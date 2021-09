Darum bekommt ihr in New World garantiert nicht den Namen, den ihr wollt

Im Moment loggen tausende von Spielern in das MMO New World (Steam) ein, um sich einen Charakter zu erstellen und sich vor allem einen Namen zu sichern. Aber die Chance, den Wunsch-Namen zu erhaschen, ist verschwindend gering. Das liegt an einer Entscheidung von Amazon. Man empfahl Spielern sogar, sich einen Namen zu sichern und dann den Charakter zu löschen.

Warum sind die ganzen Namen in New World schon weg? Das liegt an einer Entscheidung von Amazon, die man vor einigen Tagen in Reddit bekannt gab (via reddit):

„Namen in New World sind im Moment global, das heißt: Wer sich zuerst einen Namen sichert, der reserviert den Namen für seinen Account, sogar für eine kurze Zeit, nachdem der Charakter gelöscht wurde.“ NW_Musgsymania, New-World-Entwickler

Amazon sagte sogar: Die Leute könnten sich einen Namen auch sichern, wenn ihre Server noch gar nicht online sind. Man könnte sich den Namen auf irgendeinem Server sichern und der zählt dann für den Heimat-Server. Daher sei es auch okay, den Charakter, den man erstellt, dann wieder zu löschen.

New World ist online – Live-Ticker zu Release, Servern und Warteschlangen

Spieler überspringen Charakter-Erstellung nur für den Namen

Was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das, dass höchstwahrscheinlich alle bekannten Namen aus Fantasy-Spielen oder Science-Fiction-Serien, sowie halbwegs „normale“ Player-Tags innerhalb von Minuten besetzt sein werden.

Denn auch Spieler aus den USA oder Südamerika können sich einen Namen wie „Darklegolas“ sichern und der Name steht dann für niemanden mehr weltweit zur Verfügung:

Dieses „Reservieren von Namen“ trägt dazu dabei, dass die Warteschlangen in Europa bereits in den frühen Morgenstunden extrem lang waren.

Es führt auch dazu, dass Leute, die sich einen Charakter erstellen, in irrwitzigem Tempo durch die Charakter-Erstellung hetzen, nur um sich den Namen zu sichern.

Die Idee ist: “Erstmal den Namen sichern”, dann den Charakter löschen und den “richtigen Charakter” dann in Ruhe erstellen. Diese Taktik wurde ja auch so von Amazon empfohlen.

Hier überspringt ein Streamer die Details der Charakter-Erstellung und freut einen Ast ab, weil er seinen Namen bekommt:

Bleibt das so? Nicht unbedingt. Amazon stellt in Aussicht, dass man später Möglichkeiten bringt, das Problem anzugehen, dass Spieler ihren „exakten Namen“ zum Launch verpasst hat.

Im Moment gibt’s dafür aber keine konkreten Zusagen oder Ideen, sondern nur eine vage Absichts-Erklärung.

Warum sind Namen für Spieler so wichtig? Für viele Spieler in MMOs sind ihre Namen in Spielen ein Teil ihrer Identität. Sie verbinden mit dem Charakter-Namen Erinnerungen an frühere Spiele und lassen sich von ihren Freunden und Gildenmitglieder häufig mit diesem Namen ansprechen.

Was kann man dagegen tun, wenn der Name schon weg ist? Die übliche Verfahrensweise ist es, „Falsch-Schreibungen“ und „absurde Sonderzeichen“ zu verwenden, damit der Name noch halbwegs nach dem eigenen Namen aussieht.

Das kann zum Teil absurde Formen annehmen, wie jeder weiß, der in MMORPGs schon mal jemandem begegnet ist, der „Fâceméltòr“ oder „Darkhleeeeegohlas“ hieß.

Wir von MeinMMO wünschen euch viel Glück dabei, euch euren Wunsch-Namen zu sichern. Ihr werdet es brauchen.

Wer Hilfe bei der Namensfindung benötigt:

