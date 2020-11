Das Warten beim Pre-Event von WoW: Shadowlands nervt. Doch Cortyn von MeinMMO hat Gefallen daran gefunden – denn es bringt soziale Interaktion.

In World of Warcraft läuft gerade das Pre-Event zur kommenden Erweiterung. Während die ersten Quests eine Weile lang bei Laune halten und der Kampf gegen Nathanos Pestrufer mit einem coolen Cinematic belohnt wird, gibt es aber auch Kritik. Vor allem die Rare-Mobs in Eiskrone sorgen für Frust, denn sie erscheinen nur alle 20 Minuten. Für viele erinnert das an einen AFK-Simulator.

Um ehrlich zu sein, war mein erster Gedanke auch: „Was für ein blödes System, da muss man ja ewig warten, bis man wieder was zu tun hat.“

Grundsätzlich stimmt der Gedanke auch. Wer nur auf die Beute von den Rares giert, der ist zum Warten verdonnert. Nur drei Mal pro Stunde für 20 Sekunden auf einen Feind einzuprügeln, um auf einen seltenen Drop zu hoffen, kann ziemlich frustrierend sein. Ich habe Verständnis für jeden, der sich mit diesem System nicht anfreunden kann.

Rumstehen, bis der Mob endlich spawnt.

Erzwungenes Warten sorgt für Gespräche-Spielraum

Allerdings hat dieses Warten auch einen schönen Aspekt hervorgebracht, den ich in WoW schon eine Weile vermisst habe: Fast schon erzwungene, soziale Interaktion im Spiel.

Natürlich ist am Ende des Tages Wartezeit auch weiterhin Wartezeit, die in einer eigentlich spaßigen Freizeitbeschäftigung für die meisten fehl am Platz sein dürfte.

Doch die Stunden des Herumstehens und gemeinsam auf den nächsten Mob zu warten, bis endlich Bronjahm für seine 34-Platz-Tasche erscheint, waren mit allerlei sozialer Interaktion geschmückt:

Es wurde miteinander gelitten, wenn irgendwie alle die Tasche von Bronjahm bekommen haben, außer man selbst.

Es wurde ein großer Kreis gebildet, bei dem kein Reittier doppelt vorkommen durfte – bei knapp 80 Spielern gar nicht so einfach.

Eine kleine Tanzeinlage, bei der alle gemeinsam um ein Lagerfeuer tanzten.

Ein „Niederknien“-Kreis für den armen Hordler, der im Kriegsmodus immer mal wieder schauen wollte, was das für ein Rare-Mob ist, nur um dann von 80 Allianzlern umgenietet zu werden.

Beim Warten und Hoffen auf die Riesen-Tasche entstehen viele Bekanntschaften.

Grundsätzlich ist das einfach ein cooles Event, bei dem man einige Spieler sieht, denen man womöglich Wochen oder Monate lang schon nicht mehr begegnet. Ich hatte immer wieder einige „Ach, dich gibt es ja auch noch!“-Gespräche mit Leuten, die man im Laufe der Monate und Jahre irgendwie aus dem Blick verloren hatte.

Wenn man sich darauf einlässt und nicht die ganze Zeit nur negative Stimmung im Sinne von „Moah, nichts zu tun, alles Mist!“ verbreitet, kann man ein paar nette Gespräche und Albernheiten erleben.

Viele warten auf die Mobs – da erkennt man so manch einen alten Bekannten.

Es gibt ja Alternativen: Wer sich mit dem Gedanken gar nicht anfreunden kann, der kann die Wartezeit übrigens durchaus anders nutzen. Entweder man farmt 20 Minuten lang Geißelsteine bei anderen Feinden oder man loggt einfach um, damit auch ein anderer Charakter die Pre-Event-Quest abschließt oder eben Nathanos Pestrufer umhaut. Wer nur abwartet und sich dann darüber beschwert, dass er zum Warten gezwungen wird, ist auch ein kleines bisschen selbst schuld.

Aber ganz ehrlich: Das war für mich die Wartezeit wert, denn ein bisschen aufgezwungene Zeit für soziale Interaktion in World of Warcraft war wirklich nett.

Das ist nichts, was ich mich für jedes Event wünsche, doch als Abwechslung zu einer sonst immer stärker beschleunigten Spielwelt hat mir das gut gefallen. Ich freue mich schon darauf, heute Abend wieder meine „Rare-Mob-Runden“ zu drehen und dabei ein paar Gespräche mit den Mitspielern meines Realms zu führen, die sonst nie zustande gekommen wären. Ein paar kannten mich sogar noch von den Spaziergängen mit meinem Baum …

Wie seht ihr das Ganze?