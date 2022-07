MMORPGs wie WoW waren früher besser, weil sie uns alle gleichgemacht haben

Waren MMORPGs früher wirklich besser? Ja, findet MeinMMO-Dämon Cortyn, denn damals war jeder im Spiel gleich – und heute nicht mehr.

Immer mal wieder hört man die Diskussion, dass MMORPGs ja früher besser waren. Die Spiele von damals haben mehr Spaß gemacht, hatten mehr zu bieten, waren irgendwie sozialer, nicht so „casualisiert“ und die Entwickler waren noch mit Herzblut bei der Sache.

Heute ist das natürlich ganz anders. Es macht keinen Spaß, es gibt nichts zu tun, alle benehmen sich wie die Axt im Walde, alles ist superleicht und die Entwickler sind alles gierige Profit-Monster, denen nur noch ihr Götter namens „Aktionäre“ wichtig sind.

Ihr kennt dieses Gelaber. Darauf gebe ich nicht sonderlich viel, weil es sich nicht mit meiner Wahrnehmung deckt und oft einfach viel Bitterkeit der Auslöser ist.

Aber trotzdem gibt es für mich einen Aspekt, der damals sehr bedeutend für Spiele wie World of Warcraft war und heute verloren gegangen ist. Etwas Essenzielles, das neue Spiele im Grunde gar nicht mehr haben. Und das hat mit Mikro-Transaktionen und jeder Menge realem Geld zu tun.

Ich weiß, ich weiß. Das könnte jetzt ganz leicht in ein „Früher war alles besser“ abdriften, wo ich mit dem Krückstock wütend den Kids mit ihren Pre-Order-Season-Pass-Premium-Deluxe-Mount hinterherrenne. Aber das will ich gar nicht.

Ich habe mir einfach mal ein bisschen Zeit genommen und nachgedacht, warum ich heute spiele und warum ich es damals getan habe.

Mein Hauptbeispiel ist hier World of Warcraft, weil mich das seit fast 2 Jahrzehnten begleitet, aber was mir aufgefallen ist, betrifft auch die meisten anderen Spiele.

13 € machten damals alle in WoW gleich

Als ich damals auf dem Realm „Die Ewige Wacht“ in meine erste Raidgruppe kam, war es auch das erste Mal, dass ich mit so vielen unterschiedlichen, fremden Leuten im TeamSpeak war. Eine bunte Truppe von über 40 Leuten, durch alle sozialen Schichten hinweg, aus allen möglichen Lebenslagen und aus allen Altersklassen.

Und doch waren wir alle gleich.

Diese Gleichheit kostete etwas – genau 13 Euro im Monat für ein Abonnement.

13 Euro machten aus einem gestressten Familienvater unseren zuverlässigen Nachtelfen-Tank.

13 Euro machten aus aus fleißigen Informatik-Studenten unseren etwas zu energischen Feuer-Magier.

13 Euro machten aus dem extrovertieren Arbeitslosengeld-Empfänger den freundlichen Druiden-Heiler, der alle Fähigkeiten mit RP-Makros belegt hat.

13 Euro machten aus dem Abteilungsleiter den etwas verpeilten Zwergen-Priester, der nie den Furcht-Schutz richtig setzt.

13 Euro machten aus dem leicht bekifften Millionärssohn einen (noch immer leicht bekifften) Gnom-Schurken, der immer aus Versehen pullen musste.

Für 13 Euro im Monat waren wir ein Team. Für 13 Euro konnte jeder sein reales Leben zurücklassen und in die Spielwelt fliehen, um für ein paar Stunden pro Abend exakt gleichbedeutend mit allen anderen zu sein.

Eine bunte, irre Truppe. Und alle waren gleich – zumindest im Spiel.

Egal wie erfolgreich wir im Beruf waren – im Spiel waren wir gleich

Mir ist vollkommen bewusst, dass es natürlich keine reale Gleichheit im Spiel gab – immerhin hatten verschiedene Menschen unterschiedlich viel Zeit, die sie in das Spiel investieren konnten. Aber jeder war exakt das, was er oder sie sich im Spiel verdient hatte. Es war ein eigener, abgeschiedener Kosmos.

Und das war ein wunderbarer Ort. Wir waren Spieler:innen aus allen Schichten der Gesellschaft. Es war egal, was wir im „echten Leben“ waren und wie erfolgreich wir dort waren, welchen Beruf wir hatten oder welche Kleidung wir uns leisten konnten. Denn im Spiel zählte nur das, was es im Spiel zu tun gab. Es war losgelöst von der realen Welt.

In einer realen Welt, in der die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander klafft, ist das natürlich ein schwacher Trost und behebt keine realen Probleme – das ist mir vollkommen klar. Aber alleine die Existenz eines Rückzugsortes, einem Ort der (gefühlten) Gleichheit, wo jeder die gleichen Chancen hatte … das war so unglaublich viel wert.

Wenn ich heute in die Nachrichten schaue, werde ich unzufrieden. Pandemie, Krieg, Inflation, zunehmender Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Klimawandel. Es ist erdrückend und es sind alles wichtige Themen, mit denen man sich früher oder später auseinandersetzen muss. Doch das geht nicht immerzu, das nimmt nur noch mit.

Da sehne ich mich mehr als je zuvor zurück nach einem Spiel, das uns alle „gleich“ gemacht hat in den Startvoraussetzungen. Ein Spiel, das Realitätsflucht anbietet, für Tausende Stunden begeistert und dabei nicht irgendwo noch zusätzlich zur Kasse bittet, sodass man der ganzen Welt mit funkelndem Sternenpony zeigen kann, dass man „im echten Leben“ mehr Geld auf dem Konto hat.

Ich hasse die Idee: Statt Gold im Spiel zu farmen, kann ich auch einfach arbeiten gehen und mir Gold kaufen

Ich bin – und das meine ich vollkommen ernst – nach wie vor der Meinung, dass World of Warcraft in seinem aktuellen Zustand nicht Pay2Win ist. Auch wenn man Echtgeld zu Gold und Gold wiederum zu Ausrüstung oder Boosting-Runs umtauschen kann, gehört noch immer eine Menge Können dazu, ein guter WoW-Spieler oder eine gute WoW-Spielerin zu sein.

Vielleicht bist du mit gekauftem Equipment der King of LFR, aber in Mythisch+15 oder heroischen Raids hilft dir dann doch nur Spielerfahrung und fleißiges Lernen der Mechaniken. Zumal der wirkliche „Win“ in World of Warcraft es auch ist, eine freundliche Gruppe zu haben, mit der man Spaß hat und nicht den dicksten Balken auf dem Damage-Meter (auch, wenn der manchmal gut tun kann)!

Dennoch verfluche ich, dass es diese Möglichkeit in World of Warcraft gibt, sich Gold für echtes Geld zu kaufen.

Selbst wenn ich mit einem zweistelligen Millionenbetrag so viel Gold besitze, dass ich wohl für die nächsten Erweiterungen ausgesorgt habe, hasse ich es.

Ich hasse es, dass es diesen Gedanken in meinem Kopf gibt: „Anstatt Gold im Spiel farmen zu gehen, kannst du auch einfach einen Artikel für MeinMMO schreiben und dir davon das Gold kaufen. Das geht viel schneller.“

Ich kauf mir kein Gold für echtes Geld, weil ich nicht muss und nicht will. Aber für Leute ohne Gold, ist dieser Gedanke verlockend. Und exakt das führt mich wieder zu dem ursprünglichen Problem zurück:

Das reale Geld hat eine Auswirkung auf das Spiel.

Diese Verbindung, selbst wenn ich sie nicht nutze, bricht für mich einen Teil der Immersion. Es führt ganz unweigerlich zu einer Verbindung, dass dein Kontostand im realen Leben Auswirkungen auf das haben wird, was du im Spiel bist.

Spiele sollen in sich abgeschlossen sein – Es darf nichts von außen eindringen

Wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich, dass das ein abgeschlossener Kosmos für sich ist. Ich will, dass nur Taten im Spiel Auswirkungen auf das Spiel haben. Ich will nicht, dass Bernd der Bankberater „mehr“ im Spiel sein kann, weil er Geld auf den Tisch knallt. Ich will nicht, dass Diablo-Dieter durch den Besitz eines ganz anderen Spiels wegen einer Cross-Promotion ein Pet bekommt, das es auf andere Weise nicht gibt. Und ich will nicht, dass PvP-Peter einen besonderen Titel hat, weil er auf YouTube ein Turnier verfolgt.

Ich will im Spiel nichts an Inhalten haben, die mich an jeder Ecke daran erinnern, dass es eine Welt außerhalb des Spiels gibt, in der ich Dinge tun und machen könnte, die mir dann im Spiel Vorteile oder Besonderheiten verschaffen.

Man stelle sich das mal bei Brettspielen vor.

Da gibt’s bei „Dämon ärgere dich nicht“ dann nicht mehr nur die roten, gelben, grünen und schwarzen Figuren, sondern für die reiche Spielerin auch noch die Premium-Funkel-Glitzer-Deluxe-Figuren, die jede gewürfelte 6 bejubeln und blinken, wenn sie aufs Zielfeld treten.

Da gibt’s bei Monopoly (Auto ist die beste Figur, nur so am Rande) dann nicht mehr die den finanziellen Ruin bringende Schlossallee, sondern ein Spieler hat die Regenbogen-Disco-Schlossallee, die zwar spielerisch den gleichen Effekt hat, aber eine holografische Karte mit Laser-Projektion an die Decke ist, die immer am Himmel anzeigt, wie viel der arme Tropf bezahlen muss, der mit seinen vergilbten Papp-Karten von der Badstraße und dem Wasserwerk spielt.

Nichts davon macht das Spiel an sich unfairer und doch würde es das Gefühl von Ungleichheit verstärken.

Wenn ich also für mich zurückdenke, warum MMORPGs „früher besser waren“, dann ganz eindeutig, weil sie mir für einige Stunden eine vollkommene Flucht vor der Realität verschafft haben und dabei gleichzeitig soziale Kontakte boten, wenn man die denn wollte.

Noch heute kann ich für Stunden in solche Welten fliehen, aber der Zauber ist deutlich schwächer geworden, weil mir die Spielwelten an jeder Ecke sagen: Schau, die Magierin da vorne hat 60 € mehr bezahlt, und der Priester dahinten hat 40 € im Cash-Shop gelassen.

Ich will diese Welt zurück, in der allein die Abo-Gebühren uns alle gleich gemacht haben und eine perfekte Realitätsflucht ermöglichten. Und dass das niemals wieder kommen wird, ist vermutlich auch der Grund, warum mich das Thema traurig macht.