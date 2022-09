WoW Classic: 3 AddOns, die euer Leben in WotLK deutlich erleichtern

Mit AddOns lässt sich euer Spielerlebnis in WoW Classic individuell gestalten und vereinfachen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche sich für die neue Erweiterung Wrath of the Lich King (WotLK) besonders lohnen.

Was sind AddOns? Dabei handelt es sich um Modifikationen. Sie versorgen die Spieler mit zusätzlichen Informationen und machen WoW komfortabler. Für die Erweiterung WotLK, die diesen Monat erscheint, gibt es ein paar „Must Haves“.

Die Empfehlungen basieren auf einer Topliste beliebter AddOns von curseforge.com sowie auf eigenen Einschätzungen der MeinMMO-Redaktion.

Deadly Boss Mods (DBM)

Deadly Boss Mods (DBM) vereinfacht alle Kämpfe in Dungeons und Raids. Das AddOn zeigt euch an, welche Fähigkeiten der Boss wirkt und gibt Hinweise, was ihr tun müsst. In besonders kritischen Situationen schickt es euch eine Warnung.

Zusätzlich verteilt DBM Hinweise an bestimmte Spieler, wenn diese eine Aufgabe zu erfüllen haben. Meist sind die angezeigten Meldungen selbsterklärend und machen viele Kämpfe entspannter.

Laut der Topliste von curse ist DBM das beliebteste AddOn in WoW Classic. Selbst Profi-Gilden greifen darauf zurück. In manche Gilden werdet ihr ohne Boss Mods gar nicht erst aufgenommen.

DBM gehört auch zu den wichtigsten AddOns für WoW Shadowlands.

Seht hier das Intro-Cinematic zu WotLK:

Questie

Questie unterstützt euch, wie der Name schon sagt, beim Questen in WoW. Das soll nämlich in der kommenden Erweiterung schwieriger werden.

Das AddOn zeigt verfügbare Quests und Objekte auf eurer Karte an. Das AddOn zeigt euch genau an, wo ihr hinlaufen müsst, was ihr einsammeln müsst und wo sich die zu tötenden Gegner befinden.

Außerdem bietet Questie ein Tool, das anzeigt, welche Aufgaben ihr schon erledigt habt und wie viel ihr in jeder Zone noch erledigen könnt.

In der Ingame-Datenbank könnt ihr euch alle möglichen NPCs und ihre Standorte anzeigen lassen. Genauso funktioniert es bei Mobs und Objekten. Ihr findet durch Questie alle möglichen Informationen, um zügig voranzukommen, ohne viel zu suchen.

RareScanner

Mit einer neuen Erweiterung kommen natürlich neue Inhalte, Monster, NPCs und so weiter ins Spiel. Manchmal verpasst man etwas Seltenes, weil es außerhalb der Sichtweite liegt. Deshalb lohnt sich, zumindest anfangs, das AddOn RareScanner.

Dadurch habt ihr einen Button auf eurem Bildschirm, der alles um euch herum scannt und anzeigt, wie selten es ist bzw. ob dort etwas Seltenes droppen kann. Auch auf der Weltkarte zeigt der Scanner diese Infos an. Ihr seht NPCs, Schätze, Events und Gegner.

Sobald das AddOn etwas gefunden hat, löst es einen Soundeffekt aus. Daraufhin zeigt es euch die genaue Position des Fundes.

Welche AddOns benutzt ihr? Welche haltet ihr für besonders sinnvoll in der neuen Erweiterung WotLK? Oder wollt ihr das Spiel lieber frei von Modifikationen genießen und greift lieber nicht auf AddOns zurück? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

In unserem Quiz könnt ihr beweisen, wie tief euer Wissen in WoW geht und ob ihr ein echter Besserwisser seid.