lieber mit einer Gilden-Gruppe. Die Mitspieler kenne ich und sie kennen mich. Hier wird nicht sofort ein Dungeon verlassen, nur weil es zu einem Wipe kommt.

Ich habe durch zwei Kriege um Territorien in New World mehr Spieler kennengelernt, als in den letzten 50 Dungeon-Runs zusammen. Denn für die Kriege mussten wir zusammenarbeiten und uns austauschen.

Wenn ich in ESO einen Trial laufe oder in Guild Wars 2 einen Raid, dann mache ich das am liebsten mit Menschen, die ich kenne, mit denen ich im Voice-Chat sitze.

Meine beste Erfahrung in einem MMORPG überhaupt hatte ich mit meiner PvP-Stammgruppe in Guild Wars 1. Wir haben uns dreimal die Woche zum Training getroffen, um regelmäßig die Halle der Helden zu holen. Die Spieler von damals und die Momente vergesse ich nicht, weil sie mit Randoms so nie möglich gewesen wären.

Ein Sieg in der Halle der Helden war immer etwas Besonderes – und hat meine Stammgruppe eng zusammengeschweißt.

Kurios finde ich, dass WoW in WOTLK Classic auf einen Dungeon-Finder verzichten wird. Das könnte zu dem gleichen Problem führen, das ich in Burning Crusade Classic hatte. Ich habe keinen Anschluss gefunden.

Einige Freunde von mir sind gleich zum Start weg gelevelt, während ich erstmal ESO Blackwood gespielt habe. Sie waren dann bereit für die Raids, mir fehlte jedoch das Level und das Gear dazu.

Klar haben sie mir im Nachhinein geholfen, doch die First Kills der Gilde holten sie ohne mich. Mit einem Dungeon-Finder hätte ich leichter allein aufholen, während die Gilde an dem ein oder anderen Boss gewipt ist. Doch ich suchte ewig nach Mitspielern, musste mich langsam aufbauen.

In meiner Gilde war nach den ersten Kills jedoch schnell die Luft raus. Illidan habe ich nie getötet – falls mich jemand mal mitnehmen möchte!

Dungeon-Finder haben MMORPGs nicht ruiniert, doch es muss etwas darüber hinaus geben

Für mich sind Dungeons generell nur ein Mittel zum Zweck, um mich in ESO oder WoW auszurüsten und dann später mit meiner Gilde zusammen in die echten Abenteuer – oftmals Raids oder PvP – loszuziehen. Das sehen anscheinend auch die Entwickler von New World ein und bringen im Sommer einen Dungeon-Finder.

Dungeon-Finder haben die soziale Interaktion nicht getötet, sondern helfen durch einfachen Content und Grind. Doch danach braucht es etwas, das über den regulären Farm-Content hinaus geht. Etwas, das mit Randoms nicht so leicht zu schaffen ist, was mich quasi in eine Gilde oder Stammgruppe zwingt.

Gibt es das nicht, dann verliert auch die soziale Interaktion an Wert.

Zugleich darf die Gilde oder Stammgruppe aber nicht alles sein. Denn wenn ich sie für jeden Spielinhalt brauche, vergeht mir der Spaß daran, auch mal allein loszuziehen. Und jeder Spieler hat irgendwann eine Phase, wo man statt des Voice-Chats einfach mal eine gute Netflix-Serie oder einen Podcast nebenher laufen lassen möchte.

Wie seht ihr den Dungeon-Finder? Braucht jedes moderne MMORPG dieses Tool? Oder reichen euch auch einfache LFG-Tools, wo ihr eure Gruppe listen könnt, wie es etwa in Guild Wars 2 der Fall ist?

