Twitch-Streamer wünscht sich Sonderbehandlung in WoW – Blizzard soll seinen Namen schützen

Der Twitch-Streamer Asmongold erstellte in WoW Classic: Wrath of the Lich King einen neuen Charakter. Doch bei der Namensfindung fing es an, zu hakeln.

Um wen geht es? Asmongold ist bereits seit 2014 auf Twitch unterwegs und ist mit über 3 Millionen Followern der wohl größte Streamer zu World of Warcraft und MMORPGs allgemein. Darüber hinaus zeigt er auch andere Spiele.

Sogar Asmongolds Zimmer, in dem er streamt, wurde über die Zeit zum Star – gewissermaßen. Kürzlich lag der Fokus aber wieder auf WoW: In Wrath of the Lich King erstellte Asmongold einen neuen Charakter. Doch beim letzten Schritt der umfassenden Anpassung sollte der Stream kurz ins Stocken kommen.

Denn die bevorzugten Namen von Asmongold waren alle schon weg.

„Da legt sich jemand richtig ins Zeug“

Im Stream ist zu sehen, wie Asmongold genau diesen Namen zum Start von Wrath of the Lich King für seinen Charakter verwenden möchte – nur um dann angezeigt zu bekommen, dass „Asmongold“ schon vergeben ist. „Wow, was für eine Überraschung“, kommentiert er da schon zynisch.

Auch „Asmon“ und „Zackrawrr“ gehen nicht durch, ebenso wenig wie „Asmongler“. „Da legt sich jemand richtig ins Zeug“, meint Asmongold.

Am Ende bekommt der Charakter den Namen „Asmonfresh“ – doch so ganz zufrieden ist der Streamer damit offensichtlich nicht, aber er meint, er wolle da jetzt auch nicht drei Stunden rumsitzen und darüber nachdenken.

Das sagt Asmongold dazu: Aus Asmongolds Sicht sollte Blizzard dafür sorgen, dass nicht alle möglichen Leute den Namen verwenden können. „Ernsthaft, ich wünschte, sie würden mich einen Namen reservieren lassen“, so der Streamer: „Denn Leute ahmen mich nach und betrügen andere Leute, indem sie vorgeben, ich zu sein.“

Dem sollte Blizzard aus seiner Sicht einen Riegel vorschieben – im Zweifel sogar so, dass niemand mehr Asmongold heißen kann: „Ich wünschte, Blizzard würde einfach dafür sorgen, dass man diesen Namen nicht nehmen kann. Das ist einfach Bullsh*t“, so der Streamer: „Mir wäre es sogar lieber, dass ich ihn nicht kriege, als dass jemand anderes ihn nutzt und damit Leute betrügt.“

Das ist das Problem mit den Namen: In Online-Spielen und vor allem MMORPGs ist die Namensgebung für Charaktere ein wichtiger Aspekt, denn gerade bei Spielen mit großen Spielerzahlen ist der bevorzugte Name schnell mal weg. Dann heißt man eben „Asmonfresh“ statt „Asmongold“ – oder im Zweifel „XAsmonfresh2345“.

Allerdings nutzen viele Spieler schon über Jahre den selben Namen in verschiedenen Spielen – da orientiert man sich nur ungern um. Bei Streamern kommt natürlich noch die Komponente hinzu, dass Spieler schnell mal überlegen, sich den Namen zu sichern.

Einen Namen reservieren, das geht in der Regel nicht in MMOs. Eine Ausnahme bildete da beispielsweise New World 2021 – da kam es aber auch zu Problemen.