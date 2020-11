WoW: Im Pre-Event könnt ihr die größte Tasche des Spiels bekommen

Im Pre-Event von WoW: Shadowlands gibt es eine riesige Tasche für das eigene Inventar. Wir verraten, wie ihr an die 34-Platz-Tasche rankommt.

Das Pre-Event von World of Warcraft: Shadowlands ist gerade in vollem Gange. Während es einigen Frust über die lange Wartezeit bei den seltenen Mobs gibt, sind aber auch ein paar kleine Highlights in der Beuteliste dieser Feinde versteckt. Eines davon ist „Papas neuwertige Tasche“. Die könnt ihr vom seltenen Feind Bronjahm in Eiskrone bekommen. Die Tasche hat stolze 34 Plätze und ist damit die größte im Spiel.

Wo findet ihr Bronjahm? Bronjahm erscheint immer an der gleichen Stelle, nämlich in Eiskrone bei den Koordinaten 70 / 37. Ein Addon zum Anzeigen von Koordinaten ist hier hilfreich. Das ist ein kleines Stück südlich von den Turnierplätzen des Argentumkreuzzuges bei „Sindragosas Fall“. Allerdings ist Bronjahm nur selten anzutreffen, ihr müsst also zu den passenden Zeiten anwesend sein.

Hier findet ihr Bronjahm – wenn er denn da ist.

Zu diesen Zeiten findet ihr Bronjahm: Bronjahm ist einer von 20 verschiedenen Rare-Mobs des Pre-Events. Da die seltenen Feinde sich alle 20 Minuten abwechseln, dauert ein Durchlauf satte 6 Stunden und 40 Minuten. Ihr müsst also fast 7 Stunden warten, um nach einem Bronjahm-Kill einen weiteren Versuch zu starten. Solltet ihr Bronjahm um wenige Momente verpasst haben, ist das besonders ärgerlich.

Zu welchen Zeiten erscheint Bronjahm? Für europäische Realms dürften die folgenden Spawn-Zeiten von Bronjahm gelten.

Donnerstag (12.11.): 05:40 Uhr, 12:20 Uhr, 18:00 Uhr

Freitag (13.11.): 00:40 Uhr, 07:20 Uhr, 14:00 Uhr, 20:40 Uhr

Samstag (14.11.): 03:20 Uhr, 10:00 Uhr, 16:40 Uhr, 23:20 Uhr

Sonntag (15.11.): 06:00 Uhr: 12:40 Uhr, 19:20 Uhr

Beachtet, dass es bei den Zeiten zu Verschiebungen und Verzögerungen kommen kann, sollte sich ein Fehler einschleichen oder Blizzard etwas am Spawn-Verhalten der seltenen Feinde ändern. Fragt im Zweifel einfach im Chat nach, wie es gerade um Bronjahm steht.

Die Chance auf den Drop liegt bei knapp 24 % – also kann es ein paar Versuche dauern.

Warum ist die Tasche so gut? Die auf herkömmliche Weise erhältlichen Taschen haben 32 Plätze. Damit ist die Tasche von Bronjahm noch einmal ganze 2 Inventarplätze größer und eignet sich somit besser für ausgedehnte Abenteuerreisen. Zwar gibt es im Spiel bisher auch eine 34-Platz-Tasche zu kaufen, das Gepäck des Wahnsinnigen, doch das kostet schwindelerregende 500.000 Gold. Das entspricht einem Aufwand von mehreren Tagen oder Wochen, um solche Beträge zu verdienen.

Droppt die Tasche immer? Nein, sie ist leider kein garantierter Drop. Es besteht nur eine Chance, dass Bronjahm sie hinterlässt. Solltet ihr beim ersten Versuch kein Glück haben, kommt einfach zu einem anderen von Bronjahms Spawnzeiten zurück und versucht es erneut. Die Tasche ist aber auch einzigartig, sodass ihr sie mit jedem Charakter nur ein einziges Mal verwenden könnt.

Habt ihr die Tasche schon bekommen? Oder versucht ihr es bei diesen Spawnzeiten gar nicht erst?

Beim Pre-Event gibt es zum Glück noch einige andere Belohnungen.