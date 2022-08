WoW WotLK Classic bringt Paket für 80 Euro: „Das ist ein Witz, richtig?“

Es gibt wieder Stress um einen neuen „Deal“ in WoW Classic. Die Bonus-Editionen von WotLK Classic sind teurer als Vollpreistitel.

Im Grunde war es zu erwarten, doch trifft es die Fans des klassischen World of Warcraft wieder wie ein Schlag ins Gesicht. Passend zum Pre-Patch von Wrath of the Lich King Classic gibt es auch im Shop von World of Warcraft wieder neue Bundles, mit denen ihr eure Spielerfahrung verbessern könnt – zu ordentlichen Preisen. Zwischen 50 € und 80 € kosten diese Aufwertungen.

Was sind das für Pakete? Zum Start von Wrath of the Lich King Classic können Spielerinnen und Spieler sich für den Kauf von 2 zusätzlichen Paketen entscheiden:

Northrend Heroic Upgrade für 50 €

Northrend Epic Upgrade für 80 €

Beide Pakete kommen mit unterschiedlichen Inhalten daher.

Das steckt im Northrend Heroic Upgrade: Das günstigere Bundle für 50 € enthält die folgenden Inhalte:

Ein Charakter-Boost auf Stufe 70 (gilt nicht für Todesritter), einschließlich: erfahrenes Reiten volksspezifisches, episches Reittier volksspezifisches, seltenes Flugreittier Waffenfertigkeiten bis Stufe 70 Alle Flugrouten in Azeroth und der Scherbenwelt freigeschaltet ein Set ungewöhnlicher (grüner) Ausrüstung für Stufe 70 vier Taschen mit je 14 Plätzen etwas Gold

Das Pinguinhaustier Pebbles

Spielzeug „Glücksköder des Fischsprechers“, mit dem man einen Tuskarr als Angelpartner herbeirufen kann

Die Inhalte des „Heroic Upgrade“.

Das steckt im Northrend Epic Upgrade: Das Epic-Upgrade ist das Paket für stolze 80 €. Darin enthalten sind:

Alle Inhalte des Heroic Upgrade

Flugreittier “Walknochengleiter der Kal’uak“

Flugreittier „Küstengleiter der Tuskarr“ für das Retail-WoW (Shadowlands / Dragonflight)

30 Tage Spielzeit für World of Warcraft (Classic und Retail)

Die Inhalte des „Epic Upgrade“ für WotLK Classic.

Community reagiert wütend: Wie zu erwarten, reagiert die Community rund um WoW Classic eher wütend und verstimmt. Noch immer scheint man unzufrieden darüber, dass Shop-Angebote in dieser Form in WotLK Classic überhaupt stattfinden. Gleichzeitig empfindet man die Preise als Frechheit, wenn man bedenkt, dass WotLK ein inzwischen sehr altes Spiel ist und im Grunde ja umsonst im Abo enthalten ist. Dort für ein Paket mehr als den Vollpreis eines neuen Titels zu verlangen, empfinden viele als freche Abzocke. Einige Kommentare dazu:

„Der gleiche Preis wie für Retail-Addons …

… Nur ohne Spiel? WoW.“

… Nur ohne Spiel? WoW.“ „Holt euch vor eurer Reise, die ihr schon vor 14 Jahren bezahlt und unternommen habt, mehr Pixel und die Möglichkeit Content zu überspringen. Für 80 €.“

„Entschuldige, könnt ihr das bitte in der „Diablo Immortal“-Sprache sagen? Wie viel Wert bekomme ich nochmal genau bei diesem Deal?“

Allerdings muss man auch dazu sagen, dass alleine der Charakter-Boost normalerweise bereits knapp 50 € kostet und man daher mit den Paketen wohl „spart“, wenn man sich für digitale Goodies wie Pets, Mounts und Ähnliches interessiert und ohnehin einen Boost nutzen will, sind das wohl attraktive Angebote – zumindest im Vergleich zum herkömmlichen Preis. Das wird auch von einigen Kommentaren angemerkt, die im Grunde sagen: Ihr müsst es ja nicht kaufen, wenn ihr nicht wollt.

Wie ist eure Meinung zu diesen Paketen? Eine absolute Frechheit oder optional und damit gar kein Problem?