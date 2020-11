Eure Tränen machen das Pre-Event in WoW nur noch besser

Das Pre-Event in World of Warcraft gefällt nicht allen Spielern. Cortyn von MeinMMO ergötzt sich am Leid der anderen – das macht das Ganze nur noch schöner.

In World of Warcraft ist gerade der Zombie-Wahnsinn ausgebrochen. Zumindest dann, wenn man sich in den Hauptstädten Sturmwind oder Orgrimmar aufhält. Wer ein wenig zu stark an einer verdorbenen Kornkiste schnüffelt oder ein verseuchtes Kleintier umbringt, wird von der Seuche erfasst und zum Zombie. Als Zombie kann man (fast) alle anderen Spieler attackieren, sie töten und damit ebenfalls zu Zombies machen. Das gleiche gilt für NPCs.

Auf meinem Server regen sich die Spieler so stark darüber auf, dass es nur noch albern ist. Über mehrere Stunden wurde im Handelschannel „rumgeheult“, wie schrecklich doch das Event ist und dass WoW nun für eine Woche quasi unspielbar ist.

Einzelne Spieler wurden umzingelt, gejagt und dann zur Zombie-Seite „bekehrt“.

Klar stimme ich zu, dass das Event hochgradig disruptiv ist. Ein normales Treiben in Sturmwind ist quasi nicht mehr möglich. Wer nur im Auktionshaus stehen möchte oder gerade in der Bank sein Inventar sortiert, der wird bei seiner Tätigkeit gestört.

Aber dieses Event soll disruptiv sein. Es soll Abwechslung in den Alltag bringen. Es soll Sturmwind und Orgrimmar verwüsten. Das ist die Intention dieses Events.

Wer in Sturmwind bleibt, der ist selbst schuld

Eigentlich bin ich ein Mensch (wahlweise: Dämon), der sehr auf Harmonie bedacht ist. Doch bei dem ganzen Rumgeweine im Handelschannel kam meine Schadenfreude richtig durch.

Die Straßen der Stadt gehören den Zombies. Zumindest auf meinem Realm.

Und es ist ja nicht so, als wäre WoW nun „unspielbar“. Man muss sich nur einfach ein wenig bequemen und die Hauptstadt Sturmwind verlassen. Der Aufwand dafür ist gering und kann in 30 Sekunden bewältigt werden. Einfach das Portal im Magierturm ansteuern, nach Boralus reisen und von dort aus weiter nach Eisenschmiede. Auch dort gibt es Auktionshäuser und Banken.

Stattdessen kann man natürlich auch über Stunden einen Eiertanz im Handelschannel aufführen und sich darüber beschweren, dass diese „Degenerierten, die hier Zombies spielen“ alles schreckliche Menschen sind, die „im RL nichts auf die Reihe kriegen“.

In der Altstadt bauten wir die Armee auf.

Meine gestrige Zombie-Erfahrung mit dem Event war großartig. Ich habe mich mit einigen Gildenkollegen zusammengeschlossen und wir haben uns überlegt, wie wir als Zombies möglichst viel Chaos stiften können.

Also zogen wir erst in die eher gering besiedelten Teile der Stadt, töteten dort alle NPCs und rekrutierten sie für unsere Zombie-Armee, bevor wir den Marktplatz gestürmt und infiziert haben.

Ein Häuserkampf mal ganz anders

Es dauerte natürlich nicht lange, bis die ersten findigen Verteidiger auf die Idee kamen, sich einfach auf den Dächern zu positionieren – da kommt man als Zombie nämlich nicht dran. Das half natürlich den NPCs und niedrigstufigen Charakteren nicht. Trotzdem gelang es den Spielern dann, die Invasion zurückzuschlagen – vorerst.

So sauber war Goldhain schon lange nicht mehr.

Denn auch die Zombie-Spieler hatten eine neue Idee. Anstatt sich von unten abschlachten zu lassen, wählten sie eine andere Strategie. Als Lebende ließen sie sich von einem Auserwählten infizieren, sodass der Timer zu ticken begann. Anschließend ging es aufs Flugmount, genau zu den Verteidigern auf die Dächer.

Kurz bevor die Verderbnis auslief, ließen wir uns von den Reittieren fallen und landeten auf den Verteidigern, die wir im nächsten Moment als Zombies mit Selbstsprengung hinrichteten und dabei eine ganze Horde weiterer Zombies erschufen.

Diese Schlacht ging noch eine ganze Weile, bevor wir versuchten, auch angrenzende Gebiete zu überfallen. Goldhain fiel unserer Attacke zum Opfer – das dürfte der erste Abend seit langer Zeit gewesen sein, an dem nicht dutzende nackte Elfen am Tresen standen und von sabbernden Draenei angestarrt werden.

Auch die Späherkuppe in Westfall wurde zerlegt. Egal ob Gnoll oder Mensch, alles wurde zum Zombie.

Auch die Späherkuppe musste dran glauben und wurde kurzzeitig zum Territorium der Geißel umfunktioniert.

Erst der Versuch, mit dem Zeppelin nach Orgrimmar überzusetzen, um auch die Horde ein wenig zu peinigen, führte dann zu einem jähen Ende. Denn beim Ladebildschirm nach Kalimdor endet der Zombie-Effekt leider.

Dennoch hatten wir gestern eine ganze Menge Spaß und das auf beiden Seiten. Die paar Miesepeter, die im Chat nur am meckern waren, haben das Ganze nur noch süßer gemacht.

Ein einmaliges Event, das ein bisschen Chaos in die World of Warcraft bringt – ich habe es in vollen Zügen genossen. Und ihr?