Wie sich das Pre-Event für WoW Shadowlands ab Mittwoch verändert

Zur Vorbereitung auf World of Warcraft: Shadowlands läuft in WoW aktuell das Pre-Event zur neuen Erweiterung. Das ist in zwei Stufen geteilt, wobei Stufe 2 bald beginnt. In dieser erwartet euch eine tödliche Seuche, die viele Server in Chaos stürzen wird.

Was verändert sich? Beginnend mit der Phase 2 des Pre-Events von WoW Shadowlands wird ein neues Feature ins Spiel implementiert: Die Zombie-Seuche. Diese Seuche gab es schon zu Wrath of the Lich King (WotLK) und hat damals bereits für Chaos gesorgt.

Es werden Kisten mit verseuchtem Korn in den Städten liegen, die ihr benutzen könnt. Dadurch werdet ihr infiziert und verwandelt euch in einen Ghul. Als solcher seid ihr feindlich gegenüber allem, was nicht auch ein Ghul ist.

Ghule können andere Spieler angreifen, um sie ebenfalls zu infizieren und zu Ghulen zu machen. Das sorgt für eine Art Kettenreaktion, durch die immer mehr Spieler infiziert werden und sich verwandeln. Wer vor WotLK gespielt, dürfte sich mit dem Event in der Zeit zurückgeworfen fühlen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Eines der ersten Videos zur neuen Zombie-Seuche vor Shadowlands.

Wann startet Stufe 2? Für gewöhnlich starten neue Events immer nach den Wartungsarbeiten, was am Mittwoch, den 18. November um 11:00 Uhr der Fall wäre. Allerdings kann es sein, dass die Stufe 2 des Pre-Events bereits früher kommt.

Wie wowhead berichtet, ist Stufe 2 auf den amerikanischen Servern schon aktiv. Weil Shadowlands dort an einem Montag startet und es noch genau eine Woche bis dahin ist, sei die Phase schon aufgespielt worden.

Für uns in Deutschland bedeutet das, dass das Event ebenfalls schon morgen, am 17. November starten würde, dann voraussichtlich um 0:00 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag. Shadowlands erscheint am 24. November um Punkt 0:00 Uhr.

Zombie-Seuche in WoW – Das müsst ihr wissen

Worauf muss ich achten? Besonders als neuer Spieler solltet ihr nicht in Panik verfallen. Wenn ihr angegriffen werdet, gehört das einfach dazu. Es kann passieren, dass ihr in dieser Zeit in den Hauptstädten einfach nicht sicher seid.

Generell werdet ihr für die kommende Woche vermutlich wenig in Sturmwind oder Orgrimmar anstellen können, in anderen Städten vermutlich auch nicht. Wer sich bisher beschwert hat, dass das Pre-Event ein „AFK-Simulator“ sei, wird mit der Seuche eines Besseren belehrt.

Rechnet nicht damit, dass im Auktionshaus viel los ist, wenn alle Spieler ständig infiziert und angegriffen werden. Besonders Banken und Auktionshäuser dürften ein beliebtes Ziel der Ghule werden, weil dort fast ständig jemand anzutreffen ist, den sie angreifen können.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Was bietet das Event sonst noch? Ansonsten wird sich nicht viel ändern. Ihr werdet einige zusätzliche Quests in Eiskrone finden und weiterhin die seltenen Bosse bekämpfen können, die starke Beute fallen lassen. Auch Nathanos steht weiter als Weltboss zur Verfügung.

Durch die zusätzlichen Quests könnt ihr weitere Belobigungen abstauben, mit denen ihr schneller an die Belohnungen aus dem Pre-Event kommt. Wer also noch Rüstung oder Haustiere kaufen möchte, kann das in Stufe 2 schneller.

Sonst gilt weiterhin das Warten auf die Bosse, um die 34-Platz-Tasche oder den Blauen Protodrachen abzustauben. Es kann zwar eine ganze Weile dauern, bis ihr den Boss zu Gesicht bekommt, dessen Loot ihr braucht, aber Cortyn beruhigt: Das Warten auf die Rare-Mobs macht doch mehr Spaß als gedacht.